Crimen y Justicia

Quién es quién en el caso Agostina Vega: la madre, el fiscal, la amante y el principal sospechoso

El cuerpo de la adolescente de 14 años fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba. El único detenido es Claudio Barrelier, amigo de la madre de la víctima

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Collage de cuatro imágenes: mujer llorando con cartel de búsqueda, joven en gorra en multitud, hombre con micrófono TN, y hombre hablando a micrófonos diversos.
Agostina Vega fue asesinada y sus restos fueron hallados este sábado tras una semana de estar desaparecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad de Córdoba profundizó la investigación que involucra a Claudio Barrelier como principal sospechoso.

La adolescente de 14 años había desaparecido el sábado 23 de mayo tras salir de su casa en el barrio General Mosconi y fue encontrada muerta una semana después.

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El último registro de Agostina con vida es una cámara que la muestra ingresar al domicilio de Claudio Barrelier en el barrio Cofico. El hombre, quien mantenía una relación de amistad con la madre de la joven, primero negó la visita de la menor, pero luego admitió ante el fiscal Raúl Garzón que la víctima estuvo en su vivienda. Además, el imputado fue quien pagó el viaje en remis hasta su casa.

Infografía del caso Agostina Vega. Muestra un mapa, la cronología visual del crimen con iconos y las pruebas clave, incluyendo al sospechoso y un vehículo.
Infografía detallada sobre el caso Agostina Vega que resume la cronología, los protagonistas y las pruebas clave de la investigación policial por la muerte de la adolescente en Córdoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la declaración del chofer, Agostina había salido de su domicilio con la excusa de sorprender a su madre y, según un mensaje de audio enviado a sus amigas, mencionó que debía “escaparse” para hacerlo posible. El trayecto terminó a metros de la vivienda de Barrelier. Las autoridades la buscaban “con vida”, pero el viernes el fiscal Garzón admitió que también la buscaban “sin vida”, luego de que comenzaron los rastrillajes en un extenso terreno de 240 hectáreas donde finalmente hallaron el cuerpo.

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Agostina Vega

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba

La adolescente de 14 años desapareció el sábado 23 de mayo tras salir de su casa del barrio General Mosconi, a las 22.30.

Dijo que iba a la rotisería de su abuelo, en la misma cuadra de la casa donde vivía, pero nunca fue. En cambio, tomó un remis en dirección a la casa de Claudio Barrelier, en barrio Cofico.

Al igual que al remisero, le dijo a sus amigas que tenía que encontrarse “con el novio” de su mamá para hacerle una sorpresa a la mujer. Su cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado de Ampliación Ferreyra, a unos 17 kilómetros de la casa de Barrelier.

La investigación confirmó que entró en la casa del principal sospechoso y que no salió con vida.

Claudio Barrelier

Primer plano de un hombre joven con barba, bigote y gafas de sol oscuras, vistiendo una camiseta negra y una cadena plateada. Detrás, parte de un vehículo y árboles borrosos
Claudio Barrelier

Principal imputado en la causa y único detenido. Expareja de la madre de Agostina, mantenía vínculo de amistad con ella. Fue el último en ver a la adolescente con vida según la fiscalía.

Tiene un antecedente por privación ilegítima de la libertad calificada en contexto de violencia de género de su expareja. Estuvo detenido por 20 días en mayo de 2025 y luego fue liberado bajo fianza y con varias condiciones, entre ellas, comparecer mensualmente ante la Fiscalía, lo que hizo hasta mayo de este año.

Barrelier trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, pertenecía a la facción Los Ranchos de la barrabrava del club Instituto Atlético Central Córdoba y militaba en el peronismo.

Pagó el remis que llevó a Agostina a metros de su casa, ubicada en Juan Campillo 878, y fue la última persona que fue registrada junto a la menor con vida.

Desde el inicio del caso, las versiones de Barrelier fueron contradictorias: le negó a la madre haber visto a su hija; introdujo la presencia de un auto rojo que no fue hallado en las cámaras; luego afirmó que la menor que entra con él a su casa en el video era su propia hija; el viernes reconoció que se trataba de Agostina.

La investigación detectó que condujo un Ford Ka negro, que pidió prestado a su novia o amante, hasta la zona donde se encontraron los restos de Agostina. De acuerdo a La Voz, entra al barrio, a las 11.45 del lunes feriado 25 de mayo y es visto cuando se retira, media hora después, a las 12.15.

La triangulación de las antenas telefónicas también ubicó a Barrelier en este sector de la ciudad, ese día y en esos horarios.

Melisa Heredia

Melisa Heredia (der.)
Melisa Heredia (der.)

Madre de Agostina. Tuvo una relación con Barrelier y conservó trato con él tras la separación. Participó en actividades sociales con el sospechoso el mismo día de la desaparición de su hija: un partido de fútbol amateur y el cumpleaños de un amigo en común.

En la madrugada del domingo, preocupada porque su hija no aparecía, le escribió a Barrelier un mensaje: “Qué te pidió la agos a vos hoy (..) Que me pidió tu num”. “Si la podía llevar a la casa de un amigo (...) Y le dije que no tenía movilidad”, respondió el detenido.

Sufrió una crisis de salud antes del hallazgo. Sin conocer el desenlace, fue internada por un cuadro de deshidratación y, según su abogado, se encuentra en terapia intensiva.

Gabriel Vega

Padre de Agostina y expolicía. Se involucró directamente en la investigación y en la búsqueda de su hija. Estaba en el descampado de Ampliación Ferreyra cuando hallaron los restos.

Cuando le comunicaron la noticia de la desaparición, estaba en Merlo, en la provincia de San Luis. Llegó a Córdoba dos días más tarde y entrevistó a Barrelier antes de que sea detenido. “Yo estuve mano a mano con él y lo grabé. Está la prueba de todo lo que él dice. No puedo contar mucho pero son cosas bastante complicadas”, sostuvo a TN.

Criticó el entorno de la madre, con quien no tiene buena relación, y expresó dudas sobre las personas cercanas a Heredia.

Soledad

Tiene un vínculo sentimental con Claudio Barrelier. Su nombre fue mencionado por la madre de Agostina en la causa, aunque por el momento solo figura como testigo. La fiscalía investiga su posible vinculación con el caso.

“Yo quiero que la investiguen esa mujer. Esa mujer debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho. Esta mujer estaba ahí queriéndole salvar las papas en algo a Claudio. Ella ha hablado de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio. No sé su apellido, sé que se llama Soledad”, dijo el viernes.

Según la investigación, Barrelier le pidió prestado su auto, un Ford Ka negro. En la ampliación de su indagatoria, Barrelier dijo que condujo ese auto el lunes al mediodía. Se cree que es el vehículo con el que llevó los restos de Agostina al descampado donde apareció este sábado.

Raúl Garzón

El Fiscal Raúl Garzón se dirige a la prensa en una conferencia sobre el caso de Agostina Vega.
El Fiscal Raúl Garzón se dirige a la prensa en una conferencia sobre el caso de Agostina Vega.

Fiscal a cargo de la investigación. Estuvo a cargo de otro caso resonante: la muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba que derivó en la condena de la enfermera Brenda Agüero.

Enfrentó cuestionamientos por la demora en activar la Alerta Sofía. Reconoció este viernes que la buscaban “con o sin vida”.

Este sábado, en una tensa conferencia de prensa, confirmó la identidad del cuerpo hallado y señaló que la causa pasará de privación ilegítima de la libertad a homicidio.

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