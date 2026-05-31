República Dominicana

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

Cada año, familias dominicanas se reúnen para celebrar el Día de las Madres, una tradición instaurada por dos mujeres en 1926

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Una mujer embarazada, con un pañuelo en la cabeza y las manos sobre su vientre, está sentada con dos niños pequeños que la abrazan.
El Día de las Madres se celebra en República Dominicana el último domingo de may (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres en República Dominicana se distingue de la mayoría de los países no solo por la fecha en que se celebra, el último domingo de mayo, sino también por la historia de quienes lo impulsaron. Dos mujeres que no tuvieron hijos biológicos, Ercilia Pepín y Trina de Moya, definieron el sentido y los símbolos de la festividad más entrañable del calendario dominicano.

La instauración oficial ocurrió el 30 de mayo de 1926, durante el gobierno del general Horacio Vásquez. La iniciativa surgió en Santiago de los Caballeros, donde Pepín, educadora, escritora y líder cívica, y De Moya, poetisa y primera dama, conformaron el primer Comité Pro-Día de las Madres.

El contexto dominicano estaba marcado por la búsqueda de identidad tras la retirada de las tropas estadounidenses. La creación de la festividad respondió a una necesidad de fortalecer la cultura y reafirmar la figura materna como pilar de la sociedad, detalla el medio Acento.

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Ilustración sepia de dos mujeres. Una con cabello rizado y gafas redondas. La otra con cabello recogido y collar. Fondo claro con manchas de acuarela.
Ercilia Pepín y Trina de Moya impulsaron el Día de las Madres en República Dominicana, dejando un legado de homenaje y gratitud que se mantiene cada último domingo de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huella simbólica y literaria

El legado conceptual y simbólico de la fecha quedó plasmado en el texto “Invocación en el Día de las Madres”, escrito por Ercilia Pepín. Allí definió la celebración como “una tendencia a la humanización de la existencia del pueblo dominicano”, resaltando el papel de las madres como guías de las generaciones y portadoras del sufrimiento colectivo.

Pepín escribió que ese día debía rendirse homenaje “a la madre viva y a la madre muerta, a la madre propia y a la madre ajena”.

Trina de Moya, por su parte, compuso el Himno a las Madres, estrenado en la primera celebración de 1926 y aún vigente en escuelas y actos públicos. Los versos del himno exaltan la abnegación y la ternura maternal:

“Venid los moradores del campo a la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial, cantemos de la madre su ternura y su afán, y su noble atributo de abnegación sin par”, reza el escrito.

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La paradoja fundacional se resume en una frase célebre de Trina de Moya: “El buen Dios nos quitó nuestras hijas para darnos por hijos un Pueblo”. Ni ella ni Ercilia Pepín tuvieron descendencia propia, pero ambas dedicaron sus vidas a la formación y el bienestar de generaciones de dominicanos.

Pepín, nacida en Santiago en 1886, dirigió escuelas y fue referente del magisterio nacional hasta su muerte en 1939, trece años antes del voto femenino en el país (Acento).

La Señora Trina de Moya, acompaña a su esposo Presidente de la República Dominicana Horacio Vasquez en la Galeria de la Mansión Presidencial. (Cortesía: Imágenes de Nuestra Historia , R.D)
La Señora Trina de Moya, acompaña a su esposo Presidente de la República Dominicana Horacio Vasquez en la Galeria de la Mansión Presidencial. (Cortesía: Imágenes de Nuestra Historia , R.D)

Arraigo social en la tradición dominicana del Día de las Madres

La primera celebración del Día de las Madres incluyó actos públicos, veladas, visitas colectivas a cementerios y la publicación de textos que explicaban el sentido del homenaje. Se establecieron símbolos que definieron la tradición: el clavel rojo para quienes tenían a su madre viva y la azucena o nardo blanco para quienes la habían perdido. Este código visual transformó la jornada en un acto colectivo de gratitud y memoria, según El Jaya.

Una joven mujer de piel morena con cabello oscuro abraza a una niña y un niño pequeños, todos sonríen. Detrás, hay flores rosadas, blancas y anaranjadas.
Cada último domingo de mayo, la República Dominicana celebra a las madres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres quedó fijado por ley como una de las festividades de mayor arraigo en la sociedad dominicana. Cada último domingo de mayo, familias enteras se reúnen, las tiendas y mercados se llenan de flores y regalos, y la memoria de las impulsoras sin hijos revive en cada homenaje, manteniendo vigente el propósito original: celebrar el amor y la gratitud hacia todas las madres del país.

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