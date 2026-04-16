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Francisco Cerúndolo se mide ante Alexander Zverev por un lugar en las semifinales en Múnich: hora y cómo ver en vivo el partido

El mano a mano favorece al alemán por 4-3, aunque el argentino se impuso en los tres cruces disputados sobre arcilla

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Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev Argentina Open
Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev se enfrentan por los cuartos de final del ATP de Múnich

Francisco Cerúndolo avanza de manera contundente en el ATP 500 de Múnich y se clasificó para los cuartos de final, donde este viernes enfrentará al local y máximo favorito, Alexander Zverev. El encuentro podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 19 del ranking mundial y tiene como objetivo conquistar por primera vez un título de esta categoría. A lo largo de su carrera se consagró campeón en cuatro oportunidades: Bastad 2022, Eastbourne 2023, Umag 2024 y Buenos Aires 2026. Además, fue finalista en Buenos Aires 2021 y 2025, y en Lyon 2023.

Para alcanzar los cuartos de final, el porteño de 27 años firmó una de sus mejores actuaciones al derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp (49°) por 6-3 y 6-0 en una hora y 4 minutos. La tónica del encuentro estuvo marcada por su autoridad desde el fondo de la cancha y su capacidad para desarticular por completo el juego de su rival.

Con la victoria en sus manos, el argentino sostuvo: “Es fantástico ganar un partido corto, de forma tan rápida. Es bueno para volver a competir mañana. Mi objetivo no es ganar así de rápido, sino intentar hacer mi mejor tenis y conseguir la victoria. Hoy me llevo un buen triunfo, me he sentido bien sobre la cancha y estoy deseando volver a jugar mañana”.

“Este polvo de ladrillo me encanta, me recuerda a la que tenemos en Argentina. Hay muchos torneos de arcilla, con superficies algo distintas, pero en esta me siento como en casa. Puedes deslizar, el pique es bueno, aunque con la altitud de acá es algo diferente. Pero me siento muy cómodo y noto que mi tenis funciona muy bien. El año pasado jugué fantástico y lo estoy haciendo de nuevo, ojalá llegue más lejos”, sentenció el semifinalista de la edición pasada.

Para Cerúndolo, el pasaje a los cuartos de final significó su triunfo número 71 sobre canchas de polvo de ladrillo desde 2023, lo que lo convierte en el jugador con más victorias en esa superficie desde esa fecha. Lo siguen el español Carlos Alcaraz (69), Sebastián Báez (66), el alemán Alexander Zverev (65), el noruego Casper Ruud (62) y Tomás Etcheverry (59).

Alexander Zverev consiguió tres títulos en el ATP de Múnich a lo largo de toda su carrera (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)
Alexander Zverev consiguió tres títulos en el ATP de Múnich a lo largo de toda su carrera (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

Para continuar avanzando en Múnich, tendrá un difícil escollo del otro lado de la red: nada menos que el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de superar cómodamente al canadiense Gabriel Diallo (37°) por 6-1 y 6-2.

El jugador nacido en Hamburgo hace 28 años posee 24 títulos en su carrera, tres de ellos obtenidos en el certamen de Múnich (2017, 2018 y 2025).

El historial indica que se enfrentaron en siete oportunidades, con cuatro triunfos para Zverev y tres para Cerúndolo. Los tres primeros duelos que fueron sobre polvo de ladrillo quedaron en manos del argentino, mientras que los cuatro restantes se los adueñó el germano.

El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha central, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).

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