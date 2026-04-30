Política

Milei viaja al portaaviones USS Nimitz y participará de los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

El Presidente partió durante la mañana desde Aeroparque. Como anticipó Infobae, se sumará a una actividad conjunta organizada en el marco de los ejercicios navales Passex 2026. Se trata de un nuevo gesto de alineamiento con la potencia norteamericana

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El portaaviones USS Nimitz en Valparaíso, Chile, (Foto: Reuters / Rodrigo Garrido)
El portaaviones USS Nimitz en Valparaíso, Chile, (Foto: Reuters / Rodrigo Garrido)

Javier Milei viajó hoy al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur. El presidente partió desde Aeroparque cerca de las 10 de la mañana y espera aterrizar en la cubierta del buque, uno de los portaaviones nucleares más grandes de la flota estadounidense, en una visita que había sido gestionada por el embajador Peter Lamelas y que la Casa Rosada había anticipado como de “altísimas chances” de concretarse.

El traslado se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones. La visita presidencial coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios. Junto a Milei viajará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, ya estaban confirmados desde antes para la jornada de cierre.

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La visita al USS Nimitz no es un episodio aislado en la política exterior de la administración libertaria. Desde que asumió, Milei ha acumulado una serie de gestos de alineamiento con Washington que tienen como eje la cooperación en materia de defensa. El más simbólico de ellos fue el viaje a Ushuaia, Tierra del Fuego, junto a la entonces generala Laura Richardson, del Comando Sur (SOUTHCOM), para marcar la intención de construir una Base Naval Integrada en el extremo sur del país. Ese proyecto, cuyo presupuesto oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, apunta a que Estados Unidos financie parte de la infraestructura para que ambos países tengan facilidades de acceso al continente antártico.

Javier Milei y los F16 en Córdoba
Javier Milei en la presentación de los F-16 en Córdoba a finales del año pasado

El Passex 2026 fue habilitado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026, una decisión que generó controversia porque este tipo de autorizaciones suelen tramitarse por vía del Congreso. El ejercicio, denominado técnicamente Passing Exercise, es una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales. En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y desde el domingo anterior se encontraba en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los ejercicios del programa Southern Seas 2026.

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El dispositivo combinado reunió, de forma escalonada, a unidades de la Flota de Mar argentina junto al portaaviones y al destructor USS “Gridley” (DDG-101). El martes 28 se incorporó el destructor ARA “La Argentina”, con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros a bordo del Nimitz. A la altura de Trelew se ejecutaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea con simulación de ataques de cazas F-18. Al día siguiente, frente a Necochea, la formación alcanzó su máxima capacidad con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Entre este último buque y el Gridley se desarrolló un ejercicio de Visita, Registro y Captura.

Frente a Mar del Plata, todas las unidades de superficie —a excepción del USS Nimitz— navegaron en columna, una maniobra táctica de alta complejidad coordinativa. El programa de actividades incluyó evoluciones tácticas, maniobras de comunicaciones y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Estas maniobras tienen antecedentes históricos bajo la denominación “Gringo-Gaucho”, nombre con el que se conocieron ediciones anteriores de ejercicios bilaterales entre las armadas de ambos países. Su objetivo central es incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones argentinas e intercambiar doctrinas y procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo. El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, quien zarpó a bordo del ARA “La Argentina” desde la Base Naval Puerto Belgrano, subrayó que el encuentro permite realizar ejercicios de defensa antiaérea con aviones de combate y elevar los estándares profesionales de la fuerza.

A bordo del USS Nimitz participan, como parte del Estado Mayor multinacional, tres oficiales argentinos: los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz, quienes intervienen en la planificación de tácticas y procedimientos comunes.

Infobae desde el portaaviones USS George Washington
Infobae desde el portaaviones USS George Washington

Se trata de la segunda vez en dos años que una nave de estas características recorre el Mar Argentino. En el 2024 estuvo el portaaviones a propulsión nuclear USS George Washington de los Estados Unidos, que realizó ejercicios en el Atlántico Sur con la Armada Argentina, en el marco del Southern Seas 2024.

En ese entonces, de la reducida comitiva participaron además la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Diana Mondino, el ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto brigadier general Xavier Isaac y el contraalmirante Carlos Allievi, jefe de la Armada Argentina. El embajador de los Estados Unidos, Marc R. Stanley, también abordó el buque nuclear.

Esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos reafirme su asociación con Argentina. Mientras estemos aquí, vamos a operar en el aire, en la superficie y realmente construir la interoperabilidad entre nuestras armadas y nuestras naciones. El ejercicio está yendo muy bien”, había señalado en ese entonces Walker en declaraciones a Infobae. También elogió las capacidades militares argentinas: “Son muy profesionales, muy capaces, y podemos trabajar estrechamente con ellos. Y se está produciendo un aprendizaje mutuo entre nuestras dos armadas”.

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