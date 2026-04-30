‘Valle Oro Puro’ cumple 10 años: así se transformó el Valle del Cauca en una cuna de campeones en Colombia

Valle del Cauca proyecta fortalecer su modelo deportivo hacia 2027, con el objetivo de mantener su liderazgo en los Juegos Nacionales y Paranacionales. (Gobernación del Valle)

El Valle del Cauca ha hecho del deporte una de sus principales cartas de identidad, al punto de convertirse en cuna de múltiples figuras del alto rendimiento. Nombres como Juan Sebastián Cabal, Jackeline Rentería, Yeison López, Tatiana Rentería, Gregorio Lemos, Linda Caicedo, Queen Saray Villegas, entre muchos otros, han surgido o desarrollado parte de su carrera en el departamento, despertando una pregunta frecuente: ¿qué está pasando en el Valle?

La respuesta está en un modelo sostenido en el tiempo. El departamento ha mantenido su liderazgo deportivo en Colombia gracias a una combinación de inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional y programas como ‘Valle Oro Puro’, que nació en 2016 como una estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca para fortalecer e impulsar el rendimiento de atletas y para atletas.

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Así, en 2019, no solo recuperó el primer lugar en los Juegos Nacionales, sino que amplió su protagonismo en competencias paralímpicas y de alto rendimiento a nivel nacional e internacional.

El Valle del Cauca se consolida como referente deportivo en Colombia. (Gobernación del Valle)

El camino hacia este reconocimiento estuvo marcado por avances y desafíos. Tras alcanzar el primer lugar en los Juegos Nacionales en 1996, el Valle del Cauca enfrentó una espera de más de 20 años antes de recuperar su liderazgo deportivo. El punto de inflexión se produjo en 2019, cuando el departamento retomó el liderato al obtener 165 medallas de oro, un resultado que evidenció un cambio profundo en la gestión deportiva.

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Fortalecimiento institucional y transformación del modelo deportivo

En la última década, el fortalecimiento institucional ha sido decisivo. Más allá de los resultados, la gestión se enfocó en consolidar procesos de largo plazo, mejorar las condiciones de los atletas y para atletas, y garantizar continuidad en la preparación.

Uno de los pilares de esta transformación es el programa ‘Valle Oro Puro’, a través del cual se buscó la dignificación integral del deportista, entendiendo el deporte como una inversión social y no como un gasto; fortaleciendo los recursos del sector brindando a los atletas y para atletas acompañamiento técnico y profesional, atención biomédica, participación en eventos internacionales, incentivos económicos, pago mensual de la seguridad social y becas de estudio.

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El respaldo económico y educativo, a través de incentivos, seguridad social y becas para deportistas, garantiza la continuidad en la preparación de alto rendimiento. (Gobernación del Valle)

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que uno de los objetivos de su administración ha sido recuperar el sentido de pertenencia y el orgullo por el departamento, en el que el deporte ocupa un lugar central. “Lo que yo quería hacer en la Gobernación era volver a tener ese sentido de pertenencia, sentir ese amor por nuestro Valle, ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos. Y una de las cosas que más nos genera orgullo es el deporte”, señaló.

En ese contexto, añadió que esa visión dio origen a la estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de los deportistas, fomentar la motivación y fortalecer los procesos competitivos: “Generar entusiasmo, incentivarlos y de esa manera volver a ganar los Juegos Nacionales”, afirmó.

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Lo primero fue la contratación de entrenadores y técnicos por periodos de 12 meses, la priorización del deporte paralímpico y sordolímpico, y la repatriación de 25 atletas que competían por otros departamentos.

Presentación oficial del programa ‘Valle Oro Puro’ en 2016 (Gobernación del Valle)

El programa fijó como meta no solo recuperar el primer lugar en los Juegos Nacionales, sino también conquistar el título de los Juegos Paranacionales, promoviendo el acceso masivo a la práctica deportiva mediante semilleros, escuelas y proyectos orientados al recambio generacional.

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Impacto social y respaldo científico

La visión institucional ha trascendido la competencia, posicionando al deporte como un motor de desarrollo social. La luchadora y medallista olímpica Jackeline Rentería recordó el inicio de ‘Valle Oro Puro’: “Lo que nos llamó la atención e hizo que asistiéramos a ese llamado fue su compromiso con el deporte. Era una de las únicas candidatas que hablaba del deporte como una herramienta de transformación social”.

Actualmente, el programa ‘Valle Oro Puro’ integra a más de 3.000 atletas y para atletas, respaldados por entrenadores en los sectores olímpico, paralímpico y sordolímpico, y cuenta con un sistema metodológico y técnico que apoya a más de 50 ligas deportivas. La dignificación profesional de los entrenadores ha sido central para potenciar el rendimiento y la estabilidad de quienes acompañan a las nuevas generaciones.

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El programa ‘Valle Oro Puro’ celebra una década respaldando a más de 3.000 atletas en el Valle del Cauca y consolidando el deporte como motor de cohesión social. (Gobernación del Valle)

En el ámbito científico, el Centro de Medicina Deportiva incrementó su planta profesional en cerca del 70% en la última década, incorporando especialistas en fisioterapia, medicina, psicología, preparación física, nutrición, biomecánica y bienestar social. La reapertura de la Villa Deportiva ha permitido alojar y preparar a 60 deportistas en condiciones óptimas para el alto rendimiento internacional.

Resultados y proyección internacional

Durante una década del ‘Valle Oro Puro’, el departamento ha aportado aproximadamente el 33% del medallero nacional en competencias internacionales y ha sumado cientos de títulos en diferentes disciplinas. La cosecha de triunfos se inició en 2019, cuando el Valle del Cauca se proclamó campeón de los Juegos Nacionales en Bolívar y, por primera vez, logró el título de los Juegos Paranacionales.

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En 2023, alcanzó el bicampeonato en el Eje Cafetero y sumó dos títulos consecutivos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa (2017 y 2021).

Según la yudoca y medallista olímpica Yuri Alvear, el acompañamiento integral ha sido determinante: “Valle Oro Puro les permite a los deportistas desarrollar su máximo potencial gracias a que el programa les brinda seguridad social, acceso a la educación y apoyo económico constante, que mes a mes se entrega de manera cumplida”.

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(Gobernación del Valle)

Con la mirada puesta en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, el Valle del Cauca continúa fortaleciendo su modelo deportivo, con el objetivo de mantener su protagonismo y consolidar procesos sostenibles a largo plazo, dejando un legado que consolida al departamento como la región deportiva de Colombia.