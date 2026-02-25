Salud

¿Por qué los hombres comen más que las mujeres? La ciencia tiene la respuesta

Expertos advierten que la genética, el entorno y la historia dietética influyen tanto como el sexo al determinar los requerimientos calóricos individuales

Guardar
Las necesidades calóricas diarias varían
Las necesidades calóricas diarias varían según la masa muscular y el metabolismo basal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia en las necesidades energéticas entre hombres y mujeres constituye un tema recurrente en la nutrición. Los requerimientos calóricos diarios, la composición corporal y el metabolismo conforman los ejes principales de un debate que se enriquece con aportes de especialistas y estudios universitarios recientes.

Diversos organismos de salud pública y centros de investigación coinciden en que el promedio recomendado para mujeres se sitúa en torno a las 2.000 kilocalorías diarias, mientras que en los hombres asciende a unas 2.500 kilocalorías.

Esta diferencia, aunque relevante a nivel poblacional, puede oscurecer la enorme variabilidad individual vinculada al estilo de vida, la genética y el contexto hormonal.

El metabolismo basal es un
El metabolismo basal es un factor clave en la diferencia de gasto energético entre hombres y mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metabolismo basal y composición corporal

La especialista Bethan Crouse, de la Universidad de Loughborough, destacó en declaraciones a The Guardian que uno de los factores más determinantes es la tasa metabólica basal.

Según la experta, “una de las principales razones por las que los hombres suelen necesitar más calorías es que, por lo general, tienen una tasa metabólica basal más alta”. Esta diferencia se asocia sobre todo a la mayor masa muscular promedio entre los varones, ya que el músculo demanda más energía en reposo que la grasa.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) coinciden con este planteo: el gasto energético basal de una persona depende en gran medida de la cantidad de músculo, el peso corporal total y la edad. Por este motivo, una mujer atlética, con elevado desarrollo muscular, puede llegar a requerir más calorías que un hombre sedentario de contextura promedio.

Las recomendaciones nutricionales oficiales subrayan
Las recomendaciones nutricionales oficiales subrayan la importancia de la personalización alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hormonas y gasto energético: el rol de la testosterona

El impacto de las hormonas sexuales sobre el metabolismo constituye otro elemento clave para comprender las diferencias de gasto calórico.

La testosterona, que es significativamente más alta en los hombres, favorece tanto el crecimiento muscular como el aumento del consumo energético incluso en reposo. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que las variaciones hormonales, en particular durante la pubertad y la adultez temprana, influyen en la capacidad del músculo para utilizar calorías de manera eficiente.

Por su parte, las mujeres presentan un mayor porcentaje de grasa corporal, lo cual puede disminuir la tasa metabólica basal. Sin embargo, la situación se complejiza cuando se consideran otros factores, como el ciclo menstrual o el embarazo, que pueden modificar las necesidades energéticas en etapas específicas de la vida.

Estudios recientes muestran una amplia
Estudios recientes muestran una amplia variabilidad metabólica incluso entre personas con características similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad física, edad y adaptaciones metabólicas

El nivel de actividad física es otro de los factores que puede alterar de manera significativa el requerimiento calórico. Las guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan ajustar la ingesta energética según el grado de movimiento diario, ya que una persona activa puede necesitar hasta un 30% más de calorías que alguien sedentario.

Además, la edad desempeña un papel relevante: a medida que pasan los años, la masa muscular suele disminuir y, con ella, el metabolismo basal. De acuerdo con el Instituto Mayo Clinic, después de los 30 años el cuerpo tiende a perder músculo de forma progresiva, lo que obliga a recalibrar la dieta para evitar el aumento de peso o déficits nutricionales.

Otro aspecto subrayado por Crouse y respaldado por investigaciones de la Universidad de Yale tiene que ver con el historial de dietas restrictivas: “Quienes mantienen durante años una restricción calórica estricta pueden experimentar una disminución sostenida del gasto energético, ya que el organismo ajusta su metabolismo para preservar energía”.

La actividad física incrementa significativamente
La actividad física incrementa significativamente el requerimiento calórico diario en todas las personas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guías de referencia y personalización nutricional

Ante la complejidad de factores involucrados, las recomendaciones oficiales insisten en la necesidad de personalizar las pautas alimentarias.

Organismos como el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) y el portal especializado WebMD ofrecen recursos para calcular el requerimiento calórico individual, considerando variables como sexo, edad, peso, altura y nivel de actividad física.

El consenso entre expertos es claro: “No existen reglas absolutas en nutrición”, remarca Crouse. Las guías deben entenderse como puntos de partida, no como mandatos inamovibles. La clave reside en la evaluación profesional y el seguimiento de parámetros personales, en lugar de atenerse únicamente a valores promedio.

La ciencia nutricional actual apuesta
La ciencia nutricional actual apuesta por un enfoque flexible y ajustado a cada realidad personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes y nuevos enfoques

Avances en medicina deportiva y nutrición, como los realizados en la Universidad de Stanford, han permitido afinar los métodos de estimación del gasto energético. Mediante el uso de tecnología de análisis corporal y seguimiento de actividad, los especialistas pueden hoy ofrecer pautas mucho más precisas a cada individuo.

Además, los estudios muestran que el metabolismo puede variar hasta un 25% entre personas con características físicas similares, lo que refuerza la importancia de la personalización.

En definitiva, la diferencia calórica entre hombres y mujeres responde a factores biológicos, hormonales y conductuales que interactúan de manera compleja. La ciencia respalda la necesidad de contemplar esta diversidad, alejándose de los estereotipos y apostando por un enfoque flexible y ajustado a cada realidad.

Temas Relacionados

CaloríasSaludReino UnidoHormonasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es el estiramiento de 10 segundos que ayuda a controlar el estrés y reducir la presión arterial

Un reciente trabajo científico revela una alternativa eficaz para quienes buscan alivio rápido frente a la tensión diaria sin recurrir a tratamientos médicos tradicionales

Cuál es el estiramiento de

El ruido nocturno del tráfico elevaría los niveles de colesterol, alerta un estudio

Los resultados de la investigación vinculan la contaminación acústica en las ciudades con modificaciones en perfiles sanguíneos. Por qué la vida urbana representa un nuevo desafío para la prevención de enfermedades cardíacas

El ruido nocturno del tráfico

Qué es la “joroba de oficina” y 3 ejercicios avalados por la ciencia para prevenirla

El hábito de sentarse de manera inadecuada favorece el desarrollo de molestias en la zona dorsal. Qué recomiendan los especialistas para proteger la estructura muscular y prevenir problemas a futuro

Qué es la “joroba de

Entrenamiento cruzado, la tendencia avalada por Harvard que permite una vida más sana y con menos lesiones

Mediante la combinación de diferentes disciplinas en la rutina semanal, esta práctica ayuda a fortalecer el cuerpo y mantener la motivación alta, con menores riesgos. Qué tener en cuenta

Entrenamiento cruzado, la tendencia avalada

Más allá de la acidez estomacal: 10 síntomas poco conocidos del reflujo ácido

Expertos de Harvard y Mayo Clinic advierten que identificar estos signos menos evidentes permite prevenir daños en el esófago y reducir el riesgo de complicaciones graves

Más allá de la acidez
DEPORTES
“Minuto médico obligatorio”: en qué

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Un emperador caído, una prisión

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Washington prometió “continuar presionando” al régimen cubano a 30 años del ataque de La Habana a dos aviones