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El tierno saludo de Dai Fernández a Nico Vázquez en su cumpleaños: “Que la vida tenga cosas hermosas preparadas para vos”

El actor compartió su día especial rodeado de afectos, mientras su pareja y compañera en Rocky lo saludó en redes con una foto abrazados y una dedicatoria que generó una ola de reacciones

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Dai Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar el festejo de su pareja

Nico Vázquez festejó su cumpleaños número 49 rodeado de amigos, familiares y compañeros de trabajo. La celebración incluyó gestos emotivos y mensajes de cariño, entre los que destacó el de Dai Fernández, su pareja y coprotagonista en la obra Rocky. La artista fue una de las primeras en saludarlo de manera pública y optó por compartir en redes sociales una imagen tomada durante una salida a un restaurante, donde ambos aparecen abrazados, sonriendo y disfrutando del encuentro.

En el mensaje que acompañó la fotografía, la actriz expresó sus buenos deseos para Vázquez: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol Nico Vázquez. Te amo”. La dedicatoria sumó rápidamente reacciones de seguidores y colegas, que celebraron la relación y el presente sentimental de la pareja.

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La celebración continuó en el teatro, donde Vázquez y Fernández comparten escenario. Allí, el elenco, el equipo técnico y trabajadores de la producción organizaron un festejo sorpresa al finalizar la función. Dai Fernández registró el momento en un video que luego compartió en sus redes. Se observa a Vázquez recibiendo tortas, aplausos y saludos de sus compañeros, quienes no dudaron en demostrarle el aprecio que le tienen. El grupo le cantó el feliz cumpleaños y lo rodeó mientras apagaba las velas y pedía sus deseos, en un clima de alegría y emoción compartida.

La jornada dejó en claro el afecto que rodea a Vázquez tanto en el plano personal como profesional, y la complicidad que mantiene con Fernández, con quien atraviesa una etapa de éxito y felicidad.

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Dai Fernández enternece a Nico Vázquez con una foto juntos por su cumpleaños
Dai Fernández enternece a Nico Vázquez con una foto juntos por su cumpleaños (Instagram)

Un mes atrás, cuando Fernández cumplió años, Vázquez hizo lo propio y le dejó un romántico saludo a su pareja. A casi siete meses de oficializar su relación, el gesto del actor llegó a través de un posteo público con fotos y palabras cargadas de afecto. La publicación marcó un nuevo capítulo en la consolidación de un vínculo que supo atravesar rumores, exposiciones mediáticas y especulaciones desde su inicio.

La publicación de Nico consistió en un collage de imágenes donde se lo ve junto a Dai compartiendo miradas, risas y abrazos en diferentes momentos. En el centro del mensaje, el actor eligió una frase que resume el sentimiento que lo une a su pareja: “Te merecés ser feliz en todo y más”. El posteo fue interpretado por muchos seguidores como una muestra cabal de la estabilidad y la apuesta hacia el futuro que ambos construyen día a día.

Dai Fernández enternece a Nico Vázquez con una foto juntos por su cumpleaños
La reflexión de Nico Vázquez en su cumpleaños (Instagram)

La historia sentimental entre ambos, cabe recordar, comenzó bajo la luz de la polémica, apenas unos meses después de que el actor pusiera fin a una relación de casi 19 años con Gimena Accardi. El corte abrupto del vínculo anterior suscitó una ola de versiones, donde el escrutinio público puso de un lado y del otro la responsabilidad de la ruptura. La presión mediática alcanzó tal punto que la propia Gimena debió salir a aclarar públicamente que no fue el actor quien provocó el final de la pareja, sino que ella misma había tenido un desliz. Esta declaración, lejos de apaciguar el clima, agregó nuevos matices al debate público sobre la vida privada de los protagonistas.

Nico Vázquez habló de como comenzó su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera”
Nico Vázquez celebra sus 49 años con un mensaje romántico de Dai Fernández

En ese contexto, el surgimiento del romance entre Nico y su compañera de elenco en la obra Rocky no tardó en transformarse en materia de controversia. A pesar de las críticas y la mirada constante, la pareja optó por resguardar su intimidad y apostar al fortalecimiento de su vínculo lejos de las cámaras. El paso del tiempo, según se aprecia en la evolución de sus apariciones públicas, actuó como un factor clave para que la relación se afianzara y las voces críticas perdieran fuerza frente a la evidencia de una felicidad compartida.

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