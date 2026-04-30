América Latina

Uruguay: siete presos condenados por provocar incendio en un penal que derivó en un séxtuple crimen

Ocurrió en septiembre de 2024 en el Comcar, uno de los cárceles más peligrosas del país. Las víctimas fueron agredidas con cuchillos, palos, gasa, nafta, polifon y púas, y quedaron sin escapatoria: o morían incendiados o apuñalados

Guardar

Presos uruguayos atacaron una celda, la prendieron fuego y murieron seis personas en el ex Comcar (@EPreve)

La Justicia uruguaya condenó a 30 años de cárcel –la pena máxima en el país– a los siete acusados de haber provocado un incendio en un módulo del Comcar –uno de los penales más peligrosos del país– que derivó en un séxtuple homicidio, en septiembre de 2024.

La Fiscalía pedía 45 años de sentencia en total: 30 años de cárcel más otros 15 de medidas eliminativas, informó este miércoles el diario El País a partir de lo que ocurrió en una audiencia judicial. Sin embargo, el planteo de la fiscal Andrea Naupp fue descartado.

PUBLICIDAD

El episodio que originó el séxtuple crimen estuvo relacionado a la venta de drogas en cárceles, de acuerdo a la teoría de la fiscalía. Las diferencias estaban entre uno de los agresores y uno del grupo de las víctimas, que se ubicaba en la celda 94 del sector B2 del Módulo 4 del Comcar. Los hoy condenados querían que los integrantes de ese espacio se fueran de allí.

Incendio en la cárcel Comcar de Uruguay provoca seis muertos capturas

La discusión escaló de manera rápida y uno de los agresores apuñaló a su contrincante, que huyó para su celda. Buscó –en palabras de la fiscal citadas por el diario uruguayo– “atrincherarse” allí.

PUBLICIDAD

El resto de los integrantes de la celda también estaba en problemas y decidieron encerrarse cerca del baño, esperando que sus contrincantes se fueran. Pero todos quedaron atrapados y escucharon un grito que les indicaría que encontraron la muerte. “¡Es ahora!”, gritó el principal agresor y junto a su grupo comenzaron a tirar cuchillos, palos, grasa, nafta, polifon y púas.

Durante unos 25 minutos rociaron de combustible, incendiaron objetos y amenazaron a los integrantes de la celda con cortes carcelarios. Además, amedrentaron a otros presos para que la policía no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

Ex Comcar (Uruguay)

Según la teoría de la fiscal citada por El País, las víctimas no tuvieron forma de defenderse. Iban a morir por el fuego o apuñalados. Los agresores formaron una especie de lanza con un polifon en la punta prendido fuego, que introducían por la ventana por la que se pasa la comida o por otros orificios hechos por los propios presos. Los atacaban con lanzas, les tiraban nafta e iniciaban llamas con encendedores.

La defensora de los acusados, la abogada de oficio Anaclara Ramírez, dijo que hubo sesgos en la investigación. Consideró que tuvo defectos que hacían que la única solución posible fuera absolverlos.

Pablo Méndez, uno de los presos que murió en el incendio, ya había sido víctima de una situación similar en el pasado. En 2021, el año en que fue a prisión por rapiña y receptación, hubo personas que pretendieron prender fuego su celda. Esa vez, los agresores eran reclusos que buscaban robar celulares. Méndez tenía un pulmón menos.

Archivo: policías durante un operativo en cárceles uruguayas (Ministerio del Interior)
Archivo: policías durante un operativo en cárceles uruguayas (Ministerio del Interior)

Solo uno de ellos logró escapar y sobrevivió, pero quedó con quemaduras por fuego directo en la cara, el cuello y los brazos. Los otros seis murieron: dos de ellos tenían 25, otro 26, dos más 28 y el más grande 29. La causa de muerte fue la inhalación de monóxido de carbono.

El Comcar se ha convertido en una de las cárceles más temidas de Uruguay. Casi la tercera parte de los presos de Uruguay está alojada en este centro penitenciario de Santiago Vázquez, en el noroeste de Montevideo. El sistema carcelario uruguayo hace tiempo que afronta una crisis por el poco espacio que tiene y el hacinamiento que existe. A esto se le suma la mala alimentación de los reclusos y el acceso a la salud limitado, según han reflejado algunos informes.

El Comcar aloja unos 5.100 presos, casi la tercera parte de todo el sistema y el doble de su capacidad. En este ranking negativo también aparece el Penal de Libertad, donde hay alojados 1.300 presos y en cuyo predio se construyen tres nuevas cárceles, para 500 reclusos cada una.

Temas Relacionados

ComcarcárcelesUruguayhomicidioséxtuple homicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gremios panameños rechazan cargo a contenedores para financiar jubilaciones

El sector privado cuestiona que se trasladen costos al sistema portuario para cubrir una obligación social sin sustento técnico.

Gremios panameños rechazan cargo a contenedores para financiar jubilaciones

El Salvador: FONAT registra más de 700 solicitudes de ayuda por accidentes de tránsito en lo que va del año

El organismo impulsa asistencia financiera y programas de reinserción productiva, mientras crecen las cifras de motociclistas y peatones afectados por la siniestralidad vial

El Salvador: FONAT registra más de 700 solicitudes de ayuda por accidentes de tránsito en lo que va del año

Guatemala: La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj impulsa el regreso de turistas al Quiché

El complejo arqueológico de Santa Cruz del Quiché volvió a recibir visitantes tras cuatro meses de cierre, con medidas de seguridad reforzadas y horarios definidos, mientras se destaca su relevancia histórica y ceremonial para la cultura maya

Guatemala: La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj impulsa el regreso de turistas al Quiché

Caso Nicole Minetti: investigan en Uruguay el proceso de adopción de la mujer indultada en Italia

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay recibió un pedido de información, al tiempo que una pareja de Maldonado afirma que inició trámites para adoptar al niño; piden datos también en el Parlamento

Caso Nicole Minetti: investigan en Uruguay el proceso de adopción de la mujer indultada en Italia

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

En entrevista con Infobae, el vicepresidente del IRI, Randy Scheunemann, advirtió que Beijing usa inversiones, tecnología e infraestructura crítica para presionar gobiernos y condicionar decisiones soberanas en la región

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El precio de la carne no va a a bajar en Colombia, a pesar de las medidas del Gobierno, aseguró Fedegán

El precio de la carne no va a a bajar en Colombia, a pesar de las medidas del Gobierno, aseguró Fedegán

Cómo funcionará el transporte público, los servicios y el comercio el feriado por el Día del Trabajador en el AMBA

Video viral de la proyección de la película ‘Michael’ que se convirtió en una fiesta en Quibdó: “Solo pasa en el Pacífico”

Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá servicios a pacientes de Nueva EPS y el presidente Petro reaccionó: “No permito”

Arranca la gran reunión de la realeza internacional por el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia: reyes y príncipes de todas partes del mundo

INFOBAE AMÉRICA

Un mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei dice que los enemigos de Irán morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico

Un mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei dice que los enemigos de Irán morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico

Gremios panameños rechazan cargo a contenedores para financiar jubilaciones

El Salvador: FONAT registra más de 700 solicitudes de ayuda por accidentes de tránsito en lo que va del año

Guatemala: La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj impulsa el regreso de turistas al Quiché

Un autobús cayó al río Sena en la periferia de París: el error que casi le cuesta la vida a la conductora y los pasajeros

ENTRETENIMIENTO

El Encargado decidió anticipar su estreno y ya se puede ver en Disney+

El Encargado decidió anticipar su estreno y ya se puede ver en Disney+

“Nueve Reinas” salta a Madrid: una dupla de estafadores, el trasfondo de la crisis económica y el desafío de igualar un clásico argentino

Sam Worthington reveló por qué eligió alejarse de los grandes estudios tras Avatar: “Nunca he tenido un plan”

Joe Russo dio detalles sobre una charla secreta con Robert Downey Jr.: “Empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”

La crisis que casi destruyó a Iron Maiden y que sus integrantes ocultaron durante décadas