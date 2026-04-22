Mónica Farro y Sol Pérez recordaron su enfrentamiento a siete años del conflicto: “Me da asco esa persona”

Mónica Farro reabrió el conflicto con Sol Pérez al detallar su pelea de hace siete años durante una obra teatral (Video: Intrusos, América TV)

El tiempo pasó, los caminos laborales se separaron y el conflicto parecía haber quedado enterrado en el pasado. Sin embargo, a siete años de aquella recordada pelea en una temporada teatral, Mónica Farro volvió a referirse sin filtros a su enfrentamiento con Sol Pérez y reavivó una interna que, lejos de apagarse, parece seguir latente.

Todo comenzó cuando la exvedette uruguaya recordó en una entrevista con Tamara Pettinato la fuerte discusión que protagonizó con la actual panelista de televisión durante una obra en la que compartían elenco. Aquella situación, que en su momento generó repercusiones pero dejó más interrogantes que certezas, volvió a ponerse en agenda luego de que Farro decidiera dar su versión con lujo de detalles.

Consultada al respecto en Intrusos (América TV), Sol Pérez optó por una postura completamente distinta. Lejos de alimentar la polémica, eligió la cautela y marcó una distancia clara con el tema. “Pasaron siete años, no tengo nada para decir, no voy a hablar de nada y creo que eso habla de todo”, expresó, intentando dar por cerrado el episodio. En la misma línea, insistió en que se trata de un asunto del que no habla desde hace años y evitó entrar en cualquier tipo de confrontación.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Desde el mismo programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se comunicaron con Mónica Farro, quien no solo recogió el guante, sino que redobló la apuesta con declaraciones contundentes. “No quiere hablar de nada, está bien. Yo creo que ella tiene que sentir vergüenza de lo que hizo conmigo porque fue en un camarín”, lanzó, sin rodeos.

El enfrentamiento de Mónica Farro y Sol Pérez, el conflicto que las vuelve a cruzar siete años después

Lejos de quedarse ahí, la artista avanzó con más detalles sobre lo ocurrido en aquel entonces. Según relató, el conflicto no solo quedó en una discusión personal, sino que tuvo consecuencias legales. “Por la frase que ella dijo en público, gracias a Dios le pude hacer un juicio que no llegó a su fin porque el productor arregló con mi abogado y yo cobré el dinero que me interesaba”, reveló, dejando entrever que la disputa escaló mucho más de lo que se conocía hasta ahora.

El enfrentamiento entre Farro y Pérez tuvo consecuencias legales y se resolvió con un acuerdo extrajudicial entre las partes

El tono de sus palabras no bajó en ningún momento. Por el contrario, Farro profundizó su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “Me da asco esa persona”. Y agregó: “Yo, si fuera realmente una mujer, como es ella hoy, debería pedirme disculpas, si es que tiene entendimiento de lo malo que hizo”. Con esas declaraciones, dejó en claro que, a pesar del paso del tiempo, las heridas siguen abiertas.

Además, aportó un dato que suma una nueva dimensión al conflicto: no fue un episodio aislado entre dos personas. “Todo lo que pasó en ese camarín lo sé yo, lo sabe ella y nueve personas más que estaban ahí, incluso Carmen Barbieri”, afirmó, sugiriendo que hubo testigos directos de la situación.

Mónica Farro acusó a Sol Pérez de actuar con dos caras y exigió una disculpa pública por el episodio ocurrido en el camarín

Mientras tanto, del lado de Sol Pérez, la estrategia fue otra. La panelista no solo evitó responder a los dichos de Farro, sino que también defendió su imagen ante las acusaciones que circularon en aquel momento, como la de tener “dos caras”. “Ustedes me conocen hace un montón de años, están acá todos los días, vienen y laburé con muchos que saben cómo soy”, aseguró, apelando a su trayectoria y al vínculo construido con colegas y periodistas.

Incluso, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con su excompañera, volvió a esquivar la polémica: “No tengo nada para decir, de verdad”. Una frase que, lejos de calmar las aguas, contrastó aún más con la intensidad de las declaraciones de Farro.

En un medio donde los conflictos suelen reciclarse y encontrar nuevas formas de salir a la luz, este cruce demuestra que hay historias que no se diluyen con el tiempo. A siete años de aquella pelea en camarines, las versiones siguen siendo irreconciliables y el relato continúa incompleto para el público..