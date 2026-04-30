Cultura

Guillermo Kuitca reúne 25 años de arte en “Diarios”, una exposición íntima y única

La muestra en Arthaus Central permite apreciar el cuerpo íntegro de los cuadernos pictórico realizados por el artista durante 25 años, con aportes de coleccionistas internacionales reunidos junto a piezas que se conservaban en el taller

Guardar
Guillermo Kuitca - Arthaus
Guillermo Kuitca reúne 25 años de arte en “Diarios”, una exposición íntima y única

La presentación en ArtHaus Central de los Diarios 2000-2025 de Guillermo Kuitca marca el cierre de un ciclo creativo de veinticinco años y la muestra física más ambiciosa del proyecto, integrando por primera vez piezas dispersas en colecciones internacionales y personales en una sola exhibición.

El valor de la serie reside en la transformación de un gesto cotidiano —el registro accidental sobre superficies de trabajo— en una gran obra colectiva, sellada por la voluntad de documentar el tiempo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Andrés Buhar, director general de ArtHaus Central, la serie de Kuitca comenzó a gestarse a mediados de los noventa y tomó su forma definitiva al reunir en una única instalación 45 piezas circulares de 1,20 metros de diámetro.

Guillermo Kuitca - Arthaus
"Diarios 2000-2025" reúne todas las piezas por primera vez

“Él arrancó en el 94, vendió la primera tanda a Luxemburgo, pero esto quedó consolidado como los diarios de 2000 a 2025. Son veinticinco años de una práctica que dejó de hacer, por lo que la serie está cerrada” explicó a Infobae Cultura.

PUBLICIDAD

Los Diarios de Kuitca representan un procedimiento íntimo, donde el acto de pintar se confunde con el de escribir la propia historia. Buhar subrayó: “Es la obra más personal de Guillermo. Se trata de una producción construida a partir de acumulaciones cotidianas, desde anotaciones hasta títulos de cuadros y números telefónicos, que sedimentan una biografía plástica a través de capas sucesivas”.

Y agregó: “Intervenía obras inconclusas o descartadas, las cortaba en redondo como la mesa y las garabatearlas todas, sin ningún sentido específico”.

Cuando se ingresa, en penumbras, los visitantes encuentran la disposición original del taller, con la mítica mesa de jardín sobre la que Kuitca solía acumular papeles, revistas, garabatos y objetos de uso diario, junto a su silla. Luego, en una sala circular las piezas se despliegan en orden cronológico, con un montaje que busca recuperar tanto la atmósfera de creación como el sentido de una práctica acumulada.

Guillermo Kuitca - Arthaus
La exhibición incluye piezas cedidas por la colección Paul G. Allen junto a otras que el artista tenía en su taller

La exhibición incluye piezas cedidas por la colección Paul G. Allen, cofundador de Microsoft, que viajaron desde Estados Unidos y es la primera vez que estas se exhiben junto a las guardadas por el propio Kuitca en su taller.

Algunas de estas obras han circulado por sedes internacionales como la Bienal de Venecia, el Museo Reina Sofía, el Drawing Center de Nueva York y la Fundación Cartier y se presentan por primera vez en Buenos Aires.

Solo ahora, tras la decisión de no continuar con el proyecto, la muestra se presenta como corpus cerrado y se exhibe en una escala nunca antes vista en la Argentina.

La exhibición, por otro lado, se expande hacia otras disciplinas. En el primer piso, Ignacio Masllorens intervino el espacio con una videoinstalación comisionada sobre la serie Diarios, bajo el nombre Estas cosas llevan tiempo.

Guillermo Kuitca - Arthaus
Ignacio Masllorens intervino el espacio con una videoinstalación

Sobre el piso y también en forma de tondo se exponen material de archivo personal del artista, junto a detalles de las obras y también, desde un plano cenital, un registro del trabajo del Kuitca sobre la mesa, ampliando el diálogo entre pintura, cine y documentación.

Además, Diana Szeinblum llevará al escenario Nocturnos, una pieza coreográfica inspirada en el cuadro Tres noches de 1986, profundizando los cruces entre artes plásticas y movimiento, con funciones el sábado 27 y domingo 28 de junio, a las 18 y 20 hs.

*Diarios de Kuitca, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. De Martes a domingo, de 13:00 a 20:00 h.. Visitas Acompañadas: Miércoles a Viernes 18h, Sábados y Domingos 16h. Entrada libre y gratuita.

Temas Relacionados

Guillermo KuitcaArtHaus CentralColeccionismo de ArteArtes Visualesarte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anne Dufourmantelle, filósofa francesa: “El mayor riesgo, lo hemos sabido siempre, es amar: salir del encierro, del vientre de la soledad, del refugio de lo familiar”

En “Elogio del riesgo”, su obra cumbre, la psicoanalista parisina nos invita a abandonar la anestesia de la seguridad para abrazar la incertidumbre del encuentro con el otro. La historia de una mujer que ponderaba el cuidado de los demás y murió intentando salvarle la vida a un niño

Anne Dufourmantelle, filósofa francesa: “El mayor riesgo, lo hemos sabido siempre, es amar: salir del encierro, del vientre de la soledad, del refugio de lo familiar”

Cómo se escribe según la RAE: jazz, escritura adecuada

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe según la RAE: jazz, escritura adecuada

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 30 de abril

El predio de Palermo se convierte en epicentro cultural con actividades para todas las edades. Descuentos, espectáculos y propuestas interactivas envuelven a los visitantes en una atmósfera vibrante y llena de opciones

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 30 de abril

De la prostitución legal en Rosario al florecimiento de un barrio: la historia de Pichincha narrada por una docente jubilada

Antiguos reglamentos, historias no contadas y la persistencia de la trata de mujeres emergen en relatos actuales. Una reconstrucción intergeneracional inaugura otros modos de mirar el territorio

De la prostitución legal en Rosario al florecimiento de un barrio: la historia de Pichincha narrada por una docente jubilada

Leer en voz alta: el poder de los relatos para la infancia y la construcción de vínculos

Está práctica y la narración abren experiencia, organizan el lenguaje y sostienen el deseo. Recuperarlas es también una forma de cuidar la infancia

Leer en voz alta: el poder de los relatos para la infancia y la construcción de vínculos
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El explosivo cruce de un entrenador argentino con los periodistas tras el triunfo de su equipo: “Hacen cada pregunta boluda”

Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en busca de otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por el pase a los octavos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Griselda Siciliani habló de su presente sentimental y de los rumores tras el video junto a Luciano Castro

Griselda Siciliani habló de su presente sentimental y de los rumores tras el video junto a Luciano Castro

El conmovedor recuerdo de Arturo Puig a Selva Alemán en una fecha muy especial: “Te amo con toda mi alma”

El inesperado acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano: “¿Vos cuántos años tenés?“

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

INFOBAE AMÉRICA

Un mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei dice que los enemigos de Irán morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico

Un mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei dice que los enemigos de Irán morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico

Gremios panameños rechazan cargo a contenedores para financiar jubilaciones

El Salvador: FONAT registra más de 700 solicitudes de ayuda por accidentes de tránsito en lo que va del año

Guatemala: La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj impulsa el regreso de turistas al Quiché

Caso Nicole Minetti: investigan en Uruguay el proceso de adopción de la mujer indultada en Italia