Las mujeres afroamericanas son las más afectadas por el aumento de muertes relacionadas con el embarazo relacionado con la pandemia

MARTES, 21 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Las muertes relacionadas con el embarazo en EE. UU. aumentaron considerablemente durante la pandemia de COVID-19, especialmente entre las mujeres negras, según informa un nuevo estudio.

Las muertes siguen siendo significativamente más altas hoy en día entre las madres negras, aunque han vuelto a los niveles previos a la pandemia para la mayoría de los demás grupos, según informaron investigadores en la revista Obstetrics & Gynecology.

"Vimos un aumento dramático en las muertes relacionadas con el embarazo durante la pandemia de COVID-19, pero la recuperación no ha sido igual en todos los grupos", dijo la investigadora principal Dra. Lindsay Admon, profesora asociada de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

"Necesitamos entender mejor qué está impulsando estas diferencias para poder desarrollar soluciones que reduzcan las muertes maternas y mejoren los resultados para todos", afirmó en un comunicado de prensa.

Estados Unidos sigue teniendo las tasas de mortalidad materna más altas entre los países desarrollados, y la pandemia empeoró la crisis, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores registraron las muertes relacionadas con el embarazo durante los dos años previos a la pandemia (2018-2019), durante la pandemia (2020-2022) y en los años inmediatamente posteriores (2023-2024).

Entre 2018 y 2024 hubo 8.298 muertes relacionadas con el embarazo, es decir, unas 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

Los resultados mostraron que las muertes maternas durante o justo después del embarazo aumentaron más de un 60% durante la pandemia, pasando de unas 20 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos en 2019 a 33 por cada 100.000 en 2021.

La mayor parte del aumento de la pandemia estuvo vinculado a muertes asociadas a la COVID, según los investigadores. Las tasas de mortalidad por embarazo temprano aumentaron en 7,5 por cada 100.000 nacimientos vivos, y las muertes por embarazo posteriores en 3,7 por cada 100.000.

Para 2023 y 2024, las muertes prematuras por embarazo habían vuelto a los niveles previos a la pandemia, pero las de finales y después del embarazo seguían siendo elevadas.

Todas las tasas de mortalidad se mantuvieron notablemente más altas entre las madres negras, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran que las muertes relacionadas con la COVID-19 impulsaron gran parte del aumento durante la pandemia", dijo Admon. "También ponen de relieve las persistentes disparidades raciales en las muertes maternas. Aunque se han avanzado, se necesita más trabajo, especialmente para reducir las muertes posparto posteriores y mejorar los resultados para las madres negras."

Estos resultados indican la necesidad de revisar las políticas relacionadas con la atención al embarazo, incluidas las que estaban activas antes y durante la pandemia, según los investigadores.

"Es urgente entender cómo tanto las políticas pandémicas como las posteriores han afectado a la salud materna", afirmó Admon. "Este trabajo puede ayudar a guiar los esfuerzos de salud pública y políticas para reducir las muertes relacionadas con el embarazo y mejorar la equidad en salud para madres, niños y familias."

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre las muertes maternas.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 14 de abril de 2026