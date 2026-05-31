El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

El presidente de la UEFA se olvidó de entregarle la medalla a Marquinhos, capitán del equipo que conquistó la Champions League

La final de la Champions League en Budapest quedó marcada por un error del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien olvidó entregar la medalla al capitán del PSG, Marquinhos, durante la ceremonia oficial. El episodio, difundido a escala global, se produjo tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la tanda de penaltis, un desenlace que consolidó al club francés como bicampeón europeo bajo la dirección de Luis Enrique.

La ceremonia de premiación avanzaba con normalidad en el Puskas Arena hasta que Ceferin se aproximó al podio para entregar las medallas a los jugadores del PSG. Entre los últimos en la fila se encontraba Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro y una de las figuras del equipo. Luego de recibir su medalla, el presidente de la UEFA lo abrazó y lo condujo hacia el trofeo, aparentemente convencido de que el equipo estaba listo para la entrega final.

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La situación cambió cuando el delantero francés advirtió que faltaba un jugador por medallar. El ex Barcelona señaló con discreción hacia la fila, donde aún aguardaba Marquinhos, el verdadero capitán del club. El gesto de Dembélé, visible en las imágenes de la transmisión internacional, llevó a Ceferin a reaccionar de inmediato. Con una expresión de sorpresa, levantó las manos y regresó al escenario para completar la entrega.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, realiza un gesto de sorpresa junto al trofeo mientras Ousmane Dembélé del PSG sonríe durante la ceremonia de premiación.

El momento, ampliamente replicado en redes sociales, generó comentarios en tono de burla y desconcierto. Un usuario escribió: “Realmente creía que Dembélé era el capitán”, mientras que otro publicó: “El tipo se olvidó de Marquinhos… fue incómodo”. No faltaron quienes celebraron la actitud del defensor brasileño, resaltando que “lo manejó bien” en una situación incómoda ante millones de espectadores.

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Con el episodio superado, Ceferin abrazó a Marquinhos y le colocó la medalla antes de entregarle el icónico trofeo. El defensor, rodeado por sus compañeros, levantó la copa en el cielo nocturno de Budapest, desatando las celebraciones del equipo francés. La escena quedó registrada como una de las más comentadas de la jornada, no solo por el triunfo deportivo sino por el inusual desliz en el protocolo oficial.

En el aspecto deportivo, el PSG dominó la final con un 75 por ciento de posesión y 21 disparos a puerta. El encuentro terminó igualado tras la prórroga, obligando a definir el campeón desde los once metros. El Arsenal no logró capitalizar su ventaja inicial y falló dos de sus penales decisivos, lo que selló la victoria francesa por 4-3.

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Ceferin finalmente le entregó la Copa al capitán Marquinhos (Reuters)

El entrenador Luis Enrique reconoció la dificultad del partido al declarar: “Fue muy duro y difícil. Felicitaciones al Arsenal, fue muy duro. Jugaron muy bien. Es normal. Intentaron llevar el partido por fases en las que son fuertes. Nosotros intentamos controlar el balón y presionar”. El técnico, que celebró su tercer título de Champions como entrenador, agregó: “Este es el mejor momento de la temporada. Seguimos siendo campeones, dos veces seguidas, es increíble”.

El recorrido del PSG hasta la consagración incluyó la remontada a un gol temprano de Kai Havertz y una actuación destacada de su plantel para igualar el marcador. La tanda de penaltis terminó de definir a un campeón que ya forma parte del selecto grupo de equipos con títulos consecutivos en la era moderna, junto con el Real Madrid.

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