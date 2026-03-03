Salud

Por qué las enfermedades cardiovasculares aún son la principal causa de muerte en el mundo

El análisis de especialistas y los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que la falta de prevención y el descuido de factores clave afectan la salud y favorecen el desarrollo de estas patologías

Las enfermedades cardiovasculares representan la
Cada año, millones de personas fallecen por causas que, en gran medida, pueden prevenirse. Las enfermedades cardiovasculares, responsables de cerca de un tercio de todas las muertes en el planeta, continúan encabezando la lista de amenazas a la salud pública en países desarrollados y en vías de desarrollo, según alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el máximo ente sanitario internacional advierte que afectan a hombres y mujeres por igual y no distinguen fronteras ni edades, ya que forman parte de las denominadas enfermedades no transmisibles (ENT), que “son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento”.

La magnitud del problema obliga a mirar más allá de las cifras y preguntarse por qué, pese a los avances médicos, estas patologías siguen cobrándose tantas vidas. Uno de los principales desafíos radica en los factores de riesgo modificables que, al ser ignorados o subestimados, incrementan la vulnerabilidad de la población.

El tabaquismo, los niveles elevados de colesterol, el descontrol de la presión arterial y la falta de controles metabólicos son responsables de buena parte de los casos, según advierte The Washington Post. Por su parte, para la OMS, la prevención y la detección temprana representan estrategias fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad asociadas a estas enfermedades.

Uno de cada tres fallecimientos
La OMS señala que la implementación de políticas públicas orientadas a la promoción de hábitos saludables y la mejora en el acceso a servicios de diagnóstico temprano pueden modificar de manera significativa el impacto de estos factores de riesgo sobre la salud global.

Factores de riesgo modificables

Las enfermedades cardiovasculares siguen representando la principal causa de mortalidad global. Según informó The Washington Post, cerca de uno de cada tres fallecimientos a nivel mundial está vinculado a estas afecciones, que provocan aproximadamente 700.000 muertes al año en Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El impacto trasciende fronteras y sistemas sanitarios, afectando tanto a países desarrollados como a naciones en vías de desarrollo, aunque “más de tres cuartas partes de las muertes por ECV ocurren en países de ingresos bajos y medios”, aclara la OMS.

El predominio de las enfermedades cardiovasculares en la mortalidad global se explica, en buena medida, por su incidencia en ambos sexos y su estrecha relación con factores de riesgo que pueden modificarse mediante intervenciones médicas y cambios en el estilo de vida.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo, los valores elevados de colesterol y la presión arterial alta constituyen los principales elementos que aumentan la posibilidad de padecer infartos, accidentes cerebrovasculares y otros trastornos relacionados.

Parámetros clave a vigilar para reducir el riesgo cardiovascular

La hemoglobina A1C permite diagnosticar
El seguimiento médico de indicadores como el colesterol no-HDL se presenta como un pilar fundamental en la prevención. Expertos consultados por The Washington Post detallan que este marcador agrupa todas las partículas lipídicas con potencial aterogénico, es decir, aquellas que favorecen la obstrucción de las arterias. Controlar el colesterol no-HDL puede suponer una diferencia significativa en el pronóstico cardiovascular y reducir la probabilidad de eventos graves.

La hemoglobina A1C es otro parámetro de referencia en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Según dicho medio, esta prueba permite conocer el valor promedio de glucosa en sangre durante los dos a tres meses previos. Mantener la hemoglobina A1C en rangos óptimos ayuda a limitar complicaciones en personas con diabetes y en quienes presentan riesgos metabólicos, lo que refuerza la importancia de incluir este examen en los controles de rutina

El control estricto de la presión arterial es una de las estrategias más efectivas para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Las guías médicas recomiendan mantener cifras por debajo de 120/80 milímetros de mercurio (mmHg). En caso de valores superiores, los especialistas consultados por The Washington Post sugieren incorporar actividad física regular, disminuir la ingesta de sodio, vigilar el peso corporal y establecer mecanismos para el manejo del estrés. Estas recomendaciones buscan preservar la salud arterial y disminuir el riesgo de complicaciones.

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más nocivos y evitables. Según The Washington Post, quienes fuman tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de enfermedades cardíacas que los no fumadores. El uso de cigarrillos electrónicos también eleva el riesgo de infarto. Abandonar el tabaco es decisivo para disminuir la mortalidad cardiovascular.

En ese tono, la OMS se expresa en el mismo sentido y destaca que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden evitarse si se actúa sobre factores de riesgo ambientales y conductuales, como el consumo de tabaco, una dieta poco saludable —incluyendo el exceso de sal, azúcar y grasas—, la obesidad, la falta de actividad física, el consumo nocivo de alcohol y la contaminación del aire.

Estrategias de prevención y medidas integrales

Colaborar con profesionales de la
La prevención de las enfermedades cardiovasculares requiere una combinación de métodos médicos y cambios conductuales. The Washington Post subraya que la detección precoz de alteraciones en el colesterol y la hemoglobina A1C, junto con la eliminación del consumo de tabaco, conforma un enfoque efectivo para reducir el riesgo cardiovascular. La educación sanitaria y el acceso a controles periódicos son herramientas clave para disminuir la incidencia de estos trastornos, según destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las recomendaciones sobre prevención cardiovascular también involucran acciones a nivel colectivo. Según el análisis de The Washington Post, las políticas destinadas a desincentivar el tabaco, fomentar la alimentación saludable y ampliar el acceso a controles médicos resultan determinantes para reducir la incidencia de enfermedades cardíacas en la población.

La colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios y autoridades resulta esencial para enfrentar la principal causa de mortalidad global.

El acceso a la información y la realización de controles médicos periódicos son factores decisivos para modificar el pronóstico de millones de personas. The Washington Post concluye que el control del colesterol no-HDL, la hemoglobina A1C, la presión arterial y la eliminación del tabaquismo constituyen un marco integral para disminuir la carga de las enfermedades cardiovasculares en la actualidad.

Las estrategias preventivas y la sensibilización social se consolidan como los principales recursos para frenar una estadística que, hasta el momento, sigue en aumento.

