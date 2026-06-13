La economía dominicana crecería cerca de 4% en 2026, según el FMI

Billetes y monedas de la República Dominicana junto a una calculadora, representando conceptos de finanzas y economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía dominicana crecería cerca de 4% en 2026, según el Fondo Monetario Internacional tras la visita de una misión encabezada por Ricardo Llaudes.

El organismo atribuyó esa proyección a los fundamentos macroeconómicos del país, la diversificación exportadora, el turismo y la inversión extranjera directa.

Ricardo Llaudes mantuvo encuentros con funcionarios públicos y representantes del sector privado para evaluar la situación local. Tras esa visita, el equipo técnico del FMI indicó que la República Dominicana cuenta con condiciones para enfrentar el contexto internacional.

Qué factores sostienen la proyección del FMI

La misión del FMI señaló que la diversificación de las exportaciones y el flujo constante de inversión extranjera directa fueron determinantes para ese desempeño. Sectores como el turismo y las zonas francas continúan aportando divisas, mientras las inversiones internacionales fortalecen el tejido productivo local.

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Según Ricardo Llaudes, la combinación de ingresos por exportaciones, turismo e inversión extranjera mantiene el déficit de cuenta corriente bajo control.

El organismo también indicó que la inflación se mantendría dentro del rango objetivo del Banco Central: 4% con un margen de variación de un punto porcentual.

Un hombre cuenta billetes de pesos dominicanos sentado en un banco frente a la fachada del Banco Central de la República Dominicana en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación sobre el contexto internacional

Los analistas del FMI destacaron la capacidad del país para desenvolverse en un escenario de incertidumbre global, marcado por la persistencia de conflictos en Medio Oriente y sus efectos en los mercados internacionales.

El jefe de la misión señaló: "La resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente."

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El Banco Central de la República Dominicana mantiene un seguimiento de los factores externos que pueden incidir en la estabilidad económica. El gobernador Héctor Valdez Albizu destacó la capacidad del país para sostener el crecimiento incluso en un ambiente internacional adverso.

La reforma fiscal presentada por el Gobierno

En paralelo a las proyecciones del FMI, el Gobierno dominicano presentó un proyecto de reforma fiscal para reforzar la recaudación frente al contexto internacional y asegurar recursos para sostener la estabilidad y el crecimiento.

El pabellón dominicano ondea sobre un puerto con contenedores y grúas, representando las proyecciones de exportaciones dominicanas en 2026, un pilar para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas propuestas figuran el aumento del impuesto sobre la renta para las grandes empresas, un incremento en el cobro por transferencias bancarias y una suba de diez dólares a los boletos aéreos.

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El Ejecutivo prevé recaudar USD 850 millones adicionales con este paquete, que también incluye la creación de un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos y un aumento de la tributación sobre casinos y juegos de azar.

La reforma también contempla la eliminación del pago anticipado de ganancias para las microempresas. La medida apunta a aliviar la carga fiscal sobre los sectores más pequeños y fomentar su desarrollo.

Según el FMI y las autoridades monetarias, la economía de la República Dominicana mantiene una posición favorable para seguir creciendo. (Imagen de cortesía)

Las perspectivas para la economía del país

Según el FMI y las autoridades monetarias, la economía de la República Dominicana mantiene una posición favorable para seguir creciendo. El país cuenta con un sistema financiero sólido y un sector externo sostenido por el turismo y la diversificación exportadora.

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El organismo internacional y el Banco Central subrayaron la importancia de mantener políticas prudentes y seguir de cerca los riesgos externos. El entorno internacional continúa volátil y la República Dominicana deberá adaptarse para resguardar la estabilidad económica.