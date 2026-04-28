Por qué algunos músculos crecen más rápido: el rol oculto de la genética en la masa muscular

Las diferencias genéticas en la proporción de fibras musculares rápidas y lentas explican por qué cada persona responde de forma distinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción de fibras musculares rápidas y lentas explica por qué algunos músculos crecen más rápido y desarrollan mayor fuerza. El potencial de cada músculo depende de la genética y la distribución de fibras, lo que condiciona la respuesta al entrenamiento. Los expertos coinciden en que la clave para lograr mejores resultados está en entender cómo funciona esta combinación interna.

El desarrollo desigual de los músculos tiene un origen en la proporción de fibras tipo I y tipo II. Según investigaciones citadas por la revista deportiva española Sport Life, la genética define el porcentaje de fibras de contracción lenta (tipo I) y de contracción rápida (tipo II) en cada grupo muscular. Este equilibrio determina la capacidad de respuesta ante rutinas de fuerza e hipertrofia.

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De acuerdo con el libro Physiology of Exercise del autor académico David R. Lamb, músculos como el sóleo contienen hasta un 87% de fibras tipo I, mientras que el tríceps braquial tiene un 68% de fibras tipo II. Esta distribución explica por qué músculos como el tríceps o el cuádriceps crecen y ganan fuerza con mayor facilidad.

La respuesta hipertrófica depende del tipo de fibra dominante. Músculos con mayor proporción de fibras rápidas presentan una mayor capacidad de crecimiento en respuesta al entrenamiento, mientras que aquellos con predominancia de fibras lentas reaccionan de manera más limitada.

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Diferencias en la composición muscular

Músculos con predominio de fibras rápidas muestran mayor potencial de hipertrofia y fuerza en respuesta al entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada grupo muscular responde de manera diferente al estímulo del ejercicio. El vasto externo, por ejemplo, posee un 62% de fibras tipo II, mientras que el bíceps braquial cuenta con un 57% de fibras rápidas. Esta variedad determina el potencial de desarrollo en programas de fuerza y volumen.

El aumento del tamaño muscular se debe principalmente a la hipertrofia, es decir, al crecimiento del tamaño de las fibras, no al aumento en su número. Según varios estudios científicos, las fibras tipo II muestran una hipertrofia superior a las tipo I, lo que impulsa el crecimiento de músculos con mayor densidad de fibras rápidas.

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No obstante, la genética marca el límite de desarrollo muscular. Quienes poseen más fibras pequeñas y delgadas pueden incrementar el tamaño de su músculo al aumentar la sección transversal de cada fibra, lo que otorga un potencial mayor para la hipertrofia.

El papel de las fibras tipo I y tipo II

Especialistas aconsejan personalizar rutinas según las fibras dominantes en cada músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fibras tipo I se caracterizan por ser resistentes a la fatiga y favorecer la actividad aeróbica. Estas fibras predominan en músculos posturales y en actividades de larga duración, como el sóleo o el aductor. Su capacidad de crecimiento es menor, pero su función es crucial para la resistencia.

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Por otro lado, las fibras tipo II permiten explosividad, fuerza y mayor respuesta al entrenamiento de carga. Se encuentran en mayor proporción en músculos como el tríceps braquial y el recto femoral, que pueden desarrollar más volumen y potencia. Según el libro Physiology of Exercise, el recto femoral muestra un 71% de fibras tipo II, lo que explica su respuesta acelerada a los estímulos de fuerza.

La distribución de fibras también afecta la velocidad de recuperación y el riesgo de lesión. Los músculos con muchas fibras rápidas pueden fatigarse más rápido, pero también soportan mejor los entrenamientos intensos, mientras que los músculos con fibras lentas se recuperan mejor después de esfuerzos prolongados.

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Factores que influyen en la respuesta al entrenamiento

La proporción de fibras no cambia con el entrenamiento, pero sí su tamaño y capacidad de trabajo. Según especialistas citados por Sport Life, el entrenamiento de fuerza estimula la hipertrofia de las fibras tipo II, mientras que el trabajo de resistencia promueve la eficiencia de las fibras tipo I. La respuesta depende del tipo de ejercicio realizado y de la genética de cada persona.

Las diferencias individuales en el desarrollo muscular se explican por la composición heredada. Dos personas pueden seguir el mismo programa y obtener resultados distintos debido a la cantidad y distribución de fibras en sus músculos.

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Estudios científicos recientes respaldan que aunque la hipertrofia mejora con el entrenamiento, la genética fija la proporción de fibras y, por tanto, el techo individual de crecimiento muscular en atletas y personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan enfocar las rutinas según la función y el tipo de fibra predominante en cada grupo muscular. Por ejemplo, los gemelos, ricos en fibras lentas, responden mejor a repeticiones altas y cargas moderadas, mientras que el cuádriceps y el tríceps, con más fibras rápidas, se benefician de cargas pesadas y menos repeticiones.

Estudios recientes y aplicaciones prácticas

Investigaciones actuales confirman la importancia de la genética en la composición muscular. Estudios publicados en Frontiers in Physiology en 2025 señalan que la proporción de fibras rápidas y lentas se establece en gran medida antes del nacimiento y permanece estable en la edad adulta. Según el equipo dirigido por el investigador sueco Håkan Westerblad, la plasticidad muscular permite cierta adaptación, pero la base genética es determinante.

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De acuerdo con la revista deportiva, los entrenadores evalúan la respuesta de cada músculo para ajustar el volumen, la intensidad y la frecuencia del ejercicio, optimizando así los resultados y reduciendo el riesgo de lesiones.

La ciencia recomienda alternar rutinas para estimular ambos tipos de fibras. La combinación de ejercicios de fuerza explosiva y trabajo de resistencia permite desarrollar tanto la hipertrofia como la resistencia muscular, adaptando la rutina a las características individuales.

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Implicancias para el rendimiento deportivo

La ciencia actual confirma la importancia genética en la preparación y el rendimiento deportivo - EFE/EPA/RONALD WITTEK

En este sentido, los atletas de élite en disciplinas explosivas, como el atletismo o el levantamiento de pesas, suelen tener una mayor proporción de fibras tipo II. En cambio, los maratonistas y ciclistas presentan una mayor cantidad de fibras tipo I, lo que les otorga ventaja en pruebas de larga duración.

La evaluación de la composición muscular es clave en la selección y preparación de deportistas. Algunos centros deportivos utilizan biopsias musculares o tecnología de imagen para identificar la proporción de fibras y diseñar programas personalizados.

Los especialistas aconsejan a los deportistas adaptar los ciclos de entrenamiento según la respuesta de cada músculo, priorizando la recuperación y la progresión adecuada.

Perspectiva genética y futuro de la investigación

Aunque el entrenamiento puede potenciar las capacidades individuales, la base heredada define el potencial de cada persona. Según los estudios recopilados la investigación sobre la manipulación genética y la plasticidad muscular continúa avanzando.

La integración de datos genéticos y tecnológicos permitirá adaptar los programas de entrenamiento para maximizar el rendimiento y la salud muscular en cada individuo.