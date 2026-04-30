Cultura

Tras más de 50 años, la mítica Ediciones de la Flor, histórica casa de “Mafalda”, anunció su cierre

Con un cartel en la Feria del Libro de Buenos Aires, la emblemática casa editora informó que dejará de operar, afectada por la migración de catálogos claves y las recientes decisiones económicas

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Cierra De la Flor portada
Ediciones de la Flor, editorial argentina pionera en literatura y humor gráfico, anuncia su cierre tras seis décadas de actividad

La histórica editorial argentina Ediciones de la Flor, que por más de medio siglo publicó en el país Mafalda, la irreverente niña de historieta siempre preocupada por las crisis del mundo, cierra tras 60 años de existencia.

“La noticia es exacta y los motivos son múltiples”, confirmó a esta agencia la directora del sello, Kuki Miller.

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Sin anuncios formales ni posteos en redes, el final fue alertado a través de un texto colocado en el stand de Ediciones de la Flor en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se lleva a cabo del 23 de abril al 11 de mayo.

“Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad”, señala el cartel que, entre otros aspectos, enumera los cambios de la industria editorial, la tecnología y la economía argentina.

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Pero una causa fundamental fue que en los últimos años varios de los propietarios de la obra de los autores más importantes “eligieron otros rumbos”.

La pérdida de los derechos de las obras de Quino, trasladados a Penguin Random House en 2025, resultó determinante para la editorial
La pérdida de los derechos de las obras de Quino, trasladados a Penguin Random House en 2025, resultó determinante para la editorial

El golpe del que el sello independiente no pudo reponerse fue la decisión en 2025 de los herederos del autor de Mafalda, el humorista gráfico argentino Joaquín Lavado Quino, de mudar toda su obra a la multinacional Penguin Random House en busca de mayor distribución regional.

“Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa”, decía la editorial en un posteo en redes de mediados del año pasado, cuando la obra estaba por cambiar de manos.

Fundada en 1966, Ediciones de la Flor comenzó a publicar las tiras de Mafalda en 1970, y durante 55 años editó versiones compilatorias de diversas extensiones y temáticas que se convirtieron en un longseller de la firma.

El sello también tuvo a su cargo otros títulos de Quino, así como relevantes obras de humor gráfico y narrativa de escritores argentinos como Rodolfo Walsh y Roberto Fontanarrosa.

Además fue el primer hogar en Argentina de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, entre otros títulos que, al igual que Mafalda, también cambiaron de editorial.

Mafalda se publicó originalmente entre 1964 y 1973, pero sigue vigente. Una versión en forma de serie animada llegará a Netflix en 2027 de la mano del director y productor argentino ganador del Oscar Juan José Campanella.

Fuente: AFP.

Fotos: Luis Robayo/ AFP.

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