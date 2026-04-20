La mala calidad del sueño podría acelerar el avance del cáncer colorrectal a largo plazo, alerta un estudio

Un estudio de la Universidad de Florida identificó una relación directa entre la falta de sueño y la evolución del cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio realizado por el UF Health Cancer Institute de la Universidad de Florida reveló una conexión directa entre la mala calidad del sueño y la evolución del cáncer colorrectal. Los investigadores plantearon que no dormir lo suficiente altera la microbiota intestinal, el complejo ecosistema de bacterias que cumple funciones clave en la salud.

Esta alteración no solo debilita las defensas inmunológicas, sino que también acelera el crecimiento tumoral y reduce la eficacia de la quimioterapia. Los resultados, presentados en la última Reunión Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, abren una nueva perspectiva en el tratamiento oncológico: el sueño y la salud intestinal pueden ser aliados cruciales en la lucha contra el cáncer.

Los científicos comprobaron que dormir poco altera la microbiota intestinal, un factor clave en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal está formada por billones de bacterias que influyen sobre la inmunidad y el metabolismo. El grupo de Christian Jobin, codirector del programa de Inmuno-Oncología y Microbiología del UF Health Cancer Institute, estudió cómo la falta crónica de sueño afecta este delicado equilibrio. El hallazgo principal muestra que el insomnio frecuente en pacientes con cáncer colorrectal altera la composición bacteriana del intestino, debilitando la respuesta natural del organismo ante el tumor y disminuyendo la efectividad de los tratamientos disponibles.

“La privación de sueño es muy común entre quienes padecen cáncer, pero suele pasar desapercibida en el tratamiento”, explicó María Hernández, integrante del equipo de investigación. La científica agregó: “Nuestro hallazgo es relevante porque muestra que debemos evaluar al paciente de manera integral y reforzar los sistemas que pueden mejorar su evolución”.

Un experimento con ratones revela el impacto de la microbiota alterada

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de Jobin empleó modelos en ratones sometidos a privación de sueño durante un periodo prolongado. Tras ese proceso, los investigadores trasplantaron la microbiota de estos animales a otros ratones que tenían la flora intestinal eliminada. El resultado fue claro: los animales que recibieron la microbiota alterada desarrollaron tumores más grandes y respondieron peor al fármaco 5-FU, uno de los tratamientos estándar en cáncer colorrectal.

La alteración de la microbiota debilita las defensas del organismo y acelera el crecimiento de tumores colorrectales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ratones afectados también presentaron menos células inmunitarias encargadas de combatir el tumor y alteraciones en los genes que regulan el ritmo circadiano. “Mostramos que esas modificaciones en la microbiota tienen efectos funcionales tanto en la progresión del cáncer como en la eficacia de los tratamientos”, enfatizó Hernández. “Creemos que está ocurriendo algo en el microbioma que reduce la efectividad de la quimioterapia”, añadió la investigadora.

Nuevo enfoque: dormir bien y cuidar el intestino

El director del equipo, Christian Jobin, destacó la posibilidad de intervenir sobre la flora intestinal para mejorar el pronóstico de los pacientes. “Sabemos mucho sobre la microbiota y debemos empezar a cuidarla, tratarla con respeto. Como decía mi madre: dormir es importante, alimentarse bien también”, afirmó Jobin. La plasticidad de este ecosistema permite pensar en estrategias para restaurar el equilibrio bacteriano, ya sea mediante la incorporación de bacterias beneficiosas o a través de medicamentos dirigidos a contrarrestar los efectos de la privación de sueño.

El estudio sugiere la recolección sistemática de datos sobre los patrones de sueño en grandes grupos de pacientes con cáncer, para poder correlacionar los cambios en la microbiota con la evolución del tumor y la respuesta a los tratamientos. “A largo plazo, estos hallazgos abren la puerta a desarrollar formas de reequilibrar la flora intestinal, restaurando las bacterias buenas o creando fármacos específicos”, señaló Jobin.

La privación de sueño también reduce la eficacia de la quimioterapia en pacientes con cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es actualmente el más mortal entre menores de 50 años en Estados Unidos. La investigación del UF Health Cancer Institute apunta a que una intervención sobre los hábitos de sueño y la salud intestinal podría contribuir a mejorar los resultados en estos pacientes. “Nuestro hallazgo es enorme porque subraya la necesidad de evaluar al paciente completo y buscar cómo fortalecer estos sistemas para mejorar los resultados”, afirmó Hernández en el reporte original.

La privación de sueño, lejos de ser solo una molestia, emerge como un factor capaz de inclinar la balanza en la lucha contra el cáncer, actuando desde el interior del propio organismo, a través de la delicada red de bacterias que habitan el intestino.