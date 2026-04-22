Un analgésico menos peligroso sigue teniendo alto riesgo de interacciones farmacológicas

MARTES, 21 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas a las que se les recetan analgésicos gabapentinoides tienen un alto riesgo de interacciones medicamentosas peligrosas si toman otros medicamentos, según reveló un nuevo estudio.

Las personas tienen un riesgo duplicado de hospitalización por intoxicación por drogas si se añaden benzodiacepinas a sus gabapentinoides, informaron investigadores el 16 de abril en PLOS Medicine.

Tomar opioides junto con gabapentinoides se asocia con un riesgo incrementado del 30%, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos no sugieren que los gabapentinoides sean inseguros o que no deban prescribirse, pero los clínicos deben ser cautelosos al prescribirlos, especialmente si un paciente también toma otros medicamentos, y deben vigilar de cerca a los pacientes que los toman", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Kenneth Man, farmacoepidemiólogo en University College London.

Los gabapentinoides --una clase de fármacos que incluye la gabapentina y la pregabalina --se prescriben ampliamente para tratar la epilepsia, el dolor nervioso y la ansiedad, según los investigadores en notas de fondo.

Estos medicamentos se recetan cada vez más para aliviar el dolor como alternativa a los opioides, según los investigadores. Actualmente son el séptimo medicamento más recetado en EE. UU.; A nivel mundial, su uso se multiplicó por más de cuatro entre 2008 y 2018.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron a casi 17.000 personas que tomaban gabapentinoides y que habían sido hospitalizadas al menos una vez por intoxicación por drogas en el Reino Unido. Estos pacientes representaban menos del 2% de todo el grupo de personas a las que se les había recetado un gabapentinoide entre 2010 y 2020.

Los síntomas de intoxicación por drogas podrían incluir pérdida de conciencia, dificultades respiratorias o convulsiones, según los investigadores.

Aproximadamente 9 de cada 10 (89%) de los pacientes tomaron opioides junto con un gabapentinoide en algún momento del estudio, mientras que más de la mitad (55%) tomó benzodiacepinas junto con gabapentinoides, según los investigadores.

El mayor riesgo de intoxicación por drogas se encontró en los 90 días previos a la recetación de gabapentinoides, lo que sugiere que los médicos los recetaron porque estaban preocupados por el consumo de opioides o benzodiacepinas, según los investigadores.

"La decisión de un clínico de recetar gabapentinoides puede a veces ser un intento de minimizar el riesgo de intoxicación por drogas relacionada con opioides u otros medicamentos", dijo el investigador principal Andrew Yuen, estudiante de doctorado en University College London.

"Aunque el riesgo de intoxicación disminuyó algo después de que los pacientes comenzaron el tratamiento con gabapentinoideos, seguían enfrentándose a un mayor riesgo de intoxicación por drogas, lo que sugiere que los clínicos deben mantenerse atentos a los riesgos", afirmó en un comunicado de prensa.

Sigue sin estar claro si los gabapentinoides pueden causar directamente intoxicación por drogas, según los investigadores. Hay evidencia que sugiere que los fármacos podrían potenciar los efectos sedantes de otros fármacos, incluidos opioides y benzodiacepinas.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la gabapentina.

FUENTE: Comunicado de prensa de University College London, 16 de abril de 2026