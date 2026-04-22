Salud

Fumar y vapear marihuana aumenta el riesgo de ataques de asma entre adultos jóvenes, según un estudio

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MARTES, 21 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La marihuana podría aumentar el riesgo de un ataque de asma en un joven, ya sea que la fume o vapee, según un nuevo estudio.

Los jóvenes adultos tenían entre un 57% y un 81% más de probabilidades de sufrir un ataque de asma si fumaban o vapeaban cannabis, según informaron recientemente investigadores en la revista Chest.

"Inhalar productos de marihuana --ya sea fumar o vapear marihuana-- se relacionó significativamente con un mayor riesgo de ataques de asma", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Eric Mortensen, jefe de medicina interna general en UConn Health en Farmington, Connecticut.

La mayoría de los consumidores de marihuana en EE. UU. son adultos jóvenes, con un 35% de los que tienen entre 18 y 25 años fumando regularmente frente al 22% de los mayores de 26 años, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, hicieron un seguimiento de la salud de casi 4.500 jóvenes de 18 a 34 años que participaban en un estudio federal en curso sobre el consumo y el tabaquismo. El equipo hizo un seguimiento del consumo de marihuana y lo comparó con los ataques de asma entre los participantes.

Los resultados mostraron que el 17% de los participantes había fumado marihuana en los últimos 12 meses, el 9% había vapeado y casi el 11% había hecho ambas cosas.

En general, alrededor del 5% de todos los encuestados había experimentado al menos un ataque de asma, según el estudio.

Los investigadores siguieron a estos jóvenes adultos durante un año para ver si el consumo de marihuana estaba asociado con ataques de asma.

Quienes fumaban marihuana tenían un 64% más de riesgo de ataques de asma, mientras que quienes vapeaban tenían un 81% más de probabilidades de sufrir un ataque de asma, según los investigadores. Quienes fumaban y vapeaban marihuana tenían un riesgo un 57% mayor.

Estudios previos también han relacionado la marihuana con el asma, y algunos han encontrado que las probabilidades de asma aumentan cuanto más cannabis consume una persona, según los investigadores.

Sin embargo, otros estudios han sugerido que la marihuana podría ayudar con el asma, posiblemente abriendo las vías respiratorias, según los investigadores.

Este estudio no pudo demostrar una relación directa de causa y efecto, sino solo mostrar una asociación.

"Dada la creciente prevalencia del uso de marihuana entre adultos jóvenes y el cambiante panorama regulatorio de los productos de marihuana, es necesaria más investigación para fortalecer la comprensión de sus efectos a largo plazo en la salud respiratoria, especialmente en los resultados del asma", concluyó el equipo. "Dicha evidencia será esencial para guiar a los clínicos y moldear las recomendaciones de salud pública."

Más información

La Red de Alergias y Asma tiene más información sobre el cannabis y el asma.

FUENTE: Chest, 16 de marzo de 2026

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