La historia de amor de un participante que emocionó a Darío Barassi: “Nos conocemos desde el jardín y nos pusimos de novios”

El conductor quiso saber todo acerca de la relación de Elías y su pareja (Video: Ahora Caigo-Eltrece)

Darío Barassi encontró en Ahora Caigo (Eltrece) uno de esos momentos que el programa no planifica pero que terminan siendo los más recordados. El participante era Elías Schmitt, un joven de la localidad de Berazategui que estudia Educación Física en la UAI, y lo que comenzó como una presentación de rutina derivó en una historia de amor con quince años de historia, el humor del conductor a pleno y una madre que resultó ser la arquitecta secreta de todo.

Cuando Elías se presentó ante el público, Barassi no tardó en leerlo de arriba abajo. “Jugás al fútbol, ya te lo digo”, le dijo apenas lo vio ante las cámaras. “Sí, se te nota”, remató el conductor cuando el joven confirmó. El dato siguiente —que estudia Educación Física en la UAI de Berazategui— le bastó a la figura e la televisión para disparar un comentario que dejó en claro su odio por el ejercicio, las actividades y los profesores de gimnasia. Sin emabrgo, esa misma ocurrencia arrancó las primeras risas de Elías en el estudio.

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Elías había llegado a la grabación acompañado por su novia, su mamá, su hermano y su hijo. AL enterarse de esto, Barassi los convocó a todos con la vista y, al verlos juntos, lanzó la primera confusión del segmento: “¿Cuál es la novia? ¿Cuál es la madre?”. Cuando la novia se identificó, el conductor fue directo: “Salís linda, no te mire’. Salís linda”.

La pregunta sobre cuánto tiempo llevaban juntos abrió el primer desvío cómico. La novia respondió que nueve meses, y Barassi no dejó pasar la oportunidad: “Ah, bueno, ah, estás embarazada”. La reacción de ella —“Ay, no”— fue el pie para que el conductor cambiara de registro y empezara a tirar del hilo de la historia.

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La historia de amor de un participante de Ahora Caigo que empezó en el jardín y emocionó a Darío Barassi

Porque la historia tenía mucho hilo. Elías y su novia se conocen desde el jardín de infantes, hicieron juntos la primaria y la secundaria completas, y recién en el último año de la secundaria se pusieron de novios. “Nos conocemos desde el jardín. Hicimos todo jardín, primaria y secundaria juntos. Nos pusimos de novios en el último año”, contó el participante.

Barassi escuchó y empezó a reconstruir el relato en voz alta, con esa mezcla de ironía y ternura que lo caracteriza. Repasó cada etapa —jardín, primaria, secundaria— y llegó a la pregunta inevitable: “¿Y nunca antes había pasado nada? No me mientan a mí”. La respuesta fue que eran mejores amigos. El conductor avanzó: “Ella, a ella le gustaba un chico y yo le decía: ‘No, ese chico no es para vos’”. Y luego fue por Bariloche: “¿Nada, un chapecita, nada?”. La respuesta lo dejó sin munición: él fue al viaje de egresados y ella no.

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Darío Barassi reacciona con sorpresa y confusión mientras una participante de su programa intenta explicar la caótica historia de cómo conoció a su novio. (Captura de video)

El momento más emotivo del segmento llegó con la madre de Elías. La mujer reveló que cuando los chicos tenían cuatro años se acercó a ella y le hizo un pedido concreto: “Te pido un favor. Que tu hijo le hable a mi nena”. Y aseguró que lo cumplió. Barassi, que venía sosteniendo el tono humorístico desde el arranque, bajó la guardia: “Ay, me gusta esta historia de amor”, dijo, visiblemente conmovido.

El cierre quedó abierto cuando Barassi le preguntó a la novia quién le había gustado antes de Elías. “Ay, no, nadie, ya está”, respondió ella, y la pregunta quedó flotando en el estudio sin respuesta. De esta manera, el conductor le dio la oportunidad para relajar antes de comenzar a jugar contra el líder, sin embargo, este ida y vuelta no le sirvió mucho ya que no logró vencer a su contrincante y perdió en la primera ronda del juego.

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