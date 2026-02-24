Salud

Los ejercicios con peso corporal ganan popularidad como alternativa al gimnasio

Cada vez más personas optan por entrenamientos sin equipamiento, aprovechando los beneficios de los fondos, las dominadas y las rutinas breves que mejoran tanto la fuerza como la capacidad cardiorrespiratoria, según estudios recientes

Las rutinas de ejercicios con
Las rutinas de ejercicios con peso corporal facilitan mantenerse en forma sin requerir un gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerse en forma sin necesidad de acudir a un gimnasio es un objetivo común para millones de personas. Y para alivio de ese público, los ejercicios con peso corporal aparecen como una alternativa que brindan beneficios evidentes tanto en el desarrollo de la fuerza muscular como en la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, según Sport Life y PubMed Central.

Estos ejercicios pueden practicarse en cualquier lugar y momento, constituyendo una opción factible de entrenamiento sin equipamiento.

Fondos en plancha: técnica y progresión

Los fondos en plancha forman
Los fondos en plancha forman parte fundamental del entrenamiento con peso corporal para ganar fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos en plancha son esenciales dentro del entrenamiento con el propio peso corporal. Para ejecutarlos correctamente, Sport Life indica que se deben colocar las manos a la altura de los hombros, descender hasta que el pecho se alinee con los codos formando un ángulo de 45 grados, y mantener la zona lumbar en posición neutra, activando el abdomen y los glúteos.

El consejo inicial es realizar 3 series de 10 repeticiones, aumentando 1 o 2 repeticiones cada semana. Este ejercicio fortalece el pecho, los hombros, los brazos y el tronco. El control postural resulta clave: evitar que la espalda caiga o que los codos se abran más de lo debido ayuda a prevenir lesiones y mejora los resultados.

Fondos en paralelas: adaptación para todos los niveles

Los fondos en paralelas exigen
Los fondos en paralelas exigen un control corporal avanzado y un nivel técnico superior en comparación con otros ejercicios de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos en paralelas presentan un nivel técnico superior y requieren más control corporal. Según Sport Life, lo ideal para principiantes es iniciarse de forma gradual, bajando hasta que el brazo y el antebrazo formen un ángulo de noventa grados y evitando movimientos imprecisos o balanceos.

Se aconseja mantener el tronco estable y activo durante toda la ejecución. Cuando se domina la técnica, el objetivo es completar 3 series de 6 repeticiones, sumando 1 o 2 repeticiones adicionales cada semana. Estos fondos permiten medir el progreso semana tras semana en la fuerza del tren superior, ya que incrementos pequeños en la cantidad de repeticiones reflejan mejorías reales.

Dominadas: progresión y retos iniciales

Las dominadas representan uno de
Las dominadas representan uno de los mayores retos en las rutinas de entrenamiento con peso corporal según Sport Life (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dominadas suponen, para muchas personas, el mayor desafío dentro de las rutinas de peso corporal. Sport Life advierte que no todos pueden realizar una repetición desde el primer intento, por lo que sugiere comenzar utilizando la variante excéntrica: sujetarse en la parte alta de la barra y descender lentamente para que la musculatura se adapte de forma paulatina.

En las primeras semanas se recomiendan 3 series de 5 repeticiones, incrementando 1 o 2 repeticiones por semana al avanzar en fuerza y control. Este enfoque prepara a los músculos implicados—espalda, brazos y tronco—para afrontar la dominada completa con mayor seguridad y menor riesgo de lesión.

La clave es ser constante y ajustar la dificultad, modificando la velocidad de la bajada y cuidando el control postural.

Efectos en la capacidad cardiorrespiratoria

El entrenamiento con peso corporal no solo influye en la fuerza: la evidencia de PubMed Central demuestra mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria con protocolos breves y accesibles.

En un estudio realizado con adultos jóvenes e inactivos, un programa de 6 semanas basado en principios clásicos (modelo 5BX) y sesiones de 11 minutos, 3 veces por semana, condujo a incrementos del 7% en el consumo máximo de oxígeno (VO2peak).

El entrenamiento con peso corporal
El entrenamiento con peso corporal mejora no solo la fuerza, sino también la capacidad cardiorrespiratoria en adultos inactivos

El protocolo incluyó intervalos de ejercicios básicos a un ritmo desafiante adaptado a cada participante, intercalados con recuperación activa. Los resultados revelaron no solo una mejor tolerancia al esfuerzo, sino también una mejora significativa en el rendimiento durante pruebas físicas exigentes.

La investigación no registró cambios en la fuerza de agarre ni en la fuerza máxima de piernas, lo que sugiere que para ganancias de fuerza específica es aconsejable incluir ejercicios adicionales. No obstante, la facilidad, brevedad y ausencia de equipamiento especial hacen que este tipo de rutinas sean prácticas y aptas para quienes disponen de poco tiempo.

Cómo progresar en casa y garantizar la adherencia

Incorporar estos tres ejercicios en una rutina doméstica es factible si se cuida la técnica y el aumento gradual de intensidad. Sport Life recomienda adaptar el número de series y repeticiones al nivel inicial de cada persona e incrementar las cargas de modo semanal para minimizar lesiones y favorecer el progreso genuino.

Realizar ejercicios en casa es
Realizar ejercicios en casa es viable siempre que se preste atención a la técnica correcta durante la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la experiencia reportada por PubMed Central, realizar 3 sesiones semanales permite la adaptación fisiológica y mental al esfuerzo, lo que promueve la adherencia al hábito. Alternar los ejercicios, variar la intensidad o modificar el orden de ejecución pueden aumentar la motivación y reducir la fatiga psicológica.

Ambas fuentes coinciden en la importancia de disfrutar el proceso más que considerarlo una obligación, ya que esto facilita mantener el ritmo a largo plazo.

Los métodos descritos constituyen una alternativa sencilla, eficiente y validada científicamente para quienes desean incorporar la actividad física a su vida diaria, priorizando la practicidad y los resultados sin depender de equipamiento o entornos específicos.

