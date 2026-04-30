Uruguay: siete presos condenados por provocar incendio en un penal que derivó en un séxtuple crimen

Presos uruguayos atacaron una celda, la prendieron fuego y murieron seis personas en el ex Comcar (@EPreve)

La Justicia uruguaya condenó a 30 años de cárcel –la pena máxima en el país– a los siete acusados de haber provocado un incendio en un módulo del Comcar –uno de los penales más peligrosos del país– que derivó en un séxtuple homicidio, en septiembre de 2024.

La Fiscalía pedía 45 años de sentencia en total: 30 años de cárcel más otros 15 de medidas eliminativas, informó este miércoles el diario El País a partir de lo que ocurrió en una audiencia judicial. Sin embargo, el planteo de la fiscal Andrea Naupp fue descartado.

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El episodio que originó el séxtuple crimen estuvo relacionado a la venta de drogas en cárceles, de acuerdo a la teoría de la fiscalía. Las diferencias estaban entre uno de los agresores y uno del grupo de las víctimas, que se ubicaba en la celda 94 del sector B2 del Módulo 4 del Comcar. Los hoy condenados querían que los integrantes de ese espacio se fueran de allí.

La discusión escaló de manera rápida y uno de los agresores apuñaló a su contrincante, que huyó para su celda. Buscó –en palabras de la fiscal citadas por el diario uruguayo– “atrincherarse” allí.

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El resto de los integrantes de la celda también estaba en problemas y decidieron encerrarse cerca del baño, esperando que sus contrincantes se fueran. Pero todos quedaron atrapados y escucharon un grito que les indicaría que encontraron la muerte. “¡Es ahora!”, gritó el principal agresor y junto a su grupo comenzaron a tirar cuchillos, palos, grasa, nafta, polifon y púas.

Durante unos 25 minutos rociaron de combustible, incendiaron objetos y amenazaron a los integrantes de la celda con cortes carcelarios. Además, amedrentaron a otros presos para que la policía no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

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Según la teoría de la fiscal citada por El País, las víctimas no tuvieron forma de defenderse. Iban a morir por el fuego o apuñalados. Los agresores formaron una especie de lanza con un polifon en la punta prendido fuego, que introducían por la ventana por la que se pasa la comida o por otros orificios hechos por los propios presos. Los atacaban con lanzas, les tiraban nafta e iniciaban llamas con encendedores.

La defensora de los acusados, la abogada de oficio Anaclara Ramírez, dijo que hubo sesgos en la investigación. Consideró que tuvo defectos que hacían que la única solución posible fuera absolverlos.

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Pablo Méndez, uno de los presos que murió en el incendio, ya había sido víctima de una situación similar en el pasado. En 2021, el año en que fue a prisión por rapiña y receptación, hubo personas que pretendieron prender fuego su celda. Esa vez, los agresores eran reclusos que buscaban robar celulares. Méndez tenía un pulmón menos.

Archivo: policías durante un operativo en cárceles uruguayas (Ministerio del Interior)

Solo uno de ellos logró escapar y sobrevivió, pero quedó con quemaduras por fuego directo en la cara, el cuello y los brazos. Los otros seis murieron: dos de ellos tenían 25, otro 26, dos más 28 y el más grande 29. La causa de muerte fue la inhalación de monóxido de carbono.

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El Comcar se ha convertido en una de las cárceles más temidas de Uruguay. Casi la tercera parte de los presos de Uruguay está alojada en este centro penitenciario de Santiago Vázquez, en el noroeste de Montevideo. El sistema carcelario uruguayo hace tiempo que afronta una crisis por el poco espacio que tiene y el hacinamiento que existe. A esto se le suma la mala alimentación de los reclusos y el acceso a la salud limitado, según han reflejado algunos informes.

El Comcar aloja unos 5.100 presos, casi la tercera parte de todo el sistema y el doble de su capacidad. En este ranking negativo también aparece el Penal de Libertad, donde hay alojados 1.300 presos y en cuyo predio se construyen tres nuevas cárceles, para 500 reclusos cada una.

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