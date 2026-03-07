Pistachos o castañas de cajú: cuál es más saludable según especialistas

El perfil nutricional de pistachos y castañas de cajú muestra diferencias en proteínas, fibra y minerales según la Clínica Mayo y el IFIC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos saludables como pistachos y castañas de cajú se han consolidado como componentes clave en dietas equilibradas debido a su elevada densidad nutricional y versatilidad culinaria. Un análisis comparativo de sus perfiles, basado en datos de la Clínica Mayo y el Foro Internacional de Información sobre Alimentos de Estados Unidos (International Food Information Council, IFIC), revela diferencias relevantes que pueden orientar a quienes buscan optimizar su alimentación según objetivos específicos.

Los informes de la Clínica Mayo y el IFIC señalan que los pistachos contienen mayor proporción de proteína y fibra por porción en comparación con las castañas de cajú, lo que favorece la saciedad y el funcionamiento digestivo. Por su parte, las castañas de cajú destacan por su contenido de minerales como magnesio, cobre y manganeso. Las instituciones consultadas recomiendan incorporar ambos frutos secos en la dieta para acceder a una variedad más amplia de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos protectores.

Un análisis nutricional muestra que una porción de pistachos tostados sin sal (28 gramos) aporta 162 calorías, seis gramos de proteína, 13 gramos de grasas saludables y tres gramos de fibra, según la base de datos de la Clínica Mayo.

Los pistachos aportan más proteína y fibra por porción que las castañas de cajú, favoreciendo saciedad y digestión saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma cantidad, las castañas de cajú proporcionan 163 calorías, cuatro gramos de proteína, 13 gramos de grasas saludables y un gramo de fibra. Ambos frutos secos contienen entre ocho y nueve gramos de carbohidratos por porción. De acuerdo con el IFIC, los pistachos también contienen menos azúcares naturales que las castañas de cajú, lo que puede ser relevante para quienes controlan su ingesta glucémica.

Proteína y fibra: ventajas comparativas

El contenido de proteína y fibra de los pistachos ofrece beneficios para quienes buscan aumentar la saciedad y optimizar la digestión. Natalie Rizzo, dietista de la Universidad de Columbia afirma: “Los pistachos aportan más proteína y fibra por porción que las castañas de cajú”. Una onza de pistachos contiene seis gramos de proteína y tres de fibra, frente a los cuatro gramos de proteína y uno de fibra de las castañas de cajú.

Especialistas de la Clínica Mayo y el IFIC recomiendan consumir al menos 20 gramos de proteína por comida en planes de alimentación saludables. Por ello, ambos frutos secos pueden aportar variedad, aunque los pistachos representan una opción más conveniente para quienes buscan incrementar la proteína y la fibra diaria.

Además, su menor tamaño permite consumir más unidades por porción, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad, según el IFIC.

Las castañas de cajú destacan por su elevado contenido de minerales como magnesio, cobre y manganeso, esenciales para funciones corporales (Ajay Suresh / Flickr)

Los pistachos son fuente de vitaminas del complejo B y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, compuestos asociados a la protección visual. Contienen también melatonina y triptófano, vinculados con el descanso y el bienestar, según la Clínica Mayo.

Las castañas de cajú destacan por su alto contenido de cobre: una onza cubre casi la totalidad del valor diario recomendado, de acuerdo con la dietista registrada Erin Palinski-Wade. Además, aportan magnesio, zinc, vitamina K y fósforo, y ofrecen un veinte por ciento del valor diario de magnesio. Según el IFIC, su textura cremosa y sabor suave las hacen especialmente útiles en salsas vegetales, cremas y mantequillas, así como en preparaciones dulces y saladas.

Ambos frutos secos son fuentes de grasas saludables recomendadas para la salud cardiovascular. Los pistachos se emplean habitualmente como bocadillo o para dar textura y sabor a ensaladas, arroces y repostería, mientras que las castañas de cajú se valoran por su versatilidad en la cocina vegetal y la elaboración de alternativas lácteas.

¿Cuál conviene elegir según el objetivo nutricional?

La elección entre pistachos y castañas de cajú debe basarse en las necesidades nutricionales y preferencias individuales. Los expertos consultados por la Clínica Mayo y el IFIC coinciden en que ambos frutos secos son adecuados dentro de patrones alimentarios como los planes DASH, MIND o la dieta mediterránea. Los pistachos resultan preferibles para quienes buscan incrementar la proteína y la fibra. Las castañas de cajú son ideales si se priorizan minerales específicos o una textura cremosa en preparaciones culinarias.

Incorporar variedad de frutos secos como pistachos y castañas de cajú en la dieta diaria mejora el perfil de nutrientes y favorece la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rizzo subraya la importancia de adaptar la selección a los objetivos personales y aprovechar la flexibilidad de ambos alimentos en ensaladas, salteados, salsas, bocadillos y postres.

Incorporar una variedad de frutos secos en la alimentación diaria permite sumar los beneficios nutricionales de cada tipo y diversificar el perfil de nutrientes, de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas citados y la información de la Clínica Mayo y el IFIC. Esto se traduce en una dieta más completa, equilibrada y beneficiosa para la salud a largo plazo.