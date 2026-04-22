Costa Rica

Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira musical “Viajando por el mundo Tropitour”

El espectáculo de la cantante llegará el 27 de noviembre de 2026, según confirmó la productora Move Concerts, que próximamente divulgará información sobre la venta de boletos y la apertura de la preventa oficial

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Karol G anuncia concierto en Costa Rica para el 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, dentro de su gira internacional Viajando por el mundo Tropitour.
Karol G anuncia concierto en Costa Rica para el 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, dentro de su gira internacional Viajando por el mundo Tropitour.

La cantante colombiana Karol G anunció su regreso a Costa Rica para el próximo 27 de noviembre de 2026, cuando ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional Viajando por el mundo Tropitour, que será su proyecto más ambicioso hasta la fecha. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde compartió tanto un video promocional como las fechas y países que visitará, e incluyó a Costa Rica entre los destinos confirmados. La productora Move Concerts, responsable del evento, detalló que el espectáculo está programado para iniciar a las 19:00, e informó que pronto anunciará los detalles sobre la venta de entradas, con preventa habilitada en eticket.cr.

La presencia de Karol G en Costa Rica tendrá lugar dos años y medio después de su anterior paso por el país, cuando en marzo de 2024 se presentó en ese mismo estadio con su “Mañana Será Bonito Tour”. En aquella ocasión, la artista logró llenar el recinto en dos funciones consecutivas, el 9 y el 10 de marzo, imponiendo un récord de asistencia para el Estadio Nacional. La colombiana también se presentó años atrás en el famoso festival Picnic y en el Parque Viva.

Para este nuevo espectáculo, Move Concerts comunicó que la intérprete desplegará un repertorio que incluirá sus lanzamientos más recientes, tales como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y Papasito. En palabras de la productora, el evento se perfila como “la gira más ambiciosa de la artista hasta el momento”, y se espera que vuelva a reunir a miles de seguidores que agotaron las localidades en 2024.

Póster de Karol G para su gira 'Viajando por el Mundo', con un globo terráqueo y loros coloridos. Incluye 'Tropitour' y fechas de conciertos mundiales
El póster oficial de la gira 'Viajando por el Mundo' y 'Tropitour' de Karol G presenta un diseño vibrante con un globo terrestre y coloridos loros, detallando las fechas de su tour. (Instagram/Karol G)

Karol G también quiso rendir homenaje a Costa Rica en su carrera discográfica. El pasado 20 de junio presentó el álbum Tropicoqueta, en el que figura el tema Viajando por el mundo, interpretado junto a Manu Chao. En este sencillo, la cantante —oriunda de Medellín— dedica dos versos al país centroamericano, entonando: “Ay pero qué bonito es / Gritar ‘¡Pura Vida!’ en Costa Rica”. Este guiño se complementa con el video visual de la canción, disponible en su canal de YouTube, donde el nombre de Costa Rica aparece destacado en un pasaporte junto a países como México, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Colombia, indicó El Observador.

Durante el pasado festival de Coachella en Indio, California, Karol G marcó un precedente histórico: fue la primera latina en encabezar un cartel en 27 años de trayectoria del evento. Allí expresó su agradecimiento a otros artistas que han impulsado su camino y a los miles de seguidores que han convertido su sueño en una realidad.

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella
El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

El concierto de Karol G en Costa Rica, previsto para el 27 de noviembre de 2026 como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, constituye una de las fechas más destacadas del calendario musical regional y será el único concierto que la artista ofrezca en Centroamérica. El evento no solo confirma el estatus de la artista como figura global, sino que aumenta la expectativa entre los seguidores locales, atentos a la inminente venta de boletos anunciada por Move Concerts.

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