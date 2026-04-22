Salud

No es necesaria una combinación potente de antibióticos para infecciones sinusales simples, según un estudio

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MARTES, 21 de abril de 2026 (HealthDay News) -- A las personas con infecciones sinusales a menudo se les recetan antibióticos que son más potentes de lo necesario, según ha revelado un nuevo estudio.

La amoxicilina estándar funciona tan bien como la combinación más potente de amoxicilina y clavulanato para tratar infecciones sinusales, informaron los investigadores el 18 de abril en el Journal of the American Medical Association.

Las infecciones sinusales provocan más recetas de antibióticos que cualquier otra condición, pero no hay consenso sobre cuál antibiótico es el mejor para casos simples, según los investigadores.

"Con casi 5 millones de recetas de antibióticos a adultos con sinusitis aguda cada año en EE. UU., estos hallazgos tienen el potencial de tener un impacto sustancial en las prácticas de tratamiento actuales", dijo el investigador principal , el Dr. Timothy Savage, epidemiólogo asociado en Mass General Brigham en Boston.

"No encontramos ningún beneficio observado al usar amoxicilina-clavulanato, que apoya la dosis estándar de amoxicilina como opción preferida para adultos con sinusitis aguda sin complicaciones", dijo Savage en un comunicado de prensa.

La amoxicilina es un tipo de penicilina utilizada para tratar una amplia variedad de infecciones bacterianas, según Drugs.com.

El clavulanato inhibe una enzima que hace que las bacterias sean resistentes a la amoxicilina, según los investigadores. Sin embargo, no todas las bacterias que causan infecciones sinusales producen esta enzima, lo que pone en duda si la combinación amoxicilina-clavulanato es realmente necesaria.

"La amoxicilina y la amoxicilina-clavulanato representan aproximadamente el 45% de las prescripciones de antibióticos para la sinusitis aguda, por lo que es esencial que identifiquemos la opción óptima para los pacientes", dijo Savage.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de reclamaciones de seguros de más de 521.000 adultos diagnosticados con sinusitis aguda entre 2018 y 2023. A todos los pacientes se les había prescrito una dosis diaria de amoxicilina o amoxicilina-clavulanato.

Los resultados mostraron que no hubo diferencias en el fallo del tratamiento entre amoxicilina (3,1%) y amoxicilina-clavulanato (3%).

Las directrices sugieren que esta combinación podría beneficiar a los pacientes inmunodeprimidos, pero los investigadores tampoco encontraron diferencias en estos pacientes.

Además, los investigadores señalaron que había un mayor riesgo de infecciones secundarias con la combinación amoxicilina-clavulanato que con el antibiótico directo.

Esto incluía un 40% más de riesgo de infecciones por hongos posteriores y un riesgo más que duplicado de infecciones por C. diff , según el estudio.

El uso de amoxicilina estándar también podría ayudar a los profesionales sanitarios a frenar el aumento de bacterias resistentes a los antibióticos, añadió Savage.

"Prevenir la exposición innecesaria a un antibiótico de mayor espectro puede ayudar a reducir el riesgo potencial de propagación de la resistencia a los antibióticos", dijo Savage.

Es probable que muchos pacientes con senos nasales inflamados ni siquiera necesiten amoxicilina simple y podrían apañárselas sin ella, dijo.

"Se necesitan investigaciones futuras para afinar qué pacientes se beneficiarán de un antibiótico y cuáles tienen más probabilidades de tener infecciones virales y pueden observarse con cuidados de apoyo", dijo Savage.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la sinusitis aguda.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 18 de abril de 2026; Journal of the American Medical Association, 18 de abril de 2026

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