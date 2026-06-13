5 técnicas de respiración que los expertos recomiendan para reducir el estrés en minutos

Expertos recomiendan ajustar ritmo, regularidad y exhalación de la respiración para combatir la ansiedad de manera natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respirar de manera consciente durante unos minutos al día se consolidó como una herramienta simple para modular el estrés: la evidencia reciente sugiere que ajustar el ritmo, la regularidad y, en algunos casos, prolongar la exhalación puede mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Expertos consultados por BBC News Mundo advirtieron, de todos modos, que embarazadas y personas con asma o EPOC deben consultar antes de probar estas técnicas.

El interés científico por el trabajo respiratorio creció en los últimos años, aunque su uso es mucho más antiguo; prácticas milenarias ya proponían usar la respiración como puente entre mente y cuerpo. La investigación actual intenta precisar qué métodos funcionan mejor, cuánto tiempo conviene practicarlos y en qué casos pueden ser un complemento útil a otras estrategias de salud.

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La idea central es directa: para muchas personas, pequeños cambios en la forma de respirar pueden tener un efecto inmediato sobre la activación fisiológica asociada al estrés, sin necesidad de equipamiento ni condiciones especiales. Aun así, la mayoría de los estudios disponibles no permite afirmar que exista una técnica única para todos los perfiles.

Qué explica la ciencia: sistema nervioso autónomo y ritmo respiratorio

Las técnicas ancestrales como el pranayama y el qigong inspiran actuales enfoques científicos sobre el trabajo respiratorio y la salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte del fundamento fisiológico se apoya en cómo la respiración interactúa con el sistema nervioso autónomo, la red que regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca y la respiración. En términos generales, respirar rápido y superficial —con frecuencia por la boca— tiende a acompañar estados de alta activación. En cambio, respirar más lento y profundo, idealmente por la nariz y llevando el aire hacia el abdomen, se asocia con un estado de mayor calma.

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El psiquiatra David Spiegel, profesor en la Universidad de Stanford, describió que muchas personas hiperventilan sin notarlo: un patrón que puede superar las 15 respiraciones por minuto. Dentro de esa línea, distintos ejercicios respiratorios buscan reducir el ritmo, ordenar el patrón y, en algunos casos, poner el foco en una exhalación prolongada, que suele vincularse a una señal fisiológica de “calma”.

En paralelo, Guy Fincham, investigador de la Brighton and Sussex Medical School (Reino Unido), apuntó que hay pruebas sólidas de beneficios al respirar más lento, incluso por debajo de 10 ciclos por minuto, un rango que aparece en tradiciones como el yoga, la oración o los mantras, y que en investigación se conoce como respiración coherente.

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Cinco técnicas de respiración para bajar el estrés en pocos minutos

El suspiro cíclico, con dos inhalaciones y una exhalación prolongada, muestra beneficios comprobados para el estado de ánimo en solo cinco minutos diarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas prácticas comparten un principio: llevar la atención a la respiración y darle un patrón, con un ritmo que sea tolerable. La recomendación general es comenzar con sesiones breves y abandonar el ejercicio si aparece mareo, ansiedad intensa o malestar.

1) Suspiro cíclico: En una actualización publicada por Stanford Medicine, el psiquiatra David Spiegel retomó un ensayo controlado aleatorizado difundido en Cell Reports Medicine y señaló que el suspiro cíclico —una respiración guiada que enfatiza exhalaciones largas— puede practicarse cinco minutos por día y se asoció con mejoras del estado de ánimo y reducción de la ansiedad.

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2) Respiración en caja: Se basa en intervalos similares: inhalar, retener, exhalar y volver a retener, todo con el mismo conteo. Se usa tanto para relajación como para concentración antes de una situación estresante.

3) Respiración coherente: Busca estabilizar un ritmo lento y constante. Se usa en prácticas tradicionales y en enfoques modernos para regular el sistema nervioso autónomo.

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4) Respiración nasal y diafragmática (abdominal): El foco está en inhalar por la nariz y llevar el aire hacia el abdomen, evitando el patrón superficial alto en el pecho.

5) Exhalación prolongada (variaciones): Consiste en alterar intencionalmente la relación entre la inspiración y la espiración (frecuentemente duplicando el tiempo de salida del aire, como el patrón 4:8). De acuerdo con el Respiratory Vagal Stimulation Model (Modelo de Estimulación Vagal Respiratoria), al alargar la exhalación se activa de forma inmediata el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático. Esto reduce la frecuencia cardíaca y envía una señal biológica de seguridad al cerebro, disminuyendo los niveles de cortisol y la tensión muscular de forma casi instantánea.

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