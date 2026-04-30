Economía

El Gobierno actualizará el Impuesto a los Combustibles en mayo y puede empujar al litro de nafta encima de los $2.000

La suba final dependerá de si las petroleras absorben el nuevo componente impositivo o si lo trasladan al consumidor

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Aumento Nafta - Estaciones de servicio - Fotos genéricas
El ajuste impositivo anunciado suma $11,035 por litro, combinando el aumento al tributo principal y al impuesto al CO2 (Maximiliano Luna)

La decisión del Gobierno nacional de aplicar una actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2 a partir de mayo podría llevar el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro por primera vez desde que empezó el conflicto en Medio Oriente. El impacto de este incremento se reflejará en los surtidores, siempre que las empresas decidan trasladar el ajuste a sus listas de precios, una posibilidad que fuentes del sector consideran probable para YPF, aunque no existe confirmación oficial.

El nuevo esquema surge del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispone que desde mayo el impuesto fijo a los combustibles líquidos aumenta $10,398 por litro, subiendo de $345,541 a $355,939, mientras que el Impuesto al CO2 se incrementa $0,637 por litro, alcanzando los $16,074. Así lo explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, quien remarcó que ambos tributos se aplican como montos fijos y se suman directamente al precio final de cada litro de nafta.

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Según un relevamiento realizado por Infobae el lunes pasado, el precio de la nafta súper de YPF en CABA se mantuvo en $1.999 el litro. Esta cifra -piso del mercado- se consolidó como referencia, ya que la petrolera estatal comunicó a principios de mes que no trasladaría temporalmente la suba internacional del petróleo a los consumidores y fijó un “buffer” de precios durante 45 días. Las otras empresas del sector –Axion y Shell– mantuvieron valores por encima de la marca estatal, pero dentro de una brecha acotada.

Primer plano de un cartel electrónico mostrando los precios de combustibles en una estación Shell, con el sol brillando en el fondo y parte del logo de Shell visible
Los nuevos valores estimados sólo se concretarán si las petroleras trasladan el incremento a los precios finales. Los precios de la foto son del lunes 27 de abril (Adrián Escandar)

El decreto oficial, además de actualizar el tributo principal, también modifica el componente vinculado a las emisiones de dióxido de carbono. El Impuesto al CO2 sumará $0,637 por litro desde mayo. De esta manera, el ajuste impositivo totaliza $11,035 por litro vendido, considerando ambos conceptos.

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Cómo se calcula el precio estimado

La actualización de los tributos anunciada por el Gobierno suma un total de $11,035 por litro a lo que pagan los usuarios por cada litro de nafta súper y premium, siempre que las petroleras trasladen la suba completa al precio final. Para estimar el nuevo valor en los surtidores de la Ciudad de Buenos Aires, basta con sumar ese monto a los precios informados por Infobae el lunes pasado. Los valores a continuación son cálculos orientativos y no constituyen precios oficiales ni relevados.

Precios actuales y estimados si se traslada el aumento impositivo:

  • YPF Súper: $1.999 → $2.010
  • Axion Súper: $2.069 → $2.080
  • Shell Súper: $2.099 → $2.110
  • YPF Premium (Infinia): $2.223 → $2.234
  • Axion Premium (Quantium): $2.359 → $2.370
  • Shell Premium (V-Power): $2.379 → $2.390

Las cifras redondean el resultado al valor entero más cercano. El ajuste, aunque pequeño en términos relativos, tiene un impacto simbólico: si YPF traslada la suba, la nafta súper superaría por primera vez los $2.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Voceros del sector consultados por este medio estiman que la petrolera estatal probablemente se vea forzada aplicar el aumento, aunque la decisión final aún no está tomada.

Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, explicó que el impuesto a los combustibles funciona de manera simple: es un monto fijo que se suma al precio de cada litro despachado, sin depender de porcentajes o escalas. El ajuste anunciado en el decreto eleva el tributo principal a $355,939 y el del CO2 a $16,074 por litro, lo que en conjunto incrementa la carga impositiva de manera directa sobre el consumidor.

Durante abril, la nafta y el gasoil se estabilizaron, según datos de Infobae, un 23% por encima de su nivel previo a la escalada bélica en Medio Oriente, aunque sin registrar nuevos saltos abruptos. El “buffer” de precios aplicado por YPF permitió mantener el valor de la nafta súper en CABA en $1.999 el litro, mientras otras marcas ubicaron sus listas levemente por encima.

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