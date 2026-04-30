Vélez enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por el pase a los octavos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Vélez Sarsfield buscará su lugar en los octavos de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta

Vélez Sarsfield enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Ciudad de Caseros desde las 21:15, en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El duelo se podrá seguir por TyC Sports.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega a este cruce con el impulso de su goleada 4-1 ante Deportivo Armenio en los 32avos de final, con tantos de Tobías Andrada (doblete), Aaron Quirós y Dilan Godoy. Sin embargo, la semana no fue del todo positiva en el plano doméstico: el Fortín igualó 2-2 frente a Unión en el estadio Amalfitani y perdió la chance de liderar la Zona A del Torneo Apertura. Con una fecha pendiente ante Newell’s, Vélez marcha tercero detrás de Estudiantes y Boca, y necesita ganar y esperar resultados para asegurarse la localía en los playoffs.

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El rival de esta noche es el Albo salteño, que milita en la Primera Nacional y llega con un presente irregular. Gimnasia y Tiro no gana desde finales de febrero: su última victoria fue un 2-0 ante Almagro, y desde entonces acumula ocho partidos sin triunfos, con cuatro derrotas y cuatro empates. Aun así, el equipo de Juan Manuel Azconzábal —ex entrenador de Vélez— llegó a esta instancia tras eliminar a Gimnasia de Mendoza en los 32avos, al imponerse 4-3 en los penales luego de un empate sin goles en los 90 minutos.

El historial entre ambos clubes favorece a los de Liniers: en seis encuentros oficiales, Vélez registra tres victorias, dos empates y una derrota. El último antecedente directo data de fines de la década del 90.

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Probables formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Demián Domínguez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Álex Verón, Matías Arias, Rodrigo Piñeiro; y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Juan Cruz Oviedo, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Estadio: Ciudad de Caseros.

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Hora: 21:15.

Árbitro: Felipe Viola.

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TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Cuadro de Copa Argentina:

Así está el cuadro de la Copa Argentina