Siete claves para mantener los intestinos sanos, según expertos

La salud intestinal influye directamente en el bienestar físico, el sistema inmunológico y el equilibrio emocional, según expertos en digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la salud intestinal se ha convertido en una prioridad global ante el aumento de enfermedades digestivas y el impacto directo que tienen en la calidad de vida. La ciencia demuestra que el estado del aparato digestivo no solo determina el bienestar físico, sino que también influye en el sistema inmunológico y el equilibrio emocional.

Por eso, cada vez más especialistas y organismos internacionales insisten en la importancia de adoptar hábitos que protejan el intestino y reduzcan el riesgo de padecer afecciones graves, como el cáncer de colon.

Mindfood reúne siete recomendaciones esenciales, avaladas por expertos en salud dietética, que permiten incorporar a la rutina diaria acciones concretas para fortalecer la función intestinal y prevenir trastornos digestivos desde la alimentación, la hidratación, la actividad física y otros aspectos clave.

1. Consumir suficiente fibra

Mantener una ingesta adecuada de fibra dietética es uno de los pilares fundamentales para la salud intestinal. Los especialistas consultados por Mindfood aconsejan consumir entre 25 y 35 gramos diarios de fibra, cantidad que favorece el tránsito intestinal, facilita la eliminación de residuos y reduce el riesgo de enfermedades como la diverticulosis.

Consumir entre 25 y 35 gramos diarios de fibra procedente de frutas, verduras y cereales integrales fortalece el tránsito y previene enfermedades intestinales

La fibra se encuentra en alimentos como frambuesas, banana, ciruelas, brócoli, porotos, apio y pasta integral. Además, sumar granos integrales, como arroz integral y cereales en el desayuno, potencia el aporte diario y contribuye a un entorno intestinal saludable.

2. Asegurar un aporte adecuado de vitamina D

La vitamina D juega un rol clave en el buen funcionamiento del colon y en la prevención de enfermedades graves. El American Journal of Clinical Nutrition destaca que mantener niveles óptimos de este nutriente disminuye el riesgo de cáncer en este órgano.

Mindfood recomienda exponerse al sol entre 15 y 20 minutos diarios y consumir alimentos como pan, pescado azul, leche y cereales enriquecidos para alcanzar los valores requeridos.

En casos donde la dieta no resulta suficiente, la suplementación bajo supervisión profesional puede ser una opción segura. La vitamina D también interviene en el equilibrio inmunológico y en la protección contra la inflamación intestinal.

3. Incluir probióticos en la dieta

Incluir probióticos de alimentos fermentados como yogur, kéfir y chucrut optimiza la flora intestinal y refuerza el sistema inmune, según Mindfood (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de probióticos a la alimentación es otra recomendación central de Mindfood. Los mismos están presentes en bacterias beneficiosas, hongos o levaduras, que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal y fortalecen el sistema inmune.

Se encuentran en alimentos fermentados como chucrut, kombucha, kéfir, yogur natural y pan de masa madre. Incluir estos productos en la dieta diaria contribuye a mejorar la digestión, evitar la proliferación de bacterias dañinas y reducir la inflamación. El equilibrio de la microbiota intestinal es esencial para el bienestar digestivo y general.

4. No aplazar la evacuación intestinal

Respetar las señales del organismo y no retrasar la evacuación intestinal resulta fundamental para la salud. Mindfood advierte que postergar este proceso puede favorecer la acumulación de toxinas, aumentar el riesgo de síndrome del intestino irritable y propiciar la aparición de diverticulosis.

Mantener la regularidad en el ritmo intestinal facilita la eliminación de desechos y previene molestias como hinchazón, gases y dolor abdominal. Escuchar las señales del cuerpo y responder a tiempo es clave para preservar el óptimo estado de los intestinos.

5. Mantener una hidratación adecuada

Beber entre dos y tres litros de agua al día facilita la función de la fibra, previene el estreñimiento y apoya la salud digestiva en todas las edades

La hidratación correcta es imprescindible para un funcionamiento intestinal óptimo. Mindfood recomienda el consumo de entre dos y tres litros de agua al día, ajustando la cantidad según el clima, la edad y el nivel de actividad física.

Una adecuada ingesta de líquidos ayuda a que la fibra cumpla su función, favorece la eliminación de residuos, previene el estreñimiento y reduce la incidencia de síntomas como hinchazón, gases o fatiga digestiva.

6. Adoptar una postura adecuada en el baño

La postura durante la evacuación también influye notablemente en la salud intestinal. Mindfood explica que muchos inodoros modernos no favorecen el vaciado natural de los intestinos.

Elevar las rodillas por encima de las caderas —utilizando un banco o escalón— facilita la evacuación y se ajusta mejor a la fisiología corporal. Esta posición reduce el esfuerzo y puede prevenir problemas como hemorroides y fisuras anales.

7. Realizar actividad física regular

La actividad física es una aliada natural del sistema digestivo. Mindfood resalta que el ejercicio favorece el flujo sanguíneo y la oxigenación de todos los órganos, incluido el tracto gastrointestinal.

El ejercicio regular estimula la motilidad intestinal, acelera el tránsito digestivo y es clave para mantener un sistema digestivo sano y funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar, practicar yoga, realizar estiramientos o seguir rutinas simples en casa estimulan la motilidad intestinal, aceleran el tránsito de los alimentos y mejoran la absorción de nutrientes. La vida activa es fundamental para mantener un intestino sano y funcional.

Adoptar hábitos sencillos en la alimentación, la hidratación y la rutina diaria contribuye a optimizar la función intestinal y disminuir el riesgo de enfermedades digestivas. Prestar atención a estos factores permite que el cuerpo mantenga su equilibrio y bienestar a largo plazo, fortaleciendo la salud desde el interior.