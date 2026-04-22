Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

Se sorteó el Torneo Promocional Amateur que brinda un ascenso a la Primera C (Prensa: AFA)

El sorteo del Torneo Promocional Amateur 2026 definió este martes en el predio de AFA en Ezeiza la conformación de zonas y el cronograma de partidos para la competencia que otorga un ascenso directo a Primera C. El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y autoridades de la divisional, informaron desde el sitio oficial de la AFA.

La tercera edición del torneo, creado en 2024 para reemplazar la antigua Primera D, reunirá a 17 equipos divididos en dos zonas: el Grupo A con ocho participantes y el Grupo B con nueve. El campeonato comenzará el 23 de mayo y se disputará en dos ruedas. El ganador del Apertura ascenderá directamente a la Primera C, mientras que el campeón del Clausura deberá disputar una promoción frente a uno de los últimos equipos de la divisional superior.

El formato incluye una final por el ascenso directo entre los líderes de cada zona al término de la fase inicial. Los equipos que ocupen el segundo, tercer y cuarto lugar en cada grupo clasificarán a un reducido. El vencedor de ese reducido tendrá la oportunidad de enfrentar a un equipo de la Primera C por un lugar en la categoría, según detalló la web de AFA.

Claudio Chiqui Tapia formó parte de la presentación del Torneo Promocional Amateur (Prensa: AFA)

Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de clubes como Control Orientado de Benavídez, Buenos Aires City, Las Mandarinas de Brandsen, Alumni de Los Hornos y Uribelarrea FC. Este último llega como reciente campeón de la Liga Lobense.

La Zona A quedó conformada por Náutico Hacoaj, Estrella de Berisso, Provincial de Lobos, Atlético Pilar, Defensores de Glew, SAT, Juventud de Bernal y Deportivo Metalúrgico. Por su parte, la Zona B agrupa a Control Orientado, Everton (La Plata), Las Mandarinas, Belgrano (Zárate), Alumni (Los Hornos), Barrancas FC, Buenos Aires City, Ezeiza FC y Uribelarrea FC.

El fixture difundido por la web oficial de la AFA prevé que tras las primeras siete fechas se invertirán las localías, completando así el calendario regular. Una de las particularidades del torneo es que el campeón del Apertura no necesitará disputar repechaje para lograr el ascenso, mientras que el del Clausura sí deberá jugar una serie de promoción.

El Promocional Amateur reemplazó desde 2024 a la Primera D y, en sus ediciones anteriores, permitió el ascenso de Camioneros en 2024 y de Deportivo Metalúrgico en 2025, aunque en ese caso el club debió enfrentar un repechaje ante Puerto Nuevo, equipo de la Primera C. La edición 2026 marcará el debut de equipos provenientes de distintas ligas regionales, incrementando la diversidad de participantes.

El sorteo y la organización del torneo tienen como escenarios principales la sede social de la AFA en Mercedes 1366, Pilar, y el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO PROMOCIONAL AMATEUR 2026

Zona A

Náutico Hacoaj

Estrella de Berisso

Provincial de Lobos

Atlético Pilar

Defensores de Glew

SAT

Juventud de Bernal

Deportivo Metalurgico

Zona B

Control Orientado

Everton (LP)

Las Mandarinas

Belgrano (Zarate)

Alumni (Los Hornos)

Barrancas FC

Buenos Aires City

Ezeiza FC

Uribelarrea FC

Zona A

Fecha 1

Atlético Pilar - Nautico Hacoaj

Defensores de Glew - Atlético Pilar

Provincial de Lobos - SAT

Estrella de Berisso - Deportivo Metalúrgico

Fecha 2

Estrella de Berisso - Atlético Pilar

Deportivo Metalúrgico - Provincial de Lobos

SAT - Defensores de Glew

Juventud de Bernal - Nautico Hacoaj

Fecha 3

Atlético Pilar - Juventud de Bernal

Náutico Hacoaj - SAT

Defensores de Glew - Deportivo Metalúrgico

Provincial de Lobos - Estrella de Berisso

Fecha 4

Provincial de Lobos - Atlético Pilar

Estrella de Berisso - Defensores de Glew

Deportivo Metalúrgico - Nautico Hacoaj

SAT - Juventud de Bernal

Fecha 5

Atlético Pilar - SAT

Juventud de Bernal - Deportivo Metalúrgico

Náutico Hacoaj - Estrella de Berisso

Defensores de Glew - Provincial de Lobos

Fecha 6

Defensores de Glew - Atlético Pilar

Provincial de Lobos - Nautico Hacoaj

Estrella de Berisso - Juventud de Bernal

Deportivo Metalúrgico - SAT

Zona B

Fecha 1

Alumni (Los Hornos) - Belgrano (Zárate)

Las Mandarinas - Control Orientado

Everton (LP) - Buenos Aires City

Ezeiza FC - Barrancas FC

Libre: Uribelarrea FC

Fecha 2

Barrancas FC - Everton (LP)

Buenos Aires City - Las Mandarinas

Control Orientado - Alumni (Los Hornos)

Belgrano (Zarate) - Uribelarrea FC

Libre: Ezeiza FC

Fecha 3

Uribelarrea FC - Control Orientado

Alumni (Los Hornos) - Buenos Aires City

Las Mandarinas - Barrancas FC

Everton (LP) - Ezeiza FC

Libre: Belgrano (Zarate)

Fecha 4

Ezeiza FC - Las Mandarinas

Barrancas FC - Alumni (Los Hornos)

Buenos Aires City - Uribelarrea FC

Control Orientado - Belgrano (Zárate)

Libre: Everton (LP)

Fecha 5

Belgrano (Zárate) - Buenos Aires City

Uribelarrea FC - Barrancas FC

Alumni - Ezeiza FC

Las Mandarinas - Everton (LP)

Libre: Control Orientado

Fecha 6

Everton (LP) - Alumni (Los Hornos)

Ezeiza FC - Uribelarrea FC

Barrancas FC - Belgrano (Zárate)

Buenos Aires City - Control Orientado

Libre: Las Mandarinas

Fecha 7

Control Orientado - Barrancas FC

Belgrano (Zárate) - Ezeiza FC

Uribelarrea FC - Everton (LP)

Alumni (Los Hornos) - Las Mandarinas

Libre: Buenos Aires City.

*Luego de la fecha 7 se invierten las localías.