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Tigre enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana con la obligación de ganar: hora, TV y formaciones

El Matador recibirá al líder del Grupo A, en un duelo que puede dejarlo al borde de la eliminación si no logra su primera victoria en el certamen. Televisan ESPN 2 y Disney+ Premium

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Tigre vs América de Cali
Tigre enfrentará al América de Cali con la obligación de ganar para seguir con vida en la Sudamericana

Tigre enfrentará desde las 21 al América de Cali en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, en un partido de la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026 en el que necesita sumar de a tres para no quedar virtualmente eliminado. El encuentro tendrá transmisión en vivo por ESPN 2 y la plataforma Disney+ Premium. El partido contará con el arbitraje del uruguayo Mathías de Armas, mientras que su compatriota Leodán González estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Diego Dabove llega a este duelo en un estado anímico delicado. Acumula 12 partidos consecutivos sin victorias —10 en el Torneo Apertura y dos en la Copa Sudamericana— y marcha último en el grupo con apenas un punto. En el certamen continental, el Matador rescató un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Perú en su debut y luego cayó 1-0 como local frente a Macará de Ecuador. El sábado pasado, además, perdió 1-0 ante Sarmiento de Junín en el torneo local, lo que profundizó la crisis del conjunto argentino.

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La situación en la Liga Profesional tampoco ofrece alivio. Tigre marcha décimo en la Zona B con 19 puntos y, para acceder a los octavos de final del Apertura, deberá ganarle a Rosario Central en Arroyito y esperar resultados favorables en la última fecha.

Frente a ellos estará un rival que llega con mayor solidez en el plano continental. América de Cali, dirigido por David González, lidera el Grupo A con cuatro unidades tras igualar 1-1 ante Macará en Ecuador y vencer 2-1 a Alianza Atlético en Colombia. Una victoria en Victoria dejaría al conjunto colombiano con siete puntos, prácticamente con un pie en la siguiente ronda.

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Los Diablos Rojos también vienen de una derrota en su liga local —cayeron 1-0 ante Deportivo Cali en el clásico vallecaucano— pero su posición en la Copa Sudamericana es holgada respecto a la de su rival. En la Liga Dimayor, el equipo de Cali ocupa el quinto puesto con 30 unidades y ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs del torneo colombiano.

Por la cuarta fecha, Tigre visitará a Macará en Bolivia, mientras que América de Cali recibirá a Alianza Atlético en Perú.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

América de Cali: Jean Fernandes; Omar Bertel, Cristián Tovar, Marlon Torres, Luis Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumi, Yeison Guzmán, Tomás Ángel; y Andrés Ramos. DT: David González.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Mathías de Armas (Uruguay).

Hora: 21:00.

TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

Posiciones:

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