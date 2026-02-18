Cómo cuidar la microbiota con alimentos prebióticos y probióticos

DR. DANIEL LOPEZ ROSETTI – Infobae en Vivo

El cardiólogo Daniel López Rosetti (MN 62.540) destacó el papel fundamental de la microbiota en la salud general: “Estamos rodeados de bichos. Tenemos más bacterias y virus en el cuerpo que células”.

Durante su columna semanal en Infobae en Vivo, el médico especialista en medicina del estrés propuso considerar a los microorganismos que forman la microbiota como “nuestras mascotas” y enfatizó: “Vamos a hablar de qué darles de comer para que ellas estén bien y nos hagan felices a nosotros”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Rosetti precisó que la microbiota intestinal es una colonia de microorganismos que resulta esencial: “Nos dan la posibilidad de tener un intestino sano, síntesis de neurotransmisores adecuados, buena comunicación entre el intestino y el cerebro, y un sistema inmunológico sano”.

Subrayó que incluso la producción de vitaminas como la B y la K depende de este delicado equilibrio microbiano.

El cardiólogo Daniel López Rosetti resalta la importancia de la microbiota para mantener la salud intestinal y general del organismo

Los factores que dañan la microbiota y cómo detectarlo en el día a día

El cardiólogo advirtió sobre los principales enemigos de la microbiota: “El estrés, los medicamentos, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol dañan tus mascotas”.

Insistió en la necesidad de evitar los ultraprocesados y recordó una frase de Hipócrates: “Toda enfermedad comienza en el intestino”.

Rosetti propuso un experimento sencillo para tomar conciencia del impacto de la dieta: “Comé mal a propósito, mucha grasa saturada, ultraprocesados, y vas a ver cómo te sentís las veinticuatro horas después. Probá lo contrario: frutas, verduras, mucha agua, menos calorías, y después fijate cómo te sentís”.

Una guía práctica de alimentos prebióticos y probióticos

Adoptar una alimentación variada basada en productos frescos y naturales fomenta una microbiota sana y una mejor calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos prebióticos

El especialista explicó la diferencia entre prebióticos y probióticos: “Prebiótico es alimento para las bacterias. Son sustancias de la dieta que no son digeribles y favorecen el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas”.

Enumeró una lista de alimentos recomendados: “Ajo, cebolla, espárragos, vegetales de hojas verdes, alcaucil, puerro, papa, batata, arroz, trigo, legumbres, avena, cebada, manzana, naranja, mandarina, arándano, frambuesa, olivas, miel, frutos secos”.

Alimentos probióticos

En cuanto a los probióticos, Rosetti definió: “Son los microorganismos que, suministrados en cantidad adecuada, promueven beneficios a la persona. Los alimentos que los contienen ya están fermentados: yogur, quesos duros y fermentados como gouda, Roquefort, cheddar, parmesano, pickles, chucrú, kimchi, kombucha, kéfir, miso”.

Recalcó que el consumo no tiene que ser perfecto: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La noción de alimentación es muy simple: lo que viene de la tierra y, en cuanto a la forma de cocción, como lo hacía tu mamá”.

Rosetti propuso mirar la verdulería como una farmacia natural: “Vas a una verdulería, ves tomate, higos, alcaucil, y cada cajón podría tener la fórmula de lo que aporta. Hoy todos tenemos otra mirada sobre la alimentación. A mis nietos ya los cuidan distinto, es otra cultura”.

Insistió en la importancia de adquirir hábitos duraderos y no buscar soluciones mágicas: “No hace falta comer kéfir todos los días ni ser militante del fermentado. Si tomás yogur y comés quesos fermentados, no hace falta chucrut. Yo lo agrego porque me gusta”.

En el cierre, recordó que la alimentación de la microbiota es un proceso constante: “Al jardín no le tirás semillas todos los días, pero sí agua y nutrientes. Con el intestino es igual: lo importante es la constancia, no la perfección”.

La entrevista completa sobre la importancia de la microbiota

El doctor Daniel López Rosetti desarrolló cómo influye el conjunto de bacterias en el cuerpo humano.

