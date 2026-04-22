Los perros de servicio realizan tareas similares a las de los cuidadores humanos, según los investigadores

MARTES, 21 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los perros de asistencia son cuidadores más activos de sus personas con discapacidad o enfermedades de lo que les damos crédito, según un nuevo estudio.

Estos perros de asistencia no solo ayudan a las personas con tareas prácticas, sino que también contribuyen activamente a su cuidado, según informaron recientemente investigadores en la revista Human Relations.

De este modo, los perros de asistencia empiezan a asumir roles típicos de los cuidadores humanos, según descubrieron los investigadores.

Una persona en el estudio mencionó un par de calcetines de lana favoritos que le gusta llevar en casa.

"Cuando llegué a casa ayer, deambulé por la casa preguntándome dónde había vuelto a poner mis calcetines. Luego me senté en el sofá, y él [el perro] vino a sentarse a mi lado", recordó el participante.

"Dejó caer los calcetines en mi mano y dijo: 'Aquí están; esto es lo que buscabas hace un momento'", contó la persona. " Aunque ni siquiera mencioné los calcetines de lana, él pensó: 'Oye, aquí tienes tus calcetines; Pronto estarás buscando esto.' "

Este tipo de interacciones difuminan las líneas entre las relaciones típicas entre humanos y caninos, dijo la investigadora senior Suvi Satama, profesora adjunta de gestión y organización en la Universidad de Turku, Finlandia.

"Los perros de asistencia cuidan a los humanos, y los humanos también hacen todo lo posible por cuidar de sus perros de asistencia", dijo Satama en un comunicado de prensa. "De este modo, la vulnerabilidad se vuelve relacional, y ambas partes dan y reciben cuidado."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron la vida cotidiana de 13 perros de asistencia y sus compañeros humanos.

En algunas situaciones, los humanos deben confiar más en el juicio de sus perros que en el propio, encontraron los investigadores.

"Por ejemplo, una persona con diabetes debe confiar en el perro cuando detecta cambios en el azúcar en sangre. Cuando la persona responde a la señal del perro y le controla el nivel de azúcar en sangre o sigue la alerta del perro para tomar la medicación necesaria a tiempo, se pueden evitar situaciones graves", dijo Satama.

A veces, estos perros incluso pueden hacer alguna travesura cuando saben que están fuera de servicio, según los investigadores.

"Por ejemplo, estaba observando una reunión de personas con discapacidad visual, en la que también estaban presentes sus perros de asistencia", dijo Satama.

"A los perros les habían dicho que se quedaran en el suelo junto a sus personas", dijo. "De repente, uno de los perros de asistencia empezó a arrastrarse hacia otro perro y algunos olores, y la persona no se dio cuenta de esto debido a su discapacidad visual. Pensaba que el perro estaba haciendo su propia agencia."

Estos resultados indican que comprender la capacidad de los perros para ir más allá de las instrucciones simples podría ayudarles a ser mejores cuidadores, según los investigadores.

"Ampliamos el debate destacando trabajos activos de cuidado dirigidos por perros que muestran cómo los perros hacen interpretaciones informadas durante el trabajo de cuidado y actúan en consecuencia", concluyó el equipo de investigación. "Mientras tanto, el cuidado interespecies subraya nuestra responsabilidad ética de considerar seriamente el trabajo de cuidado desde la perspectiva de los animales, preguntándonos: '¿Qué ganan ellos y cómo se puede lograr una ventaja mutua?' "

Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre perros de servicio.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Turku, 14 de abril de 2026