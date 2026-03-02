8 frutas que la ciencia recomienda para aumentar la saciedad

Estudios científicos respaldan que las frutas ricas en fibra y agua, como kiwi, aguacate y toronja, aumentan la saciedad y ayudan a controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar frutas saciantes todos los días podría ser uno de los cambios más simples y efectivos para controlar el hambre sin recurrir a dietas extremas. Investigaciones de la Pennsylvania State University y análisis de los National Institutes of Health revelan que el consumo regular de fruta entera —gracias a su combinación natural de fibra, agua y micronutrientes— no solo prolonga la sensación de plenitud después de las comidas, sino que también ayuda a reducir antojos y mejorar la calidad global de la alimentación a lo largo del día.

Según Healthline y GoodRx Health, la fruta no solo aporta dulzor, sino que también contribuye al control del hambre gracias a su fibra y contenido de agua, que aumentan el volumen gástrico y prolongan la plenitud.

Estudios citados por la National Institutes of Health y la Universidad Estatal de Pensilvania señalan que la fruta entera, especialmente al inicio de las comidas, ayuda a reducir la ingesta calórica y maximiza la saciedad. A continuación, las frutas que la evidencia científica destaca por su capacidad para mantener la sensación de saciedad.

1. Naranjas

Las naranjas figuran entre los alimentos más saciantes en el estudio de la Penn State University. Su contenido de vitamina C y fibra soluble contribuye a la plenitud, según datos confirmados por Healthline.

Una naranja mediana aporta aproximadamente 3 gramos de fibra y supera el 90% del requerimiento diario de vitamina C, lo que refuerza el sistema inmunológico y prolonga la sensación de llenura.

El consumo regular de naranjas proporciona vitamina C y fibra soluble, elementos que prolongan la plenitud y refuerzan el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Journal of Clinical Nutrition explica que la fibra de los cítricos retrasa la digestión y ayuda a mantener el apetito bajo control.

2. Palta

La palta sobresale por su densidad calórica y nutricional. Según Nutrients y The FASEB Journal, “la combinación de grasas monoinsaturadas y fibra del aguacate ayuda a reducir el hambre durante varias horas después de su consumo”.

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos respalda su inclusión en dietas para saciar el apetito y mejorar perfiles lipídicos. El consumo habitual de palta se asocia a mejores valores de colesterol y menor incidencia de obesidad, según los datos recogidos por GoodRx Health.

3. Kiwi

El kiwi destaca por sus altos niveles de vitamina C, vitamina K, folato y fibra. Un estudio en el International Journal of Environmental Research and Public Health recoge que “la ingesta diaria de kiwi se vincula con una reducción de la circunferencia abdominal y mejores parámetros de presión arterial”.

Además, la actinidina, una enzima exclusiva del kiwi, facilita la digestión de proteínas y potencia la saciedad, como resalta el Nutritional Journal.

El kiwi tiene altos niveles de actinidina, fibra y vitamina C, lo que lo destaca como fruta para reducir la circunferencia abdominal y favorecer la digestión (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

4. Manzanas

Las manzanas combinan fibra insoluble, alto contenido de agua y baja densidad calórica. Según el Journal of the American College of Nutrition, consumir una antes de una comida reduce la ingesta energética total y prolonga la sensación de plenitud.

Harvard T.H. Chan School of Public Health agrega que la pectina, fibra presente en la manzana, regula los niveles de azúcar en sangre y el apetito, lo que refuerza su utilidad para quienes buscan saciarse.

5. Peras

Las peras comparten propiedades con las manzanas y destacan por su aporte de fructosa, sorbitol y fibra soluble. Un análisis en Nutrition Reviews y citado por The FASEB Journal indica que “las personas que consumen peras regularmente registran menores cifras de peso corporal y mejor tránsito intestinal”.

6. Sandía

La sandía se caracteriza por su más del 90% de contenido de agua y su bajo valor calórico. De acuerdo con Nutrition and Metabolic Insights, una taza de sandía proporciona 46 calorías y una cantidad relevante de vitamina C, ayudando a la hidratación y a la saciedad sin añadir muchas calorías.

El Instituto Nacional de Salud Pública de México sugiere la sandía como opción refrescante y saciante en épocas de calor.

La sandía es una fruta recomendada por su elevado contenido de agua, pocas calorías y capacidad para hidratar y aumentar la sensación de plenitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Pomelo

El pomelo es reconocida por su bajo contenido calórico y su aporte de hidratación. Investigaciones de la Mayo Clinic y Healthline sostienen que su consumo antes de las comidas incrementa la plenitud.

Su bajo índice glucémico y alto nivel de vitamina C la convierten en una alternativa recomendada para quienes buscan saciar el apetito y mantener la hidratación.

7. Ciruelas

Las ciruelas destacan por su sabor dulce y su alto contenido de agua. Además, aportan una cantidad significativa de fibra, lo que contribuye a prolongar la sensación de saciedad tras su consumo.

Según la dietista registrada Keri Gans, las ciruelas representan una opción naturalmente dulce que añade volumen y nutrientes a una comida o refrigerio, sin sumar demasiadas calorías. Su capacidad para aumentar la plenitud las convierte en una fruta útil para quienes buscan controlar el apetito.

8. Papaya

La papaya es una fruta baja en calorías, rica en fibra y vitamina C. De acuerdo con Gans, resulta hidratante y refrescante, y contribuye a endulzar las comidas de manera natural, facilitando que la sensación de saciedad se prolongue.

También por su alto volumen, la papaya favorece la plenitud después de las comidas, como menciona la nutricionista Samantha Cording. Su perfil nutricional y su aporte de fibra la posicionan entre las frutas recomendadas para quienes desean mantenerse saciados.

La papaya aporta fibra, vitamina C y un bajo valor calórico, resultando adecuada para quienes buscan prolongar la saciedad y mantener una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general es consumir entre dos y cuatro porciones de fruta al día, adaptando la cantidad según las necesidades individuales y procurando combinarla con proteínas y grasas para mantener la saciedad.

Comer más fruta puede ayudar a sentirse más lleno, sobre todo si reemplaza opciones menos saludables, aunque por sí sola no garantiza una saciedad prolongada.