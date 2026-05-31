Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Con más de 25 álbumes editados, Los Nocheros vendieron millones de discos y actuaron en escenarios emblemáticos del país y el mundo (Crédito: Jaime Olivos)

Después de décadas de shows y de llevar su música por todos los rincones del país, Los Nocheros se consolidaron como una de las bandas más icónicas del folclore argentino. u música y estilo influyeron en nuevas generaciones de artistas y públicos, y su aporte al género marcó un antes y un después en la escena nacional. Así las cosas, este 2026, el grupo se prepara para celebrar sus 40 años a lo grande.

Justamente, dicho aniversario vino de la mano de un gran reconocimiento: el premio Gardel a la trayectoria. Días atrás, el teatro Coliseo se vistió de gala para celebrar lo mejor de la música argentina. Allí, la banda integrada por Mario Teruel, Rubén “Negro” Ehizaguirre y Álvaro Teruel fue ovacionada por sus colegas y distintas figuras de la industria.

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Entre tantos talentos jóvenes, la velada dio lugar al premio tras la presentación de Diego Leuco. Así, Los Nocheros subieron al escenario y agradecieron esta distinción: “No somos ceremoniosos para nada, pero después de 40 años amerita el momento. Los pasamos vertiginosamente, lo hemos disfrutado mucho. No vayan a pensar que nos hacen sentir viejos con esto, para nada. Cada vez que salimos de gira para nosotros es un disfrute, un viaje de fin de curso, pero la familia quedan esperando. El agradecimiento terno es a la familia, a los amigos, a la música bendita que nos hace pasar cosas hermosas”.

Durante estos 40 años, la banda editó más de 25 álbumes, vendieron millones de discos y actuaron en escenarios emblemáticos de Argentina y el mundo. Además de los logros cuantificables, el grupo se mantuvo vigente gracias a la conexión construida con su audiencia, sorteando cambios y desafíos sin perder su esencia ni su vínculo emocional con el público.

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Los Nocheros celebran 40 años de trayectoria con un show único en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires

La banda fue distinguida con el Premio Gardel a la Trayectoria 2026, destacando su impacto en la música popular argentina

A lo largo de su carrera, Los Nocheros impulsaron la profesionalización del folclore argentino, elevando la calidad de las producciones y la puesta en escena, y contribuyendo a una nueva percepción del género en el país. La gira por sus 40 años muestra a la banda en un momento de madurez y renovación, reafirmando su vigencia y su capacidad para emocionar tanto a quienes los acompañan desde sus inicios como a nuevas generaciones que descubren su legado.

En una charla con Teleshow, los músicos expresaron su felicidad al notar que el folclore resurgió en Buenos Aires: “Estamos muy felices de estar en Buenos Aires, juntarnos con amigos para así decirles a todos que el folclore sigue vivo, que le metamos, que hay momentos altibajos. Va y vuelve, es como una ola. Para nosotros, todos estos años han pasado muy rápido. Y si miramos hoy día las cosas, vemos que nuestra carrera ha sido maravillosa. Obviamente, hemos sacrificado cosas, como perdernos cumpleaños de nuestros familiares, pero existen otras personas que también atraviesan lo mismo que nosotros”.

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El recital del 11 de agosto en el Gran Rex forma parte de la gira aniversario por los 40 años de Los Nocheros

El regreso al Gran Rex representa un reencuentro histórico para Los Nocheros y su público porteño, reviviendo momentos icónicos de los años '90

Respecto a la fórmula para perdurar en la memoria colectiva de la gente por tantas décadas, Mario Teruel destacó: “Uno de los secretos para que nosotros logremos estar tanto tiempo en el corazón, en la memoria de la gente, es porque hemos hecho un laburo con canciones que verdaderamente han emocionado a un montón de gente a lo largo de los años”.

Respecto en su influencia en las nuevas generaciones, y el éxito actual del género en discos como el de Milo J -La Vida Era Más Corta-, los músicos comentaron: “El folclore siempre está. Simplemente tiene que haber alguien que quiera tomarlo y cantarlo. A nosotros nos pone muy felices y nos hace muy bien ver que de una manera o de otra los chicos se van arrimando y que se expresan con el folclore”.

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La influencia de Los Nocheros fue clave en la profesionalización del folclore argentino y la renovación del género en el país

En este contexto, Los Nocheros anunciaron una única presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el próximo 11 de agosto. El show, titulado “Nocheros 40 años. El show”, forma parte de la gira aniversario con la que la banda celebra cuatro décadas de historia junto a su público. El repertorio incluirá los clásicos que acompañaron a distintas generaciones y repasará los momentos más significativos de una trayectoria que transformó el folclore argentino.

El regreso al Teatro Gran Rex tiene un significado especial para el grupo. A finales de los años ‘90, ese escenario fue testigo del crecimiento exponencial del fenómeno Nocheros, consolidando una relación que perdura con el público porteño. Volver allí, en el marco del aniversario, representa un reencuentro con la historia y la memoria colectiva de quienes acompañaron el recorrido de la banda.

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Crédito: Jaime Olivos