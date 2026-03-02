Salud

Cómo ayuda la manzanilla a reducir la inflamación

Esta planta medicinal aporta compuestos antiinflamatorios y carminativos que calman la mucosa gástrica, favorecen el confort digestivo y ayudan a mitigar molestias leves tras las comidas principales, según la evidencia científica

Estudios indican que el extracto de manzanilla reduce la inflamación gastrointestinal y alivia molestias leves tras comidas copiosas o estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier momento, las molestias digestivas pueden alterar el bienestar y la energía diaria. Frente a estos episodios, la manzanilla surge como un recurso natural ampliamente valorado por su eficacia y su perfil seguro.

Esta planta, respaldada tanto por la tradición como por la evidencia científica, ofrece una alternativa sencilla para quienes buscan reducir la inflamación estomacal y mejorar la salud digestiva sin recurrir a medicamentos.

¿Cómo ayuda la manzanilla a reducir la inflamación estomacal?

La manzanilla (Matricaria chamomilla L.) destaca por su riqueza en principios activos como flavonoides, ácidos fenólicos y bisabolol, compuestos que le otorgan propiedades antiinflamatorias y carminativas. Estos elementos contribuyen a calmar la mucosa gástrica y favorecen un proceso digestivo más cómodo, ayudando a evitar la distensión abdominal y la acumulación de gases.

Principios activos como flavonoides y bisabolol confieren a la manzanilla propiedades antiinflamatorias y carminativas reconocidas científicamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio publicado en Molecular Medicine Reports, el extracto de manzanilla reduce la inflamación en el tracto gastrointestinal y mejora el confort en casos de malestares leves. Esta acción antiinflamatoria convierte a la planta en una aliada para tratar molestias estomacales ocasionales, especialmente cuando el origen es una digestión pesada, el estrés o un exceso alimentario.

La Academia Científica de Medicina y Fitoterapia (ACAAF) también respalda el uso responsable de la manzanilla para aliviar síntomas digestivos inespecíficos, siempre que se consuma puntualmente y bajo hábitos saludables.

¿Cuáles son otros beneficios de la manzanilla para la salud?

Además de su acción antiinflamatoria, la manzanilla ofrece una serie de ventajas que la posicionan como una de las plantas medicinales más utilizadas en el mundo. Sus propiedades carminativas ayudan a expulsar gases intestinales, reduciendo la sensación de hinchazón y el malestar tras comidas copiosas.

Su efecto antiespasmódico contribuye a relajar la musculatura del tracto digestivo, aliviando espasmos y calambres leves.

La manzanilla tiene beneficios antiespasmódicos que ayudan a relajar el tracto digestivo y mitigar los calambres y espasmos leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de flores de manzanilla resulta especialmente útil para calmar la irritación gástrica y relajar el sistema digestivo después de episodios de pesadez. Existen también preparados farmacéuticos con extractos estandarizados que aseguran una dosis controlada y una composición certificada, lo que aporta seguridad adicional para quienes requieren un alivio más preciso o presentan condiciones específicas.

La seguridad de la manzanilla está avalada para adultos y adolescentes a partir de los 12 años en dosis habituales. Sin embargo, se recomienda precaución en mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas o siguen tratamientos farmacológicos, por la posibilidad de interacciones.

¿Cuánta manzanilla se recomienda consumir para aliviar dolores estomacales?

La presentación más común es la infusión de flores de manzanilla, que permite extraer sus principios activos de manera sencilla y segura. Se aconseja tomarla tras las comidas principales o cuando se experimentan episodios de pesadez o gases, para aprovechar su efecto calmante y relajante sobre la mucosa gástrica e intestinal.

En el caso de los preparados farmacéuticos con extractos estandarizados, la recomendación es seguir las indicaciones del envase o prospecto, y preferiblemente consultar a un profesional de la salud, sobre todo si están catalogados como medicamentos.

La infusión de manzanilla favorece la expulsión de gases intestinales y disminuye la hinchazón abdominal ocasionada por la digestión pesada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la manzanilla es bien tolerada, no se aconseja un consumo excesivo ni prolongado sin supervisión profesional. El uso responsable implica vigilar posibles reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles a plantas de la familia de las compuestas, y evitar abusos que puedan generar efectos adversos.

Para potenciar el beneficio digestivo de la manzanilla, se sugiere acompañar su consumo de prácticas como repartirse las comidas a lo largo del día, evitar excesos, reducir la ingesta de alcohol y ultraprocesados, comer despacio y favorecer la actividad física regular.

El sencillo hábito matutino que

8 frutas que la ciencia

Ocho consejos prácticos para reducir

Los hábitos cotidianos que pueden

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los "culpables" de la crisis y el 9 que le falta al club

El tierno saludo de Nicolás

Las bolsas europeas tocan mínimos

