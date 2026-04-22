Diputados costarricenses solicitan investigación a Contraloría por nombramiento interino de Víctor Carvajal como director del Sistema de Banca para el Desarrollo

La Contraloría General de la República investiga el nombramiento interino de Víctor Carvajal Porras como director del Sistema de Banca para el Desarrollo. Cortesía: Delfino cr

La reciente solicitud de investigación presentada por la bancada del Frente Amplio y la diputada independiente Kattia Cambronero ante la Contraloría General de la República pone bajo escrutinio el nombramiento interino de Víctor Carvajal Porras, exministro de Agricultura y Ganadería, como director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo. El caso ha generado inquietud en ámbitos parlamentarios por las condiciones legales y éticas del proceso, considerándose que podría haberse incurrido en conflicto de interés, y advirtiendo sobre el impacto que este tipo de procedimientos tiene en la credibilidad de la institucionalidad costarricense, según comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio 2022-2026.

Entre los elementos que motivaron la consulta a la Contraloría, figura el dato revelado por el diputado Antonio Ortega: el cargo de director ejecutivo que ocuparía Carvajal conlleva un aumento salarial del 117 % para el funcionario, alcanzando hasta nueve millones de colones mensuales, (USD 17,000) una cifra notablemente superior al salario precedente. Ortega cuestionó que el proceso de selección permitiera que Carvajal participara mientras ocupaba una posición en el Consejo Rector, ente responsable de la designación en disputa.

De acuerdo con la denuncia presentada, el entonces ministro de Agricultura participó como postulante en el proceso de reclutamiento mientras formaba parte del Consejo Rector encargado de decidir sobre ese mismo cargo, lo que el l Frente Amplio califica como posible conflicto de interés. Además, la sustitución realizada también fue cuestionada, ya que la viceministra votó en la sesión decisiva en ausencia del ministro y a favor de quien sería su superior directo, sin respaldo normativo que habilite tal accionar en estos casos. El sector parlamentario sostiene que la funcionaria carecía tanto de base legal como de fundamento ético para intervenir en la designación.

El diputado Antonio Ortega denunció que el nombramiento de Carvajal implica un aumento salarial del 117%, llegando a nueve millones de colones mensuales. Cortesía: Redes sociales Antonio Ortega

La crítica abarca a la actuación de la ministra de Economía, Patricia Rojas, quien, ante la falta de quórum, defendió el uso del “criterio de urgencia” para proceder con el nombramiento interino. De acuerdo con la Fracción, esto derivó en una decisión “sin quórum”, intensificando los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Ortega agregó: “Este concurso se ha hecho de manera tan opaca que el mismo Tribunal de Justicia lo detuvo y la Fiscalía abrió una causa por este nombramiento de Carvajal como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo”, según su declaración pública.

El bloque legislativo exige que la investigación determine la regularidad jurídica del procedimiento, la posible existencia de ventajas indebidas para Carvajal, y si sus antecedentes profesionales cumplen con los requisitos del puesto, como la experiencia mínima de cinco años y los conocimientos técnicos estipulados en la normativa vigente. También se insta a la Contraloría a valorar la adecuación de las decisiones del Consejo Rector a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y mérito, conforme al oficio presentado a la autoridad fiscalizadora.

El procedimiento de nombramiento, bajo cuestionamiento por posibles irregularidades y conflicto de interés

El Frente Amplio, junto a Kattia Cambronero, destaca la necesidad de que los nombramientos en la administración pública costarricense se ajusten de manera estricta a criterios objetivos y transparentes. El partido advierte que casos como este pueden afectar la confianza pública en los organismos estatales y generar dudas sobre la ética en la gestión de designaciones. El pedido a la Contraloría tiene como fin asegurar el respeto a los principios y normas que rigen el funcionamiento del Estado.

El Frente Amplio solicita garantizar que los antecedentes y experiencia de Carvajal cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Cortesía: Semanario Universidad

La causa, actualmente revisada por el Tribunal de Justicia y la Fiscalía, representa un antecedente en la fiscalización de los procesos de selección en cargos de alto nivel del sector público, según lo manifestado por las bancadas firmantes y la comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio.