Fibra y salud intestinal: cómo mejorar la microbiota y el tránsito digestivo, según expertos

La fibra dietética destaca como elemento indispensable para mejorar el bienestar digestivo y mantener la salud intestinal equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la preocupación por el bienestar digestivo se ha vuelto central en la conversación sobre hábitos saludables. Según Men’s Health España, la fibra desempeña un papel clave en la alimentación diaria, posicionándose como un componente esencial para mantener la salud intestinal y favorecer el equilibrio del organismo.

El interés por la fibra no es nuevo, pero los últimos estudios y recomendaciones de especialistas destacan su relevancia como uno de los pilares para el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Los expertos consultados subrayan que la ingesta adecuada de fibra puede marcar la diferencia entre un tránsito intestinal óptimo y la aparición de molestias digestivas.

¿Cuáles son las principales fuentes y tipos de fibra en la dieta?

El aporte de fibra en la alimentación proviene de una amplia variedad de alimentos de origen vegetal. La misma se clasifica en dos grandes grupos: fibra soluble y fibra insoluble, ambas imprescindibles para mantener el equilibrio del sistema digestivo.

La fibra soluble se encuentra en frutas como la manzana, la naranja y el plátano, así como en avena, legumbres y algunas verduras. Esta variedad absorbe agua y forma una especie de gel durante la digestión, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye al control de los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Por otro lado, la fibra insoluble predomina en cereales integrales, frutos secos, semillas y vegetales de hoja verde. Su función principal es aumentar el volumen de las heces y acelerar su paso por el intestino, previniendo el estreñimiento y facilitando la evacuación regular.

Los especialistas citados insisten en que una alimentación equilibrada debe incluir ambos tipos de fibra para obtener el máximo beneficio. La combinación de distintas fuentes garantiza un aporte variado de nutrientes y favorece la diversidad de la microbiota intestinal.

Los especialistas enfatizan el consumo diario de fibra como estrategia clave para un tránsito intestinal óptimo y la prevención de molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo beneficia la fibra a la microbiota intestinal?

La microbiota intestinal está formada por billones de microorganismos que influyen en la digestión, la absorción de nutrientes y el sistema inmunitario. La fibra juega un papel fundamental como fuente de alimento para estas bacterias beneficiosas.

Cuando la fibra llega al colon sin digerir, las bacterias del intestino la fermentan y producen sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, fortalecen la barrera intestinal y previenen la inflamación.

El consumo regular de fibra está asociado con un incremento en la diversidad de bacterias saludables en el intestino. Esta diversidad se vincula con una mejor función digestiva y un menor riesgo de enfermedades metabólicas y trastornos inflamatorios.

La relación entre fibra, microbiota y salud general se refuerza con la recomendación de variar las fuentes de fibra en la dieta diaria. Incluir diferentes tipos de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres provee nutrientes esenciales que alimentan a distintas comunidades bacterianas y potencian los efectos positivos sobre la salud intestinal.

La fibra insoluble, abundante en cereales integrales y vegetales de hoja verde, previene el estreñimiento y favorece la evacuación regular del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta fibra se recomienda y qué advertencias existen sobre su consumo?

Las recomendaciones sobre la ingesta diaria de fibra varían según la edad y el sexo, pero en líneas generales, Men’s Health España señala que los adultos deberían consumir entre 25 y 35 gramos al día. Esta cantidad asegura los beneficios para la salud intestinal y el bienestar general.

No obstante, los especialistas advierten que un aumento abrupto en el consumo de fibra puede generar molestias como hinchazón, gases o malestar abdominal. Por este motivo, se aconseja incrementar la cantidad de forma gradual y acompañarla siempre con suficiente agua, para facilitar su acción en el tracto digestivo.

El exceso de fibra también puede interferir en la absorción de algunos minerales, como el calcio, hierro y zinc. Por ello, la clave está en mantener un equilibrio y ajustar la dieta según las necesidades personales y la tolerancia de cada individuo.

Los expertos insisten en que un consumo adecuado y variado de fibra resulta seguro y beneficioso, siempre que se adapte a las características particulares de cada persona y se combine con otros hábitos saludables.

Incorporar alimentos integrales, legumbres, frutos secos y leer etiquetas nutricionales son acciones prácticas para aumentar la fibra y mejorar la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo incorporar más fibra en la dieta diaria de forma práctica?

Para alcanzar los niveles recomendados de fibra y mejorar la salud intestinal, Men’s Health España propone estrategias sencillas y efectivas. Una de las principales sugerencias es priorizar el consumo de alimentos integrales en lugar de refinados, como el pan, la pasta y el arroz integral.

Añadir más frutas y verduras a cada comida incrementa el aporte de fibra de manera natural. Incluir legumbres, como lentejas y garbanzos, varias veces por semana, y elegir frutos secos y semillas como tentempié, contribuye de forma significativa al consumo diario.

Los especialistas también recomiendan leer las etiquetas de los productos y optar por aquellos con mayor contenido de fibra. Además, cambiar los jugos por fruta entera y mantener una hidratación adecuada potencian los efectos positivos de la fibra en el tránsito intestinal.

Incorporar estos hábitos facilita que la fibra forme parte de la rutina diaria y permita disfrutar de sus beneficios en la microbiota y el bienestar general.