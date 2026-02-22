Estudios recientes confirman que saltarse el desayuno dificulta la pérdida de peso y puede alterar el apetito durante el día

Expertos de Harvard advierten que saltarse el desayuno puede dificultar la pérdida de peso y el control metabólico, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la idea de que evitar el desayuno ayuda a adelgazar se popularizó en todo tipo de dietas y consejos cotidianos. Muchas personas dejan de desayunar convencidas de que así consumirán menos calorías y lograrán bajar de peso con mayor rapidez.

Sin embargo, una investigación científica reciente, encabezada por la Universidad de Harvard y respaldada por organismos internacionales, muestra que omitir el desayuno puede complicar la pérdida de peso y dificultar el mantenimiento de hábitos saludables a largo plazo.

Los especialistas sostienen que saltarse esta comida no solo afecta la cantidad de calorías diarias, sino que también altera el metabolismo, promueve elecciones menos saludables y dificulta la regulación del azúcar en sangre. Estas observaciones llevan a reconsiderar la importancia del desayuno en el control del peso y en la prevención de la obesidad como parte de un estilo de vida equilibrado.

El origen del mito y el impacto metabólico

El mito de que evitar el desayuno ayuda a adelgazar persiste en muchas estrategias para bajar de peso. La idea principal es que eliminar esta comida reduce la ingesta calórica diaria y facilita el déficit necesario para perder peso.

Sin embargo, especialistas como Kelly Kaim, dietista principal del Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de Estados Unidos, advierten que quienes se saltan el desayuno tienden a elegir alimentos menos saludables durante el resto del día y a consumir porciones más grandes o productos con alto contenido de azúcar.

Omitir el desayuno favorece elecciones alimentarias menos saludables y aumenta el consumo de calorías en comidas posteriores, señala la investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la dietista registrada Lainey Younkin subraya que no desayunar puede desencadenar una serie de comportamientos poco favorables, como un aumento de los antojos al final del día o después de la cena, lo que dificulta el control del apetito y la elección de opciones saludables.

Evidencia científica: estudios y resultados recientes

Varios estudios respaldan estas observaciones. Investigaciones recientes citadas por la Escuela de Salud Pública de Harvard muestran que los adultos que omiten el desayuno tienden a consumir más calorías en comidas posteriores y presentan dietas de peor calidad en comparación con quienes desayunan habitualmente.

La Asociación Americana del Corazón también advierte que saltarse el desayuno puede asociarse con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y alteraciones metabólicas.

Si bien algunos análisis a corto plazo sugieren que quienes no desayunan pueden ingerir menos calorías totales, los expertos advierten que estos resultados no reflejan el impacto real sobre la regulación del peso a largo plazo.

Un estudio en The Lancet Public Health reveló que saltarse el desayuno eleva un 11% el riesgo de obesidad incluso ajustando por actividad física y calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet Public Health, basado en datos de más de 30.000 adultos, concluyó que quienes se saltaban el desayuno tenían un riesgo un 11% mayor de desarrollar obesidad frente a quienes desayunaban regularmente, incluso tras considerar factores como la actividad física y el total de calorías diarias.

La gestión de los niveles de glucosa representa otro argumento para no prescindir del desayuno. Alimentarse después del ayuno nocturno contribuye a estabilizar el azúcar en sangre.

En tanto, investigaciones en adultos jóvenes demuestran que omitir el desayuno se asocia con picos más altos de glucosa e insulina tras el almuerzo y con mayor sensación de hambre respecto a los días en que sí desayunan. En personas con diabetes tipo 2, otros estudios han vinculado la falta de desayuno con un control glucémico deficiente.

Recomendaciones para la pérdida de peso sostenible

Para quienes buscan perder peso de forma segura y efectiva, los especialistas recomiendan planificar las comidas con antelación, ya que improvisar suele llevar a elecciones menos saludables. Christy Brissette, dietista registrada, destaca en Eatingwell la importancia de decidir qué comer antes de cada comida para evitar comportamientos impulsivos.

Se aconseja que el desayuno aporte entre 20 y 30 gramos de proteína y de 5 a 10 gramos de fibra, junto con grasas saludables como la palta. Esta combinación favorece la saciedad y ayuda a preservar la masa muscular.

Los expertos sugieren un desayuno equilibrado con verduras, proteína magra y cereales integrales para controlar el apetito y mantener hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras también deben ocupar un lugar central en cualquier plan de pérdida de peso: al menos la mitad del plato debe estar compuesta por verduras de distintos colores, y el resto se debe repartir entre proteína magra y cereales integrales.

La flexibilidad alimentaria es un elemento esencial para obtener resultados sostenibles. Expertos de Harvard Health señalan que no existe un método único y efectivo para todos. Las restricciones excesivas suelen ser insostenibles y favorecen el “efecto rebote”, ya que es frecuente recuperar el peso tras abandonar una dieta demasiado estricta.

Los especialistas de la Universidad de Harvard y la Clínica Mayo enfatizan que el enfoque adaptable y duradero marca la diferencia al sostener los logros alcanzados, y que la clave para el éxito reside en la sostenibilidad del plan alimentario y en la incorporación de hábitos saludables, como incluir el desayuno en la rutina diaria.