¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

Centroamérica exhibe una de las edades promedio más bajas en el primer matrimonio, con cinco países debajo de los 25 años según un listado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El istmo centroamericano presenta uno de los patrones de nupcialidad más tempranos del continente americano. Cinco de seis países registran edades promedio al primer matrimonio por debajo de los 25 años.

Los datos provienen del ranking “Edad al primer matrimonio por país 2026″, elaborado por World Population Review con base a las cifras del Banco Mundial y Wiki.

En primer lugar cabe destacar a Costa Rica se desmarca del resto del istmo con una edad promedio de 32.5 años al primer matrimonio, 34 para los hombres y 31 para las mujeres, una cifra que contrasta con sus vecinos más cercanos.

Los otros cinco países del istmo forman un grupo compacto: El Salvador lidera ese bloque con 24 años de promedio, seguido de Guatemala con 23.9, Panamá con 23.5, Honduras con 22.7 y Nicaragua con 22.5, según World Population Review.

La distancia entre los dos extremos del istmo es de exactamente 10 años en el promedio general. En el caso de las mujeres, esa brecha se amplía: las costarricenses se casan en promedio 10.4 años después que las nicaragüenses, quienes lo hacen a los 20.6 años, la edad femenina más baja de toda la región.

PUBLICIDAD

Fuera del istmo, la comparación con el resto del continente expone la magnitud de la diferencia. Estados Unidos registra una edad promedio al primer matrimonio de 31.4 años; y países de América del Sur como Argentina y Chile alcanzan los 37.8 y 38.6 años respectivamente, de acuerdo con los daos proporcionados por el listado del World Population Review.

Costa Rica destaca como la excepción regional, con una edad promedio al primer matrimonio de 32.5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha de género, un rasgo constante en el istmo

Todos los países centroamericanos analizados comparten un patrón: los hombres se casan sistemáticamente después que las mujeres. La diferencia oscila entre los 2.3 años de Guatemala, donde ellos lo hacen a los 25 años y ellas a los 22.7, y los 3.8 años de Nicaragua, donde los hombres se casan a los 24.4 años y las mujeres a los 20.6.

En Honduras, la brecha es de 2.9 años: ellos a los 24.1 y ellas a los 21.2, según datos de 2012. En El Salvador, esa diferencia es de 3 años, 25.5 para ellos, 22.5 para ellas. Por su parte, Panamá registra una brecha de 3.7 años: los hombres a los 25.3 y las mujeres a los 21.6.

PUBLICIDAD

El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua concentran edades de matrimonio temprano, en torno a los 22 a 24 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, Costa Rica mantiene ese mismo patrón de diferencia por género, aunque en una franja etaria completamente distinta: 34 años para los hombres y 31 para las mujeres, con una brecha de 3 años similar a la de El Salvador pero en un rango de edad que refleja el aplazamiento del matrimonio más propio de Europa occidental.

En una escala global, los países donde la población contrae matrimonio a menor edad son Níger y Liberia, ambos con un promedio de 21 años, seguidos de Tanzania (21.4) y Santo Tomé y Príncipe (21.6), según World Population Review. Por otro lado, en el extremo opuesto, España encabeza la lista con 39.8 años de promedio, seguida de Países Bajos (38.4) e Irlanda (36.4).