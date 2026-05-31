El Salvador

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El listado revela que cinco países del istmo registran promedios de matrimonio por debajo de los 25 años, con las mujeres como las que se unen en pareja a menor edad

Guardar
Google icon
Primer plano de una pareja de novios en una boda, mostrando sus brazos entrelazados, él en esmoquin negro y ella en vestido de encaje blanco con ramo de flores.
Centroamérica exhibe una de las edades promedio más bajas en el primer matrimonio, con cinco países debajo de los 25 años según un listado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El istmo centroamericano presenta uno de los patrones de nupcialidad más tempranos del continente americano. Cinco de seis países registran edades promedio al primer matrimonio por debajo de los 25 años.

Los datos provienen del ranking “Edad al primer matrimonio por país 2026″, elaborado por World Population Review con base a las cifras del Banco Mundial y Wiki.

En primer lugar cabe destacar a Costa Rica se desmarca del resto del istmo con una edad promedio de 32.5 años al primer matrimonio, 34 para los hombres y 31 para las mujeres, una cifra que contrasta con sus vecinos más cercanos.

Los otros cinco países del istmo forman un grupo compacto: El Salvador lidera ese bloque con 24 años de promedio, seguido de Guatemala con 23.9, Panamá con 23.5, Honduras con 22.7 y Nicaragua con 22.5, según World Population Review.

La distancia entre los dos extremos del istmo es de exactamente 10 años en el promedio general. En el caso de las mujeres, esa brecha se amplía: las costarricenses se casan en promedio 10.4 años después que las nicaragüenses, quienes lo hacen a los 20.6 años, la edad femenina más baja de toda la región.

PUBLICIDAD

Fuera del istmo, la comparación con el resto del continente expone la magnitud de la diferencia. Estados Unidos registra una edad promedio al primer matrimonio de 31.4 años; y países de América del Sur como Argentina y Chile alcanzan los 37.8 y 38.6 años respectivamente, de acuerdo con los daos proporcionados por el listado del World Population Review.

Infografía sobre la edad promedio de matrimonio en Centroamérica, mostrando mapas, parejas, relojes y anillos, con datos de países como Costa Rica y Nicaragua.
Costa Rica destaca como la excepción regional, con una edad promedio al primer matrimonio de 32.5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha de género, un rasgo constante en el istmo

Todos los países centroamericanos analizados comparten un patrón: los hombres se casan sistemáticamente después que las mujeres. La diferencia oscila entre los 2.3 años de Guatemala, donde ellos lo hacen a los 25 años y ellas a los 22.7, y los 3.8 años de Nicaragua, donde los hombres se casan a los 24.4 años y las mujeres a los 20.6.

En Honduras, la brecha es de 2.9 años: ellos a los 24.1 y ellas a los 21.2, según datos de 2012. En El Salvador, esa diferencia es de 3 años, 25.5 para ellos, 22.5 para ellas. Por su parte, Panamá registra una brecha de 3.7 años: los hombres a los 25.3 y las mujeres a los 21.6.

PUBLICIDAD

Dos anillos de boda en primer plano sobre una mesa de madera con reflejos cálidos. Al fondo, una pareja difuminada, velas y luces bokeh crean un ambiente romántico.
El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua concentran edades de matrimonio temprano, en torno a los 22 a 24 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, Costa Rica mantiene ese mismo patrón de diferencia por género, aunque en una franja etaria completamente distinta: 34 años para los hombres y 31 para las mujeres, con una brecha de 3 años similar a la de El Salvador pero en un rango de edad que refleja el aplazamiento del matrimonio más propio de Europa occidental.

En una escala global, los países donde la población contrae matrimonio a menor edad son Níger y Liberia, ambos con un promedio de 21 años, seguidos de Tanzania (21.4) y Santo Tomé y Príncipe (21.6), según World Population Review. Por otro lado, en el extremo opuesto, España encabeza la lista con 39.8 años de promedio, seguida de Países Bajos (38.4) e Irlanda (36.4).

Temas Relacionados

Primer MatrimonioCentroaméricaBrecha de GéneroSalud ReproductivaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Naciones Unidas lanza respuesta humanitaria en 33 municipios vulnerables de Honduras

La respuesta humanitaria se ejecutará durante seis meses en 33 municipios priorizados por altos niveles de necesidad derivados de crisis climáticas, violencia y movilidad humana.

Naciones Unidas lanza respuesta humanitaria en 33 municipios vulnerables de Honduras

Tragedia y milagro en Nicaragua: Niño de tres años sobrevive a naufragio que dejó dos fallecidos en Krukira

Las autoridades municipales y la Fuerza Naval de Nicaragua investigan las causas del hundimiento de una embarcación en la barra de Krukira, Caribe Norte, Puerto Cabezas

Tragedia y milagro en Nicaragua: Niño de tres años sobrevive a naufragio que dejó dos fallecidos en Krukira

Remesas en criptomonedas hacia El Salvador crecen un 44.3 % hasta abril de 2026

El envío de remesas a través de criptomonedas alcanzó el 0.70 % del total recibido en El Salvador entre enero y abril, un periodo en el que estos fondos sumaron USD 23.1 millones

Remesas en criptomonedas hacia El Salvador crecen un 44.3 % hasta abril de 2026

Livang Argüello Molina enfrenta una nueva acusación por cirugía estética en Nicaragua

La más reciente denuncia fue presentada por una joven de 18 años que asegura haber sufrido complicaciones graves durante un procedimiento en 2024, mientras el doctor ya acumula otras investigaciones y condenas vinculadas a malas prácticas médicas

Livang Argüello Molina enfrenta una nueva acusación por cirugía estética en Nicaragua

Dominicano es extraditado a Estados Unidos: enfrenta cargos por robo y armas ilegales

Un dominicano de 36 años fue entregado a autoridades estadounidenses luego de su captura, enfrentando cargos federales por delitos graves bajo la Ley Hobbs y posesión de armas

Dominicano es extraditado a Estados Unidos: enfrenta cargos por robo y armas ilegales

TECNO

Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

El pacto de Silicon Valley: las medidas que Google y Meta aplicarán en Colombia para moderar contenido político

Todos los dispositivos Echo compatibles con Alexa+, el nuevo asistente de IA de Amazon

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 31 de mayo

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares este sábado

ENTRETENIMIENTO

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo

El comediante Kevin Nealon relata riesgos y excesos de sus giras junto a Adam Sandler

La millonaria fortuna de Sydney Sweeney: el imperio que construyó la estrella de ‘Euphoria’ antes de los 30 años

MUNDO

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG

Israel capturó la fortaleza medieval de Beaufort, enclave estratégico en el sur del Líbano usado por terroristas de Hezbollah

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción