Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

El sorteo del Torneo Promocional Amateur 2026 definió este martes en el predio de AFA en Ezeiza la conformación de zonas y el cronograma de partidos para la competencia que otorga un ascenso directo a Primera C. El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y autoridades de la divisional, informaron desde el sitio oficial de la AFA.
La tercera edición del torneo, creado en 2024 para reemplazar la antigua Primera D, reunirá a 17 equipos divididos en dos zonas: el Grupo A con ocho participantes y el Grupo B con nueve. El campeonato comenzará el 23 de mayo y se disputará en dos ruedas. El ganador del Apertura ascenderá directamente a la Primera C, mientras que el campeón del Clausura deberá disputar una promoción frente a uno de los últimos equipos de la divisional superior.
El formato incluye una final por el ascenso directo entre los líderes de cada zona al término de la fase inicial. Los equipos que ocupen el segundo, tercer y cuarto lugar en cada grupo clasificarán a un reducido. El vencedor de ese reducido tendrá la oportunidad de enfrentar a un equipo de la Primera C por un lugar en la categoría, según detalló la web de AFA.
Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de clubes como Control Orientado de Benavídez, Buenos Aires City, Las Mandarinas de Brandsen, Alumni de Los Hornos y Uribelarrea FC. Este último llega como reciente campeón de la Liga Lobense.
La Zona A quedó conformada por Náutico Hacoaj, Estrella de Berisso, Provincial de Lobos, Atlético Pilar, Defensores de Glew, SAT, Juventud de Bernal y Deportivo Metalúrgico. Por su parte, la Zona B agrupa a Control Orientado, Everton (La Plata), Las Mandarinas, Belgrano (Zárate), Alumni (Los Hornos), Barrancas FC, Buenos Aires City, Ezeiza FC y Uribelarrea FC.
El fixture difundido por la web oficial de la AFA prevé que tras las primeras siete fechas se invertirán las localías, completando así el calendario regular. Una de las particularidades del torneo es que el campeón del Apertura no necesitará disputar repechaje para lograr el ascenso, mientras que el del Clausura sí deberá jugar una serie de promoción.
El Promocional Amateur reemplazó desde 2024 a la Primera D y, en sus ediciones anteriores, permitió el ascenso de Camioneros en 2024 y de Deportivo Metalúrgico en 2025, aunque en ese caso el club debió enfrentar un repechaje ante Puerto Nuevo, equipo de la Primera C. La edición 2026 marcará el debut de equipos provenientes de distintas ligas regionales, incrementando la diversidad de participantes.
El sorteo y la organización del torneo tienen como escenarios principales la sede social de la AFA en Mercedes 1366, Pilar, y el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO PROMOCIONAL AMATEUR 2026
Zona A
Náutico Hacoaj
Estrella de Berisso
Provincial de Lobos
Atlético Pilar
Defensores de Glew
SAT
Juventud de Bernal
Deportivo Metalurgico
Zona B
Control Orientado
Everton (LP)
Las Mandarinas
Belgrano (Zarate)
Alumni (Los Hornos)
Barrancas FC
Buenos Aires City
Ezeiza FC
Uribelarrea FC
Zona A
Fecha 1
Atlético Pilar - Nautico Hacoaj
Defensores de Glew - Atlético Pilar
Provincial de Lobos - SAT
Estrella de Berisso - Deportivo Metalúrgico
Fecha 2
Estrella de Berisso - Atlético Pilar
Deportivo Metalúrgico - Provincial de Lobos
SAT - Defensores de Glew
Juventud de Bernal - Nautico Hacoaj
Fecha 3
Atlético Pilar - Juventud de Bernal
Náutico Hacoaj - SAT
Defensores de Glew - Deportivo Metalúrgico
Provincial de Lobos - Estrella de Berisso
Fecha 4
Provincial de Lobos - Atlético Pilar
Estrella de Berisso - Defensores de Glew
Deportivo Metalúrgico - Nautico Hacoaj
SAT - Juventud de Bernal
Fecha 5
Atlético Pilar - SAT
Juventud de Bernal - Deportivo Metalúrgico
Náutico Hacoaj - Estrella de Berisso
Defensores de Glew - Provincial de Lobos
Fecha 6
Defensores de Glew - Atlético Pilar
Provincial de Lobos - Nautico Hacoaj
Estrella de Berisso - Juventud de Bernal
Deportivo Metalúrgico - SAT
Zona B
Fecha 1
Alumni (Los Hornos) - Belgrano (Zárate)
Las Mandarinas - Control Orientado
Everton (LP) - Buenos Aires City
Ezeiza FC - Barrancas FC
Libre: Uribelarrea FC
Fecha 2
Barrancas FC - Everton (LP)
Buenos Aires City - Las Mandarinas
Control Orientado - Alumni (Los Hornos)
Belgrano (Zarate) - Uribelarrea FC
Libre: Ezeiza FC
Fecha 3
Uribelarrea FC - Control Orientado
Alumni (Los Hornos) - Buenos Aires City
Las Mandarinas - Barrancas FC
Everton (LP) - Ezeiza FC
Libre: Belgrano (Zarate)
Fecha 4
Ezeiza FC - Las Mandarinas
Barrancas FC - Alumni (Los Hornos)
Buenos Aires City - Uribelarrea FC
Control Orientado - Belgrano (Zárate)
Libre: Everton (LP)
Fecha 5
Belgrano (Zárate) - Buenos Aires City
Uribelarrea FC - Barrancas FC
Alumni - Ezeiza FC
Las Mandarinas - Everton (LP)
Libre: Control Orientado
Fecha 6
Everton (LP) - Alumni (Los Hornos)
Ezeiza FC - Uribelarrea FC
Barrancas FC - Belgrano (Zárate)
Buenos Aires City - Control Orientado
Libre: Las Mandarinas
Fecha 7
Control Orientado - Barrancas FC
Belgrano (Zárate) - Ezeiza FC
Uribelarrea FC - Everton (LP)
Alumni (Los Hornos) - Las Mandarinas
Libre: Buenos Aires City.
*Luego de la fecha 7 se invierten las localías.