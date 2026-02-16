Salud

Fibra y salud intestinal: cómo mejorar la microbiota y el tránsito digestivo, según expertos

Especialistas recomiendan priorizar alimentos integrales, frutas, verduras y legumbres para mejorar la digestión y el tránsito, incorporándolos de forma gradual y acompañados de una hidratación adecuada

Guardar
La fibra dietética destaca como
La fibra dietética destaca como elemento indispensable para mejorar el bienestar digestivo y mantener la salud intestinal equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la preocupación por el bienestar digestivo se ha vuelto central en la conversación sobre hábitos saludables. Según Men’s Health España, la fibra desempeña un papel clave en la alimentación diaria, posicionándose como un componente esencial para mantener la salud intestinal y favorecer el equilibrio del organismo.

El interés por la fibra no es nuevo, pero los últimos estudios y recomendaciones de especialistas destacan su relevancia como uno de los pilares para el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Los expertos consultados subrayan que la ingesta adecuada de fibra puede marcar la diferencia entre un tránsito intestinal óptimo y la aparición de molestias digestivas.

¿Cuáles son las principales fuentes y tipos de fibra en la dieta?

El aporte de fibra en la alimentación proviene de una amplia variedad de alimentos de origen vegetal. La misma se clasifica en dos grandes grupos: fibra soluble y fibra insoluble, ambas imprescindibles para mantener el equilibrio del sistema digestivo.

La fibra soluble se encuentra en frutas como la manzana, la naranja y el plátano, así como en avena, legumbres y algunas verduras. Esta variedad absorbe agua y forma una especie de gel durante la digestión, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye al control de los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Por otro lado, la fibra insoluble predomina en cereales integrales, frutos secos, semillas y vegetales de hoja verde. Su función principal es aumentar el volumen de las heces y acelerar su paso por el intestino, previniendo el estreñimiento y facilitando la evacuación regular.

Los especialistas citados insisten en que una alimentación equilibrada debe incluir ambos tipos de fibra para obtener el máximo beneficio. La combinación de distintas fuentes garantiza un aporte variado de nutrientes y favorece la diversidad de la microbiota intestinal.

Los especialistas enfatizan el consumo
Los especialistas enfatizan el consumo diario de fibra como estrategia clave para un tránsito intestinal óptimo y la prevención de molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo beneficia la fibra a la microbiota intestinal?

La microbiota intestinal está formada por billones de microorganismos que influyen en la digestión, la absorción de nutrientes y el sistema inmunitario. La fibra juega un papel fundamental como fuente de alimento para estas bacterias beneficiosas.

Cuando la fibra llega al colon sin digerir, las bacterias del intestino la fermentan y producen sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, fortalecen la barrera intestinal y previenen la inflamación.

El consumo regular de fibra está asociado con un incremento en la diversidad de bacterias saludables en el intestino. Esta diversidad se vincula con una mejor función digestiva y un menor riesgo de enfermedades metabólicas y trastornos inflamatorios.

La relación entre fibra, microbiota y salud general se refuerza con la recomendación de variar las fuentes de fibra en la dieta diaria. Incluir diferentes tipos de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres provee nutrientes esenciales que alimentan a distintas comunidades bacterianas y potencian los efectos positivos sobre la salud intestinal.

La fibra insoluble, abundante en
La fibra insoluble, abundante en cereales integrales y vegetales de hoja verde, previene el estreñimiento y favorece la evacuación regular del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta fibra se recomienda y qué advertencias existen sobre su consumo?

Las recomendaciones sobre la ingesta diaria de fibra varían según la edad y el sexo, pero en líneas generales, Men’s Health España señala que los adultos deberían consumir entre 25 y 35 gramos al día. Esta cantidad asegura los beneficios para la salud intestinal y el bienestar general.

No obstante, los especialistas advierten que un aumento abrupto en el consumo de fibra puede generar molestias como hinchazón, gases o malestar abdominal. Por este motivo, se aconseja incrementar la cantidad de forma gradual y acompañarla siempre con suficiente agua, para facilitar su acción en el tracto digestivo.

El exceso de fibra también puede interferir en la absorción de algunos minerales, como el calcio, hierro y zinc. Por ello, la clave está en mantener un equilibrio y ajustar la dieta según las necesidades personales y la tolerancia de cada individuo.

Los expertos insisten en que un consumo adecuado y variado de fibra resulta seguro y beneficioso, siempre que se adapte a las características particulares de cada persona y se combine con otros hábitos saludables.

Incorporar alimentos integrales, legumbres, frutos
Incorporar alimentos integrales, legumbres, frutos secos y leer etiquetas nutricionales son acciones prácticas para aumentar la fibra y mejorar la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo incorporar más fibra en la dieta diaria de forma práctica?

Para alcanzar los niveles recomendados de fibra y mejorar la salud intestinal, Men’s Health España propone estrategias sencillas y efectivas. Una de las principales sugerencias es priorizar el consumo de alimentos integrales en lugar de refinados, como el pan, la pasta y el arroz integral.

Añadir más frutas y verduras a cada comida incrementa el aporte de fibra de manera natural. Incluir legumbres, como lentejas y garbanzos, varias veces por semana, y elegir frutos secos y semillas como tentempié, contribuye de forma significativa al consumo diario.

Los especialistas también recomiendan leer las etiquetas de los productos y optar por aquellos con mayor contenido de fibra. Además, cambiar los jugos por fruta entera y mantener una hidratación adecuada potencian los efectos positivos de la fibra en el tránsito intestinal.

Incorporar estos hábitos facilita que la fibra forme parte de la rutina diaria y permita disfrutar de sus beneficios en la microbiota y el bienestar general.

Temas Relacionados

Especialistas en NutriciónRecomendaciones DietéticasFibra AlimentariaMicrobiota IntestinalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo organizar la jornada laboral y reducir el estrés con estrategias avaladas por expertos

Las técnicas propuestas por los coaches, como organizar tareas y practicar respiraciones conscientes, permiten recuperar el control y mejorar el rendimiento en el entorno de trabajo diario

Cómo organizar la jornada laboral

La ciencia revela siete medidas efectivas para combatir la fatiga

Investigadores y especialistas revelan estrategias respaldadas por estudios recientes que ayudan a reducir el agotamiento físico y mental

La ciencia revela siete medidas

Síntomas poco conocidos de la deshidratación que pueden afectar el cerebro, el corazón y la piel

Especialistas citados por TIME advierten que una ingesta insuficiente de líquidos puede manifestarse con irritabilidad, dolor de cabeza, fatiga, alteraciones intestinales y cambios cutáneos, más allá de la sensación de sed

Síntomas poco conocidos de la

Ejercicios sencillos y técnica correcta, claves para el desarrollo de glúteos

Un experto recomienda en el podcast “Tengo un Plan” priorizar movimientos como el hip thrust y variantes unilaterales, dejando de lado modas poco eficaces

Ejercicios sencillos y técnica correcta,

Por qué un pequeño dolor de espalda puede convertirse en un problema nocturno en seis años, según un estudio

Las molestias leves pueden anticipar alteraciones persistentes en el descanso, afirman los especialistas. La importancia de no subestimar síntomas corporales y consultar a tiempo ante cualquier señal

Por qué un pequeño dolor
DEPORTES
Andriy Shevchenko y el recuerdo

Andriy Shevchenko y el recuerdo del error que cambió su carrera: “El fútbol es hermoso por eso”

Alan Schlenker fue padre por segunda vez: cómo transcurren sus días en la cárcel mientras espera por las apelaciones que presentó

Un mural, una canción y cuatro destinos que Maradona unió para siempre: “De vez en cuando, el ‘Barba’ nos sorprende como niños”

Las perlitas del All-Star Game 2026: del MVP “argentino” al increíble triple de Stephen Curry desde la platea

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

TELESHOW
Bad Bunny cerró su trilogía

Bad Bunny cerró su trilogía histórica en Argentina rodeado de estrellas de la música y con un show deslumbrante

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Andriy Shevchenko y el recuerdo

Andriy Shevchenko y el recuerdo del error que cambió su carrera: “El fútbol es hermoso por eso”

Por qué un pequeño dolor de espalda puede convertirse en un problema nocturno en seis años, según un estudio

Rubio se reúne con el primer ministro Orbán en Hungría para impulsar acuerdos energéticos y reforzar la cooperación bilateral

Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

El autor del atentado terrorista de Bondi Beach compareció por primera vez ante un tribunal australiano por videoconferencia