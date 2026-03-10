Salud

Qué alimentos ayudan a proteger el corazón, según especialistas en salud cardiovascular

Pequeños cambios en la alimentación diaria pueden influir en el funcionamiento del sistema circulatorio y contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Guardar
La Cleveland Clinic recomienda una
La Cleveland Clinic recomienda una lista de alimentos ricos en antioxidantes y fibra para proteger la salud cardiovascular de forma preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las decisiones que tomamos al seleccionar alimentos saludables para el corazón influyen directamente en la salud cardiovascular, según la Guía de Cleveland Clinic, referencia internacional en medicina preventiva. Los especialistas subrayan que elegir opciones apropiadas al comprar puede contribuir a prevenir enfermedades cardíacas y mantener las arterias en buen estado a lo largo del tiempo.

Modificar la alimentación permite reducir de manera efectiva la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La guía resalta la importancia de identificar nutrientes como antioxidantes, fibra y ácidos grasos omega 3, presentes en los productos recomendados, por su función comprobada en la salud cardíaca.

La dieta mediterránea es considerada el estándar de referencia para la prevención cardiovascular, ya que prioriza alimentos vegetales, aceite de oliva, pescado y frutos secos. Muchos de los productos centrales de este patrón alimentario coinciden con la lista sugerida por Cleveland Clinic.

Julia Zumpano, dietista cardíaca preventiva de Cleveland Clinic, indica que consumir ciertos alimentos a diario disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entre los grupos destacados figuran los pescados como el salmón y la caballa, reconocidos por su elevado contenido de ácidos grasos omega 3.

Alimentos claves para la salud cardíaca

Los frutos secos y semillas —como nueces, linaza, chía y calabaza— aportan ácido alfa-linolénico (ALA), la principal forma vegetal de ácidos grasos omega 3. Además, ofrecen proteínas y grasas saludables, aunque se recomienda consumirlos sin sal y en porciones controladas debido a su alta densidad calórica.

Los frutos rojos, entre ellas moras, frambuesas, frutillas y arándanos, contienen altos niveles de fitonutrientes y fibra. Según la Guía de Cleveland Clinic, sus antioxidantes participan en la prevención del daño celular y la inflamación, mientras que la fibra contribuye a la reducción del colesterol LDL.

Los frutos rojos, por su
Los frutos rojos, por su alto nivel de fitonutrientes y fibra, ayudan a disminuir el colesterol LDL y previenen la inflamación del sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las frutas recomendadas por la guía se encuentran manzanas, uvas, cítricos, mango, papaya, peras y granada, que ofrecen una gama diversa de vitaminas y fitoquímicos asociados a la salud cardiovascular.

La avena y otros cereales integrales, como la quinoa, el arroz integral y el trigo integral, pueden contribuir a disminuir tanto el colesterol total como el LDL. Investigaciones citadas por Cleveland Clinic demuestran que la incorporación diaria de estos cereales mejora el perfil lipídico.

El consumo regular de legumbres, incluyendo lentejas, garbanzos y diversas clases de porotos tiene un efecto positivo sobre la presión arterial y los niveles de colesterol.

Sustituir la proteína animal por productos de soja como el tofu puede reducir la ingesta de grasas saturadas y favorecer la salud cardíaca. Zumpano enfatiza que los productos de soja representan una alternativa saludable a la carne en distintas preparaciones.

Las verduras de hoja verde, tales como espinaca, rúcula, acelga y kale, se destacan por su contenido de nitratos, que ayudan a mantener las arterias dilatadas y mejorar el flujo sanguíneo. Entre las verduras coloridas recomendadas figuran zanahoria, boniato, calabaza, tomate, y remolacha, lo que asegura la ingesta de diferentes fitonutrientes y antioxidantes.

Las verduras coloridas como zanahoria,
Las verduras coloridas como zanahoria, boniato, calabaza, tomate y remolacha aportan fitonutrientes esenciales a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate negro con al menos 70% de cacao proporciona flavonoides que pueden favorecer la presión arterial y la circulación al relajar los vasos sanguíneos. Se aconseja un consumo moderado debido al contenido de grasas saturadas, y se privilegian los productos de mayor calidad por su aporte superior de flavonoides y antioxidantes beneficiosos.

Estrategias para incorporar alimentos saludables en la vida diaria

Adoptar una alimentación que proteja la salud del corazón no exige transformaciones radicales, sino una suma de pequeños cambios sostenidos. Los especialistas de Cleveland Clinic aconsejan introducir progresivamente uno o dos alimentos saludables nuevos cada semana, priorizando frutas, verduras, cereales integrales y fuentes de grasas insaturadas en lugar de productos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar y sal.

Un ejemplo práctico es sustituir una galleta por una fruta fresca en la merienda o elegir frutos secos sin sal como colación, acciones que contribuyen a reducir la ingesta de grasas saturadas y azúcares simples. Planificar las compras con una lista orientada a ingredientes naturales y revisar las etiquetas nutricionales ayuda a tomar decisiones informadas y a evitar opciones desfavorables para el sistema cardiovascular.

La incorporación progresiva de alimentos
La incorporación progresiva de alimentos saludables protege la salud del corazón y facilita cambios sostenibles en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica, respaldada por estudios publicados en The Lancet y por la Asociación Americana del Corazón, confirma que una dieta rica en fibras, fitonutrientes y antioxidantes está asociada a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Cada selección de alimentos, desde el desayuno hasta la cena, representa una oportunidad concreta para fortalecer la salud cardíaca. Este enfoque, resaltado como fundamental en la Guía de Cleveland Clinic, constituye el eje de una prevención efectiva y sostenida contra las enfermedades cardiovasculares.

Temas Relacionados

Cleveland ClinicEstados UnidosDieta MediterráneaJulia ZumpanoPrevención CardiovascularSalud PúblicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿La música fuerte en el gimnasio aporta motivación extra? Lo que descubrió la ciencia

Un equipo de científicos de los Estados Unidos midió la respuesta de casi 200 personas en clases grupales con distintos niveles de sonido. Cuáles fueron las recomendaciones a partir de los resultados

¿La música fuerte en el

Marcapasos y desfibriladores implantables: cuáles son las diferencias y cuándo se utiliza cada uno, según expertos

Especialistas explican cómo funcionan estos dispositivos cardíacos y en qué casos se indican para tratar distintas alteraciones del ritmo del corazón

Marcapasos y desfibriladores implantables: cuáles

Los primeros síntomas del Parkinson que casi nadie advierte: 10 señales para detectarlo de manera temprana

Un temblor no es siempre el primer signo de esta enfermedad neurodegenerativa. Antes de que la afección muestre sus manifestaciones clásicas, el cuerpo puede enviar advertencias sutiles, y reconocerlas es clave para un abordaje prematuro

Los primeros síntomas del Parkinson

Descubren un antiguo pariente de los cocodrilos que caminaba en cuatro patas al nacer y en dos en la adultez

Vivió hace unos 220 millones de años en lo que hoy es Arizona, Estados Unidos. Qué adaptaciones sorprendentes tenía y por qué su desarrollo fue diferente al de los reptiles modernos

Descubren un antiguo pariente de

La obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de 13 tipos de cáncer

Una revisión de estudios señaló que el tejido adiposo excesivo puede alterar el sistema inmunitario y desactivar las defensas del organismo contra ciertos tumores. Los expertos remarcan que bajar de peso es clave para la prevención

La obesidad y el sobrepeso
DEPORTES
El club que escapó de

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

La insólita definición con la raqueta al revés de Alexander Bublik en su eliminación de Indian Wells

Racing visitará a Sarmiento de Junín y Vélez buscará seguir en la punta del Apertura ante Tigre: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La fuerte indirecta de Ana

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

La palabra de Eva De Dominici en medio de los rumores sobre su estado de salud

25 años del primer programa de Gran Hermano en Argentina: cómo fue el debut y qué pasó con los participantes

La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

INFOBAE AMÉRICA

¿La música fuerte en el

¿La música fuerte en el gimnasio aporta motivación extra? Lo que descubrió la ciencia

La SIP alertó el deterioro dramático en el índice sobre libertad de expresión y prensa en América

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

Una ciudad de Texas podría enfrentar una emergencia hídrica en los próximos meses