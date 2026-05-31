Salud

La rutina con pesas rusas de 30 minutos que trabaja fuerza, cardio y resistencia en una sola sesión

El plan se basa en un circuito de alta intensidad con transiciones rápidas, pensado para activar grandes grupos musculares y sostener el esfuerzo con descansos breves

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La rutina con kettlebells diseñada por Jeff Sutherland permite ejercitar todo el cuerpo en solo 30 minutos, ideal para agendas ocupadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan maximizar resultados sin pasar horas entrenando, el entrenador Jeff Sutherland propone una rutina con kettlebells capaz de trabajar todo el cuerpo en apenas 30 minutos. Destacado por la revista GQ, este circuito combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en una sola sesión, convirtiéndose en una alternativa práctica y eficiente para quienes disponen de poco tiempo, pero quieren mantenerse en forma.

El entrenamiento con pesas rusas de 30 minutos es un circuito que combina ejercicios compuestos para movilizar todos los grandes grupos musculares. Esta rutina propone cinco rondas con movimientos como sentadillas, peso muerto rumano y balanceos, alternados casi sin pausas para optimizar resultados de fuerza y condición física general.

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La propuesta de Sutherland, destacada por el medio especializado, responde al aumento de interés por rutinas de alta eficiencia. Las pesas rusas permiten ejercicios donde intervienen varios grupos musculares simultáneamente, facilitando así un mayor aprovechamiento del tiempo y el esfuerzo invertido.

Un hombre en ropa deportiva negra sujeta dos pesas rusas negras en un gimnasio con suelo oscuro y equipo de pesas al fondo.
El entrenamiento de 30 minutos con pesas rusas, reseñado por GQ, integra fuerza, resistencia y cardio en un circuito eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio entrenador aclaró a GQ que diseñó el circuito “como una rutina con pesas rusas en la que cada movimiento fluye con el siguiente prácticamente sin descansos”.

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Esta sesión puede realizarse tanto en el gimnasio como en casa, siempre que se disponga de un par de pesas rusas adecuadas al nivel personal. Sutherland sugiere completar cinco rondas del circuito, con pausas breves de uno o dos minutos entre cada una para mantener el ritmo y la exigencia.

Ejercicios principales del circuito de pesas rusas

El circuito inicia con peso muerto rumano, fundamental para activar glúteos e isquiotibiales. Se utiliza una pesa rusa en cada mano, con la espalda recta y una leve flexión de rodillas, llevando la cadera hacia atrás. Son cinco repeticiones, vigilando evitar arquear la espalda.

Le sigue el balanceo con pesas rusas (swing), realizado con una o dos pesas. Este movimiento impulsa la fuerza y estimula la capacidad cardiovascular. El impulso se genera en la cadera, no en los brazos, y la pesa se eleva hasta la altura del pecho. También se ejecutan cinco repeticiones.

Una mujer de perfil con cabello corto, viste camiseta gris y pantalones cortos turquesa, de pie en una colchoneta negra, sosteniendo una pesa rusa. Fondo blanco con ventana.
El balanceo con pesas rusas, conocido como swing, forma parte de las rutinas de entrenamiento funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego viene el clean con pesas rusas. Se parte con las pesas entre las piernas y, mediante un movimiento explosivo, se elevan hasta colocarlas sobre los antebrazos. El recibimiento debe ser controlado para prevenir lesiones.

Sin pausas, toca realizar sentadillas sujetando las pesas en posición rack sobre los antebrazos. Se baja la cadera hasta que las piernas formen un ángulo recto y luego se sube con control.

El remo con pesas rusas fortalece la espalda y los hombros. Se inclina el torso hacia adelante con la espalda recta, se tira de las pesas hasta acercarlas al torso y luego se bajan lentamente.

Mujer en ropa deportiva azul y negra realiza una estocada lateral sosteniendo una pesa rusa amarilla en un gimnasio luminoso con grandes ventanas.
El ejercicio de remo con pesas rusas se destaca por su capacidad para fortalecer tanto la espalda como los hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El circuito culmina con el empuje militar. Partiendo de la posición rack y tras una ligera flexión de rodillas, se aprovecha el impulso para elevar las pesas por encima de la cabeza con los brazos estirados.

Cada ejercicio requiere cinco repeticiones antes de pasar al siguiente.

Beneficios de entrenar con pesas rusas

La rutina que recomienda Sutherland se apoya en ejercicios compuestos que involucran una gran parte de los grupos musculares principales. Según el propio entrenador, citado por GQ, “no solo se trabaja la fuerza, sino también la resistencia, la coordinación y la velocidad”, lo que incrementa la eficiencia de la sesión.

El impacto de este circuito va más allá del desarrollo muscular localizado. La combinación de los ejercicios mejora el sistema cardiovascular, acelera el metabolismo y contribuye a moldear la figura.

El encadenamiento rápido de movimientos aumenta la quema de calorías, por lo que resulta especialmente útil para quienes buscan reducir grasa corporal o lograr una mayor definición muscular.

Hombre atlético de 40+ años con ropa deportiva azul y negra se toca el pecho, sentado en un banco. Una imagen digital de un corazón y un ECG se superpone sobre su torso.
La implementación de ejercicios compuestos contribuye a mejorar significativamente la salud cardiovascular durante la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad y la posibilidad de progresar en dificultad ajustando el peso favorecen la constancia en el entrenamiento. Este enfoque ayuda a mantener la motivación y a obtener resultados en menos tiempo.

Los beneficios alcanzan también la salud funcional: la coordinación y el control postural exigidos reducen el riesgo de lesiones y mejoran el desempeño diario.

Consejos prácticos para un entrenamiento seguro y eficiente

El entrenador recomienda cuidar la ejecución técnica en cada parte del circuito. Prestar atención a la postura en movimientos como peso muerto y balanceo es especialmente importante para evitar problemas en la espalda.

Antes de iniciar, conviene elegir un peso desafiante, pero que permita un control total en cada repetición. Sutherland desaconseja aumentar la carga de manera brusca, ya que esto incrementa el riesgo de lesiones.

Un hombre en ropa deportiva realiza un swing con pesa rusa mientras una mujer entrenadora corrige su postura en un gimnasio casero con mancuernas.
El entrenador destaca la importancia de cuidar la técnica durante todo el circuito de entrenamiento para optimizar resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable realizar una breve entrada en calor al comenzar y no saltarse los estiramientos al finalizar. Los descansos programados entre series ayudan a mantener la intensidad y la seguridad.

Durante su conversación con GQ, el entrenador advirtió que sacrificar la técnica o incrementar la velocidad en detrimento de la forma eleva los riesgos sin aportar mejoras sustanciales. Mantenerse concentrado y evitar distracciones es esencial para obtener el máximo beneficio.

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