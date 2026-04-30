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El inesperado acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano: “¿Vos cuántos años tenés?“

Los gestos y declaraciones entre la cantante y su compañero despertaron rumores de romance en la casa más famosa del país

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Zunino confesó su atracción por "La Bomba" y ella participa en el intercambio.

El acercamiento entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Franco Zunino en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada captó la atención del público y de los propios participantes. Las escenas de mayor cercanía y los comentarios directos entre ambos dieron lugar a numerosas interpretaciones, tanto dentro del reality como en redes sociales, donde el posible romance se convirtió en uno de los temas más comentados.

Desde el primer intercambio, la dinámica entre Gladys y Franco generó expectativa entre los espectadores. Fue en una de las habitaciones de la casa, acompañados por otros participantes, cuando la cantante preguntó: “¿Cuántos años tenés vos?”. Franco explicó que este año cumpliría 26. Gladys siguió con una consulta directa: “Sí, está bien esa edad. Pero ¿a vos te gustan las señoras grandes?”. La respuesta del joven fue inmediata y dejó en claro su postura: “Me encantan”.

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Este tipo de declaraciones no pasaron inadvertidas para el resto de los habitantes de la casa. Las conversaciones y gestos entre ambos pronto se convirtieron en tema de conversación, tanto en el espacio compartido como en las transmisiones en streaming. En una de esas ocasiones, Yanina Zilli no dudó en confrontar a Franco: “Nos quedamos impresionados con tu declaración de amor hacia la Bomba”. Él, lejos de esquivar el asunto, confirmó su interés: “Es que literalmente es una bomba”, lo que provocó risas generalizadas, incluida la propia Gladys.

Cuatro personas en un dormitorio: una mujer rubia y un hombre con bandana sentados, y otras dos mujeres recostadas en las camas con paredes turquesa
Gladys y Zunino comparten un momento distendido junto a otros participantes en la casa de Gran Hermano, donde su creciente cercanía continúa siendo centro de atención

El joven reafirmó su intención de conquistar a la cantante: “Yo te voy a dar tu tiempo a que me creas y lo voy a dar todo para que lo hagas”. Esta insistencia, sumada a los gestos y miradas compartidas, alimentó las versiones sobre un posible romance. La convivencia diaria permitió que la relación entre ambos se desarrollara ante la mirada de todos, con situaciones que iban desde el coqueteo abierto hasta la complicidad en pequeños gestos.

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Gladys, por su parte, se mostró sorprendida ante la situación. En un intercambio posterior, la cantante preguntó: “¿Cómo te puedo gustar yo? Soy una señora muy vieja. ¿Qué es lo que te gusta de mí?”. Franco respondió con una sola palabra: “Todo”. El intercambio continuó con bromas sobre el aroma de cada uno, en un tono distendido que sumó nuevas escenas al juego que ambos construían frente a las cámaras.

La complicidad entre ambos quedó reflejada en distintos ámbitos de la casa. En la cocina, Gladys le dejó en claro: “Yo nunca, nunca te voy a decir...”, y Franco completó la frase: “¿Me gustás?”. Gladys concluyó: “No, yo me muero de vergüenza. Nunca. Vos sos el hombre, yo soy una mujer”.

La creciente atención sobre la relación llevó a la cantante a reflexionar en el confesionario. Allí, ofreció su punto de vista sobre el acercamiento y puso en palabras sus propios límites dentro del reality. “No sé si vos habrás escuchado o visto. Surgió una charla medio rara con Zunino. Yo juego, estoy jugando. Nunca, nunca me voy a acostar con él, nunca, nada de esas cosas, ¿entendés?”, expresó ante Gran Hermano.

Gladys sentada en un sofá rosa brillante en el confesionario de Gran Hermano, vistiendo una bata blanca y pantuflas rosas, con paredes doradas detrás
Gladys, protagonista de recientes acercamientos con Zunino, se sienta pensativa en el confesionario de la casa de Gran Hermano

En ese espacio de intimidad, Gladys admitió que la situación la hacía reír y que disfrutaba de la complicidad con sus compañeras. Sin embargo, dejó en claro que no permitiría que la situación pasara a otro nivel: “Me incomoda porque no sé si es broma, si él está jugando también. Nos estamos divirtiendo un montón. Yo me estoy cagando de la risa con las chicas, pero yo sé lo que va a pasar. Nada. Yo puedo entrar, salir de un juego así. No me molesta. Me encanta, al contrario, que me presuma, me habla lindo, todo, ¿entendés? Para mí es un halago”.

Gladys también elogió a Franco: “Aparte, tremenda facha que tiene el Chanito ese, es divino. Nunca va a pasar más que eso, molestar, ¿me entendés? Hasta un pico llego. Más de eso no”. Con estas palabras, la artista dejó en evidencia su disposición a mantener el tono lúdico de la relación, sin avanzar hacia situaciones que pudieran comprometer su postura dentro del programa.

La postura de Gladys respecto al juego y los límites personales marcó un quiebre en la interpretación de los hechos. Mientras algunos veían en los gestos y declaraciones la posibilidad de un romance, ella insistía en que todo formaba parte de la dinámica de la casa, donde la exposición y el entretenimiento son componentes centrales.

Las escenas protagonizadas por Gladys y Franco no solo generaron conversación entre los habitantes de la casa, sino que también tuvieron eco fuera del reality. El público, atento a cada detalle, trasladó el debate a las redes sociales, donde las versiones sobre un posible romance se multiplicaron.

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Gladys La bomba tucumanaFranco Zunino

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