Colonoscopía desde los 45 años: nuevas pautas adelantan la edad para detectar a tiempo el cáncer de colon

Las nuevas recomendaciones establecen la edad de 45 años como inicio de las colonoscopias para la detección del cáncer colorrectal en adultos de riesgo promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas desconocen que la detección temprana del cáncer colorrectal puede mejorar de manera significativa el pronóstico y las posibilidades de tratamiento exitoso. Este tipo de cáncer se ubica entre las principales causas de muerte por tumores en adultos a nivel mundial, aunque su desarrollo suele ser lento y existen amplias oportunidades de prevención si se identifica en etapas iniciales.

Especialistas y entidades internacionales, como la Cleveland Clinic, enfatizan la necesidad de actualizar periódicamente las recomendaciones sobre la edad y los criterios de inicio de los controles, en función de los cambios en los patrones de incidencia y los avances científicos recientes.

La recomendación internacional —establecida por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos y adoptada por la Cleveland Clinic— indica que los adultos con riesgo promedio, es decir, quienes no presentan antecedentes familiares de cáncer colorrectal ni enfermedades predisponentes, deben someterse a una primera colonoscopia a los 45 años. Para quienes presentan síntomas o antecedentes personales de riesgo, la evaluación y el inicio de los estudios pueden anticiparse según el criterio médico.

El cáncer de colon se mantiene entre las principales causas de muerte por tumores en adultos a nivel mundial, reforzando la importancia de la detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal ha mostrado un crecimiento sostenido en menores de 55 años. Según datos de la Cleveland Clinic, hasta un 20% de los diagnósticos se produce en este grupo etario. Esto refuerza el valor de la colonoscopia como herramienta central para detectar lesiones premalignas y extirpar pólipos, contribuyendo a prevenir el desarrollo de tumores malignos.

El cirujano colorrectal David Liska, de la Cleveland Clinic, aclara que la indicación de iniciar los controles a los 45 años está dirigida a las personas con riesgo promedio.

Factores de riesgo y criterios para adelantar la detección

No todas las personas deben esperar hasta los 45 años para realizarse la primera colonoscopia. La presencia de sangrado rectal, alteraciones persistentes en el ritmo intestinal, pérdida de peso inexplicable o dolor abdominal requiere una consulta inmediata con un especialista.

Además, existen grupos considerados de alto riesgo, como aquellos con antecedentes familiares directos de cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), diabetes tipo 2 o síndromes hereditarios como el de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. En estos casos, los controles preventivos pueden iniciarse antes de la edad estándar y con una frecuencia adaptada al perfil individual.

La Cleveland Clinic aconseja repetir la colonoscopia cada 10 años en adultos con riesgo promedio y sin hallazgos relevantes (Reuters)

El origen étnico es otro factor relevante en la incidencia y el pronóstico del cáncer colorrectal. Según el cirujano David Liska, los afroamericanos, especialmente los hombres, y las personas de ascendencia indígena, nativa de Alaska o asquenazí presentan mayor probabilidad de recibir un diagnóstico en etapas avanzadas y de desarrollar formas agresivas de la enfermedad.

Por este motivo, las recomendaciones médicas pueden ajustarse para indicar controles más tempranos o estrategias de seguimiento específicas en estos grupos poblacionales.

Para adultos con riesgo promedio, la Cleveland Clinic recomienda repetir la colonoscopia cada 10 años si no se detectan hallazgos relevantes. Cuando existen factores de riesgo, antecedentes patológicos o indicaciones médicas particulares, el intervalo entre controles puede acortarse, siempre bajo supervisión profesional. La periodicidad y el tipo de control se definen en función de los hallazgos previos y la evolución clínica del paciente.

En personas mayores de 75 años, la decisión de continuar con los estudios depende de una valoración médica integral. Se considera el estado general de salud, la expectativa de vida y la presencia de enfermedades crónicas, como afecciones cardiovasculares o pulmonares, ya que la colonoscopia puede implicar riesgos adicionales —como sangrado, perforaciones o complicaciones cardiorrespiratorias— que deben ser evaluados cuidadosamente antes de indicar el procedimiento.

Métodos alternativos y rol del profesional de la salud

El médico evalúa los métodos alternativos de detección, como la prueba de sangre oculta en heces y la colonoscopia virtual, adaptando la estrategia según el perfil del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonoscopia es el método más completo para la detección y prevención del cáncer colorrectal, pero existen alternativas que pueden emplearse según el perfil del paciente.

Entre ellas se incluyen la prueba de sangre oculta en heces, el análisis de ADN fecal, la sigmoidoscopia y la colonoscopia virtual por tomografía computarizada. Cada una de estas opciones presenta ventajas y limitaciones en cuanto a sensibilidad, frecuencia de realización y accesibilidad.

La selección del método más apropiado debe realizarse junto al médico, quien evaluará el riesgo individual, las condiciones clínicas, los antecedentes familiares y las preferencias del paciente.

El cirujano colorrectal David Liska destaca la importancia de la orientación profesional: “Su médico puede responder a sus preguntas y explicarle qué esperar de una colonoscopia, o bien, buscarle otra opción”. Elegir el estudio preventivo adecuado, en consulta con el profesional, resulta fundamental para lograr una detección oportuna y eficaz del cáncer colorrectal.