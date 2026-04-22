Panamá

Bomberos de Panamá reportan 338 fugas de gas butano en lo que va del año

Llaman a reforzar las medidas de seguridad, como cerrar correctamente las válvulas, revisar conexiones y evitar prácticas riesgosas

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Las cocinas de gas salvan la comida de muchos españoles que todavía las conservan en sus casas (Adobe Stock)
Bomberos piden asegurar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema. (Adobe Stock)

Unas 338 emergencias por fuga de gas butano se han registrado hasta el momento en Panamá, cifra que al desglosar se tiene que 196 se presentaron por regulador defectuoso, 52 por cilindros dañados, 18 por mangueras malogradas, 13 por estufas averiadas, 11 por tuberías deficientes y el resto sin novedad tras la verificación.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Panamá hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en el manejo de los sistemas de gas, recordando que acciones simples como cerrar correctamente las válvulas, revisar conexiones y evitar prácticas riesgosas pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

La prevención inicia en cada hogar y en cada persona, señalaron los camisas rojas.

Reiteraron que cuando se trata de instalaciones o reparaciones de gas, no hay espacio para la improvisación.

Aclararon que la normativa vigente establece que estos trabajos deben ser realizados exclusivamente por personal idóneo, capacitado y certificado, garantizando así que los sistemas funcionen de manera segura y eficiente.

FOTO DE ARCHIVO. Los cilindros viejos, defectuosos, representan un gran peligro. REUTERS/Gaby Oraa
FOTO DE ARCHIVO. Los cilindros viejos, defectuosos, representan un gran peligro. REUTERS/Gaby Oraa

Ignorar estas disposiciones, sostiene el cuerpo bomberil, pone en riesgo no solo a quien realiza la acción, sino también a familias y comunidades enteras.

Aducen que es fundamental verificar posibles riesgos, utilizar materiales adecuados y asegurar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema. Optar por servicios no autorizados o de bajo costo puede resultar mucho más caro a largo plazo, no solo en términos económicos, sino en la seguridad y bienestar de las personas.

A la fecha, en Panamá se han dado varios casos de explosión de tanques de gas en edificios. En octubre del año pasado una explosión de gas en un apartamento ubicado en el piso 13 de un complejo residencial dejó a dos mujeres con quemaduras de 70% y 40%, así como a un niño de 9 años con lesiones menores.

En el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, un padre y su hijo resultaron con quemaduras de segundo grado luego de un incendio provocado por una fuga de gas.

El hombre resultó con quemaduras en el 46% de su cuerpo y su hijo con un 35% de afectaciones.

Las explosiones a causa del gas butano se han dado sobre todo en edificios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Las explosiones a causa del gas butano se han dado sobre todo en edificios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Hasta octubre de 2025 el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá registró 589 emergencias por escapes de gas.

El hecho más reciente reportado se registró en un edificio tipo PH ubicado en el sector de Vista Hermosa, ciudad capital, que requirió la evacuación total de la edificación como medida preventiva para garantizar la seguridad de los residentes, según medios de prensa.

Las fugas de gas para cocinar, de acuerdo con la entidad bomberil, continúan siendo un riesgo frecuente, asociado principalmente al desgaste de equipos, falta de mantenimiento o instalaciones inadecuadas. Por ello, se recomienda revisar periódicamente cilindros, mangueras y reguladores, utilizar personal certificado, mantener ventilación adecuada, evitar equipos en mal estado y, ante olor a gas, evacuar.

Para redoblar la función que realizan, el Cuerpo de Bomberos de Panamá anunció una inversión superior a $84 millones en infraestructura a nivel nacional, con énfasis en mejorar la capacidad de respuesta en zonas de alta demanda.

La inversión, indicaron, ha permitido avanzar en la rehabilitación de estaciones con años de deterioro, así como en la construcción de nuevas instalaciones, marcando un ritmo de ejecución significativa.

Uno de los proyectos más relevantes se desarrolla en el distrito de San Miguelito, donde se ejecuta la adecuación de una estación estratégica para fortalecer la cobertura.

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