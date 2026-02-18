Cómo cuidar la microbiota con alimentos prebióticos y probióticos

El cardiólogo Daniel López Rosetti (MN 62.540) destacó el papel fundamental de la microbiota en la salud general: “Estamos rodeados de bichos. Tenemos más bacterias y virus en el cuerpo que células”.
Durante su columna semanal en Infobae en Vivo, el médico especialista en medicina del estrés propuso considerar a los microorganismos que forman la microbiota como “nuestras mascotas” y enfatizó: “Vamos a hablar de qué darles de comer para que ellas estén bien y nos hagan felices a nosotros”.
Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Rosetti precisó que la microbiota intestinal es una colonia de microorganismos que resulta esencial: “Nos dan la posibilidad de tener un intestino sano, síntesis de neurotransmisores adecuados, buena comunicación entre el intestino y el cerebro, y un sistema inmunológico sano”.
Subrayó que incluso la producción de vitaminas como la B y la K depende de este delicado equilibrio microbiano.
Los factores que dañan la microbiota y cómo detectarlo en el día a día
El cardiólogo advirtió sobre los principales enemigos de la microbiota: “El estrés, los medicamentos, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol dañan tus mascotas”.
Insistió en la necesidad de evitar los ultraprocesados y recordó una frase de Hipócrates: “Toda enfermedad comienza en el intestino”.
Rosetti propuso un experimento sencillo para tomar conciencia del impacto de la dieta: “Comé mal a propósito, mucha grasa saturada, ultraprocesados, y vas a ver cómo te sentís las veinticuatro horas después. Probá lo contrario: frutas, verduras, mucha agua, menos calorías, y después fijate cómo te sentís”.
Una guía práctica de alimentos prebióticos y probióticos
Alimentos prebióticos
El especialista explicó la diferencia entre prebióticos y probióticos: “Prebiótico es alimento para las bacterias. Son sustancias de la dieta que no son digeribles y favorecen el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas”.
Enumeró una lista de alimentos recomendados: “Ajo, cebolla, espárragos, vegetales de hojas verdes, alcaucil, puerro, papa, batata, arroz, trigo, legumbres, avena, cebada, manzana, naranja, mandarina, arándano, frambuesa, olivas, miel, frutos secos”.
Alimentos probióticos
En cuanto a los probióticos, Rosetti definió: “Son los microorganismos que, suministrados en cantidad adecuada, promueven beneficios a la persona. Los alimentos que los contienen ya están fermentados: yogur, quesos duros y fermentados como gouda, Roquefort, cheddar, parmesano, pickles, chucrú, kimchi, kombucha, kéfir, miso”.
Recalcó que el consumo no tiene que ser perfecto: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La noción de alimentación es muy simple: lo que viene de la tierra y, en cuanto a la forma de cocción, como lo hacía tu mamá”.
Rosetti propuso mirar la verdulería como una farmacia natural: “Vas a una verdulería, ves tomate, higos, alcaucil, y cada cajón podría tener la fórmula de lo que aporta. Hoy todos tenemos otra mirada sobre la alimentación. A mis nietos ya los cuidan distinto, es otra cultura”.
Insistió en la importancia de adquirir hábitos duraderos y no buscar soluciones mágicas: “No hace falta comer kéfir todos los días ni ser militante del fermentado. Si tomás yogur y comés quesos fermentados, no hace falta chucrut. Yo lo agrego porque me gusta”.
En el cierre, recordó que la alimentación de la microbiota es un proceso constante: “Al jardín no le tirás semillas todos los días, pero sí agua y nutrientes. Con el intestino es igual: lo importante es la constancia, no la perfección”.
