Cuáles son los alimentos que recomiendan los expertos ante la diarrea y qué evitar

La alimentación adecuada resulta clave para la recuperación y el control de la diarrea, según recomendaciones de expertos en salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diarrea puede aparecer de forma inesperada y alterar la rutina diaria por completo. Cuando este trastorno digestivo se manifiesta, la alimentación se convierte en un aspecto clave para acelerar la recuperación y evitar complicaciones.

De acuerdo con especialistas citados por Women’s Health, la elección de ciertos alimentos puede favorecer la mejoría, mientras que otros pueden agravar los síntomas.

Por qué la dieta es fundamental ante la diarrea

Según la dietista registrada Christie Gagnon, fundadora de Hoorah to Health, la causa de la diarrea suele relacionarse con infecciones, intolerancias alimentarias, estrés o enfermedades crónicas como el síndrome del intestino irritable.

La recuperación depende en parte de la capacidad del organismo para reponer los nutrientes y líquidos perdidos, lo que se logra a través de una dieta adecuada. La experta enfatiza el efecto de la fibra soluble presente en alimentos como bananas, manzanas, avena y cebada, que “se disuelve en una sustancia gelatinosa y ayuda a aumentar el volumen de las heces”.

La dieta BRAT, compuesta por bananas, arroz, puré de manzana y tostadas, es recomendada por especialistas por su fácil digestibilidad y bajo contenido de fibra insoluble (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada dieta BRAT —basada en banana, arroz, puré de manzana y tostadas— representa una estrategia común por su facilidad de digestión y su bajo contenido en fibra insoluble, según explicó Gagnon en declaraciones recogidas por Women’s Health.

Alimentos recomendados para la diarrea

Los especialistas consultados por Women’s Health coinciden en que existen alimentos especialmente indicados para quienes atraviesan cuadros diarreicos. El enfoque está puesto en restaurar el equilibrio de líquidos y electrolitos, así como en reconstituir la flora intestinal. Tanto la Clínica Mayo como la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos respaldan estas recomendaciones en sus guías para el manejo dietético de la diarrea.

Banana. Aportan carbohidratos fáciles de digerir, potasio y pectina, lo que ayuda a normalizar el tránsito intestinal. Recomendado por la Academia de Nutrición y Dietética.

Arroz blanco. Funciona como alimento aglutinante y contribuye a dar mayor consistencia a las heces. La Clínica Mayo lo incluye entre los más indicados para la recuperación.

Huevos. Se aconsejan bien cocidos y sin grasas añadidas, ya que son fuente de proteína de fácil digestión.

Pan blanco. Fácil de digerir y bajo en fibra, resulta menos irritante para el intestino. Respaldado por la Academia de Nutrición y Dietética.

Caldo. Ayuda a reponer líquidos y electrolitos perdidos durante la diarrea. La Clínica Mayo enfatiza la importancia de una hidratación adecuada.

Banana, arroz blanco, huevos bien cocidos y pan blanco son los alimentos preferidos para aliviar síntomas de diarrea por su fácil digestión y sus nutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papas hervidas. Aportan potasio y son fáciles de digerir si se preparan sin agregados de lácteos o mantequilla.

Galletas de soda. Bajas en fibra y recomendadas para no sobrecargar el Bajas en fibra y recomendadas para no sobrecargar el sistema digestivo.

Yogur. El yogur bajo en azúcar contiene probióticos beneficiosos para la flora intestinal. Aprobado por la Academia de Nutrición y Dietética y la Clínica Mayo.

Cebada. Rica en fibra soluble, ideal para preparar papillas suaves que ayudan a regular el tránsito intestinal.

Duraznos enlatados. Envasados en agua o jugo natural, son fáciles de digerir y bajos en fibra. La canela potencia su efecto antiinflamatorio.

Alimentos que deben evitarse durante la diarrea

El consumo de algunos productos puede prolongar o intensificar los síntomas diarreicos. Los expertos consultados por Women’s Health y la Clínica Mayo identifican varios grupos a evitar.

Nueces y semillas: las nueces y semillas como almendras, nueces, chía y lino contienen fibra insoluble y magnesio, lo que puede estimular el tránsito intestinal y empeorar el cuadro, según Gagnon.

Ensalada y vegetales crudos: las verduras crudas y las ensaladas tienen un alto contenido de fibra insoluble, potencialmente irritante para el revestimiento intestinal. Gagnon aconseja optar por verduras cocidas como zanahorias, judías verdes y espinacas.

Durante la diarrea, se aconseja evitar nueces, semillas, ensaladas crudas, café y legumbres debido a su alto contenido de fibra o efectos irritantes sobre el sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café: este estimula el tracto digestivo y su contenido de cafeína actúa como diurético, incrementando la pérdida de líquidos. Gagnon indicó que esta combinación eleva el riesgo de deshidratación.

Legumbres: porotos, lentejas y garbanzos aportan cantidades considerables de fibra y rafinosa, un carbohidrato de difícil digestión que puede producir gases y malestar, según Gagnon.

Sustitutos del azúcar: productos como chicles o caramelos sin azúcar contienen edulcorantes artificiales (aspartamo, sacarina, sucralosa) y alcoholes de azúcar (manitol, sorbitol, xilitol), conocidos por su efecto laxante.

Verduras crucíferas: brócoli, coliflor, cebolla, pimiento, ajo y repollo son verduras crucíferas que generan gases y pueden aumentar la incomodidad intestinal, de acuerdo con Gagnon.

Women’s Health indica que, además de la dieta, pueden usarse medicamentos antidiarreicos. Si la diarrea es infecciosa, podrían requerirse antibióticos o antiparasitarios bajo supervisión médica.

La Clínica Mayo aconseja consultar a un profesional si los síntomas duran más de dos días, hay fiebre alta, dolor abdominal intenso, sangre en las heces o signos de deshidratación. Mantener la hidratación y reintroducir alimentos de manera gradual ayuda a evitar complicaciones.