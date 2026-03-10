Qué alimentos ayudan a proteger el corazón, según especialistas en salud cardiovascular

La Cleveland Clinic recomienda una lista de alimentos ricos en antioxidantes y fibra para proteger la salud cardiovascular de forma preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las decisiones que tomamos al seleccionar alimentos saludables para el corazón influyen directamente en la salud cardiovascular, según la Guía de Cleveland Clinic, referencia internacional en medicina preventiva. Los especialistas subrayan que elegir opciones apropiadas al comprar puede contribuir a prevenir enfermedades cardíacas y mantener las arterias en buen estado a lo largo del tiempo.

Modificar la alimentación permite reducir de manera efectiva la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La guía resalta la importancia de identificar nutrientes como antioxidantes, fibra y ácidos grasos omega 3, presentes en los productos recomendados, por su función comprobada en la salud cardíaca.

La dieta mediterránea es considerada el estándar de referencia para la prevención cardiovascular, ya que prioriza alimentos vegetales, aceite de oliva, pescado y frutos secos. Muchos de los productos centrales de este patrón alimentario coinciden con la lista sugerida por Cleveland Clinic.

Julia Zumpano, dietista cardíaca preventiva de Cleveland Clinic, indica que consumir ciertos alimentos a diario disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entre los grupos destacados figuran los pescados como el salmón y la caballa, reconocidos por su elevado contenido de ácidos grasos omega 3.

Alimentos claves para la salud cardíaca

Los frutos secos y semillas —como nueces, linaza, chía y calabaza— aportan ácido alfa-linolénico (ALA), la principal forma vegetal de ácidos grasos omega 3. Además, ofrecen proteínas y grasas saludables, aunque se recomienda consumirlos sin sal y en porciones controladas debido a su alta densidad calórica.

Los frutos rojos, entre ellas moras, frambuesas, frutillas y arándanos, contienen altos niveles de fitonutrientes y fibra. Según la Guía de Cleveland Clinic, sus antioxidantes participan en la prevención del daño celular y la inflamación, mientras que la fibra contribuye a la reducción del colesterol LDL.

Los frutos rojos, por su alto nivel de fitonutrientes y fibra, ayudan a disminuir el colesterol LDL y previenen la inflamación del sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las frutas recomendadas por la guía se encuentran manzanas, uvas, cítricos, mango, papaya, peras y granada, que ofrecen una gama diversa de vitaminas y fitoquímicos asociados a la salud cardiovascular.

La avena y otros cereales integrales, como la quinoa, el arroz integral y el trigo integral, pueden contribuir a disminuir tanto el colesterol total como el LDL. Investigaciones citadas por Cleveland Clinic demuestran que la incorporación diaria de estos cereales mejora el perfil lipídico.

El consumo regular de legumbres, incluyendo lentejas, garbanzos y diversas clases de porotos tiene un efecto positivo sobre la presión arterial y los niveles de colesterol.

Sustituir la proteína animal por productos de soja como el tofu puede reducir la ingesta de grasas saturadas y favorecer la salud cardíaca. Zumpano enfatiza que los productos de soja representan una alternativa saludable a la carne en distintas preparaciones.

Las verduras de hoja verde, tales como espinaca, rúcula, acelga y kale, se destacan por su contenido de nitratos, que ayudan a mantener las arterias dilatadas y mejorar el flujo sanguíneo. Entre las verduras coloridas recomendadas figuran zanahoria, boniato, calabaza, tomate, y remolacha, lo que asegura la ingesta de diferentes fitonutrientes y antioxidantes.

Las verduras coloridas como zanahoria, boniato, calabaza, tomate y remolacha aportan fitonutrientes esenciales a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate negro con al menos 70% de cacao proporciona flavonoides que pueden favorecer la presión arterial y la circulación al relajar los vasos sanguíneos. Se aconseja un consumo moderado debido al contenido de grasas saturadas, y se privilegian los productos de mayor calidad por su aporte superior de flavonoides y antioxidantes beneficiosos.

Estrategias para incorporar alimentos saludables en la vida diaria

Adoptar una alimentación que proteja la salud del corazón no exige transformaciones radicales, sino una suma de pequeños cambios sostenidos. Los especialistas de Cleveland Clinic aconsejan introducir progresivamente uno o dos alimentos saludables nuevos cada semana, priorizando frutas, verduras, cereales integrales y fuentes de grasas insaturadas en lugar de productos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar y sal.

Un ejemplo práctico es sustituir una galleta por una fruta fresca en la merienda o elegir frutos secos sin sal como colación, acciones que contribuyen a reducir la ingesta de grasas saturadas y azúcares simples. Planificar las compras con una lista orientada a ingredientes naturales y revisar las etiquetas nutricionales ayuda a tomar decisiones informadas y a evitar opciones desfavorables para el sistema cardiovascular.

La incorporación progresiva de alimentos saludables protege la salud del corazón y facilita cambios sostenibles en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica, respaldada por estudios publicados en The Lancet y por la Asociación Americana del Corazón, confirma que una dieta rica en fibras, fitonutrientes y antioxidantes está asociada a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Cada selección de alimentos, desde el desayuno hasta la cena, representa una oportunidad concreta para fortalecer la salud cardíaca. Este enfoque, resaltado como fundamental en la Guía de Cleveland Clinic, constituye el eje de una prevención efectiva y sostenida contra las enfermedades cardiovasculares.