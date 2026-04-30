Deportes

Vélez enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por el pase a los octavos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Fortín, tercero en la Zona A del Apertura, jugará contra el conjunto salteño de la Primera Nacional desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Caseros, con arbitraje de Felipe Viola y televisación de TyC Sports

Guardar
Vélez vs Gimnasia y Tiro de Salta
Vélez Sarsfield buscará su lugar en los octavos de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta

Vélez Sarsfield enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Ciudad de Caseros desde las 21:15, en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El duelo se podrá seguir por TyC Sports.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega a este cruce con el impulso de su goleada 4-1 ante Deportivo Armenio en los 32avos de final, con tantos de Tobías Andrada (doblete), Aaron Quirós y Dilan Godoy. Sin embargo, la semana no fue del todo positiva en el plano doméstico: el Fortín igualó 2-2 frente a Unión en el estadio Amalfitani y perdió la chance de liderar la Zona A del Torneo Apertura. Con una fecha pendiente ante Newell’s, Vélez marcha tercero detrás de Estudiantes y Boca, y necesita ganar y esperar resultados para asegurarse la localía en los playoffs.

PUBLICIDAD

El rival de esta noche es el Albo salteño, que milita en la Primera Nacional y llega con un presente irregular. Gimnasia y Tiro no gana desde finales de febrero: su última victoria fue un 2-0 ante Almagro, y desde entonces acumula ocho partidos sin triunfos, con cuatro derrotas y cuatro empates. Aun así, el equipo de Juan Manuel Azconzábal —ex entrenador de Vélez— llegó a esta instancia tras eliminar a Gimnasia de Mendoza en los 32avos, al imponerse 4-3 en los penales luego de un empate sin goles en los 90 minutos.

El historial entre ambos clubes favorece a los de Liniers: en seis encuentros oficiales, Vélez registra tres victorias, dos empates y una derrota. El último antecedente directo data de fines de la década del 90.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Demián Domínguez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Álex Verón, Matías Arias, Rodrigo Piñeiro; y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Juan Cruz Oviedo, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Hora: 21:15.

Árbitro: Felipe Viola.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Cuadro de Copa Argentina:

cuadro de copa argentina
Así está el cuadro de la Copa Argentina

Temas Relacionados

Copa ArgentinaVélez SarsfieldGimnasia y Tiro de Salta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

El Matador recibirá al líder del Grupo A, en un duelo que puede dejarlo al borde de la eliminación si no logra su primera victoria en el certamen. Televisan ESPN 2 y Disney+ Premium

Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en busca de otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Lepra mendocina, líder del Grupo C, buscará su tercera victoria en el certamen continental. Desde las 19, se podrá seguir por Fox Sports y Disney+

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en busca de otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

El ex jugador y entrendor merengue no dudó al explicar por qué Mauricio Pochettino es el candidato ideal

Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Cada purasangre que llega a Churchill Downs atravesó años de rutinas personalizadas, evaluaciones periódicas y exposición progresiva a multitudes para soportar la presión de los dos minutos más famosos del deporte

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

La mediocampista se consolida como figura en el Gotham de la NWSL y sueña con alcanzar la selección mayor de su país de nacimiento, más allá de sus vínculos con la Albiceleste: “Me encantan las facturas y mi mamá me hace milanesas”

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi
DEPORTES
Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en busca de otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Arturo Puig a Selva Alemán en una fecha muy especial: “Te amo con toda mi alma”

El conmovedor recuerdo de Arturo Puig a Selva Alemán en una fecha muy especial: “Te amo con toda mi alma”

El inesperado acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano: “¿Vos cuántos años tenés?“

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

INFOBAE AMÉRICA

Anne Dufourmantelle, filósofa francesa: “El mayor riesgo, lo hemos sabido siempre, es amar: salir del encierro, del vientre de la soledad, del refugio de lo familiar”

Anne Dufourmantelle, filósofa francesa: “El mayor riesgo, lo hemos sabido siempre, es amar: salir del encierro, del vientre de la soledad, del refugio de lo familiar”

El ejecutivo del Reino Unido anunció nuevas leyes y fondos en respuesta al aumento de incidentes antisemitas

Escritores nicaragüenses premiados en el mundo son censurados y prohibidos dentro de su país: “Nos quieren volver invisibles”

EN VIVO: el director de la AIE alertó de “la mayor crisis energética” de la historia por la guerra en Medio Oriente

Israel interceptó a más de 170 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional con destino a Gaza