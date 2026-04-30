Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en busca de otro triunfo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira con la mira puesta en los octavos de la Libertadores

Independiente Rivadavia buscará su tercera victoria consecutiva en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba a Deportivo La Guaira de Venezuela por la tercera fecha del Grupo C. El encuentro comenzará a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje del peruano Augusto Menéndez y el VAR a cargo de su compatriota Diego Haro (televisarán Fox Sports y Disney+ Premium).

La Lepra mendocina atraviesa la mejor temporada de su historia. Campeón de la Copa Argentina 2025, líder de la Zona B del Torneo Apertura con el primer lugar ya asegurado, e invicto en ocho partidos por todas las competencias —con siete triunfos y un empate—, el equipo de Alfredo Berti llega a este compromiso internacional con el impulso de una goleada 5-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el clásico del domingo pasado, por la decimosexta fecha de la Liga Profesional.

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En la Copa Libertadores, el camino del Azul ha sido contundente: victoria 1-0 ante Bolívar en el debut y triunfo 2-1 ante Fluminense en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, un resultado que proyectó al club mendocino a nivel continental. Con seis puntos y puntaje perfecto, Independiente Rivadavia lidera el Grupo C y tiene ante sí la chance de encaminar su clasificación a los octavos de final con una jornada de anticipación.

“El equipo no tiene techo, tenemos que seguir por esta línea. Le ganamos al clásico rival con contundencia, pero ahora tenemos que pensar en el partido del jueves”, afirmó Berti tras la victoria en el clásico mendocino. Para este encuentro, el entrenador repetiría el mismo once que goleó a Gimnasia, sin modificaciones previstas.

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Del otro lado, Deportivo La Guaira llega a Mendoza con la intención de sumar de a tres por primera vez en el certamen continental. El conjunto caraqueño, dirigido por el argentino nacionalizado venezolano Héctor Bidoglio, igualó en sus dos presentaciones previas: 0-0 ante Fluminense en el estadio Olímpico de la UCV y 1-1 ante Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz. Esos dos puntos lo ubican segundo en el grupo, por encima del Flu y del conjunto boliviano, ambos con una unidad.

En el plano local, La Guaira atraviesa un presente sólido: líder del Torneo Apertura de Venezuela con 27 puntos e invicto en 13 jornadas, con siete triunfos y seis empates, ya clasificó a los cuadrangulares semifinales. Su último resultado fue una victoria 1-0 ante Trujillanos de visitante. La figura del equipo esta temporada es el colombiano Flabián Londoño, autor del tanto ante Bolívar por la Libertadores y con cuatro goles en el torneo local. El plantel venezolano también cuenta con tres argentinos en sus filas: el defensor Guillermo Ortiz, el mediocampista Franco Cáceres y el delantero Alexis Rodríguez.

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Por la cuarta fecha del grupo, Rivadavia volverá a jugar en el Malvinas Argentinas el miércoles 6 de mayo a las 21:30, ante Fluminense, mientras que La Guaira recibirá a Bolívar ese mismo día a las 19 en Venezuela.

Probables formaciones:

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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Franco Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT: Héctor Bidoglio.

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Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

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Hora: 19:00.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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Posiciones: