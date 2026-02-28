El humo de incendios forestales se relaciona con el aumento de los ataques violentos

VIERNES, 27 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Es un hecho que la gente se vuelve "loca por el calor", pero un nuevo estudio sugiere que "volverse loca por el humo" también podría ser un fenómeno.

Los cielos saturados de humo de incendios forestales están relacionados con un aumento de los ataques violentos, según ha revelado un nuevo estudio.

Los asaltos aumentaron casi un 4% en Seattle en días llenos de humo, informaron investigadores el 26 de febrero en la revista Environmental Research Letters.

Además, los agresiones diarias aumentaron un 0,5% por cada aumento de 1 microgramo por litro cúbico en la contaminación atmosférica por partículas finas causada por incendios forestales, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran que las acciones para mitigar el cambio climático y mejorar la gestión de incendios forestales pueden ofrecer beneficios para la seguridad pública más allá de simples mejores resultados para la salud", afirmó el investigador Lion Kircheis en un comunicado de prensa. Es investigador doctoral en la Universidad de Constanza, Alemania.

Para el nuevo estudio, Kircheis rastreó los patrones de humo de los incendios forestales en Seattle desde 2013 hasta 2023 y los comparó con los informes policiales de agresiones.

Durante el periodo del estudio, el humo de incendios forestales aumentó los niveles diarios de contaminación por partículas finas en una media de 7 microgramos por metro cúbico de aire.

Los resultados sugieren que el humo de los incendios forestales pone a la gente en alerta, causando incomodidad y estrés que los hace más propensos a la violencia, dijo Kircheis.

Es importante destacar que Kircheis descartó otros factores que podrían contribuir al aumento de la violencia.

Por ejemplo, los tiempos de respuesta de la policía se mantuvieron estables en los días de humo y las llamadas por violencia doméstica no aumentaron.

Eso sugiere que la falta de presencia policial no podría explicar el aumento de agresiones, y que el efecto se concentra en los entornos exteriores más expuestos al humo de los incendios forestales.

Sin embargo, los incidentes en los que los agentes de policía usaron la fuerza sí aumentaron en días de humo, reflejando el incremento de las agresiones y reforzando aún más la idea de que el humo podría estar llevando a la gente hacia la violencia.

Estos resultados son preocupantes, dado que se espera que el cambio climático provoque incendios forestales más largos e intensos en toda Norteamérica, dijo Kircheis.

"Lo que realmente destaca en el estudio es que la carga del humo de los incendios forestales no se repartirá por igual", dijo Kircheis. "Los trabajadores de exteriores, las personas sin acceso a aire limpio interior y quienes viven la falta de vivienda probablemente experimentarán los efectos con mayor intensidad, y eso es algo que no podemos ignorar."

FUENTE: IOP Publishing, nota de prensa, 26 de febrero de 2026