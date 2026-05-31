El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

El sector azucarero proyecta para 2026 exportaciones superiores a 500.000 toneladas métricas de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector azucarero de El Salvador prevé un año con resultados positivos tras alcanzar un crecimiento destacado durante la zafra 2025-2026. Así lo aseguró el director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador, Julio César Arroyo, en una entrevista para Telenoticias Megavisión.

Aroyo indicó que la producción de azúcar aumentó entre 13% y 14% respecto al ciclo anterior, lo que permitió obtener 780,000 toneladas métricas del producto.

Este incremento en la producción también se reflejó en las exportaciones. Entre enero y abril de 2026, el sector exportó 326.3 millones de kilogramos de azúcar, lo que generó ingresos por USD 124.8 millones, conforme a los registros del Banco Central de Reserva (BCR), citados por Telenoticias Megavisión. De igual manera, Arroyo remarcó que estos resultados han elevado las expectativas para lo que resta del año.

El Salvador cerró la zafra 2025-2026 con una producción de 780,000 toneladas métricas de azúcar, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compras anticipadas y contexto internacional favorecen la demanda de azúcar salvadoreña

El directivo de la Asociación Azucarera de El Salvador aseguró que el sector se ha beneficiado de un contexto internacional marcado por la incertidumbre logística. “Los consumidores en el extranjero, las industrias y los países están anticipando sus compras y asegurando sus inventarios para no quedarse sin materias primas o sin alimentos”, declaró Arroyo, según el citado medio.

PUBLICIDAD

Esta dinámica ha impulsado un incremento en las compras anticipadas desde el exterior, lo que, a su vez, favoreció el volumen de la producción nacional.

Para el presente año, el sector proyecta alcanzar más de 500,000 toneladas métricas exportadas a diferentes mercados internacionales. Las previsiones de ingresos oscilan entre USD 225 millones a los USD 250 millones una cifra que consolidaría el buen momento de la industria, según declaraciones de Arroyo difundidas por el medio televisivo.

La industria azucarera experimentó un aumento de entre 13% y 14% en la producción, impulsado por compras anticipadas internacionales por incertidumbre logística global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zafra 2025-2026 concluyó recientemente, y el sector azucarero se encuentra actualmente en la etapa de control y seguimiento de la siembra. Arroyo detalló que los productores mantienen labores de fertilización, control de malezas y plagas, y se mantienen atentos al desarrollo del invierno para asegurar una cosecha favorable al cierre del ciclo. “La fertilización, el control de malezas, el control de plagas y la expectativa del desarrollo del invierno son claves para alcanzar una buena producción al final de la zafra”, afirmó el director ejecutivo, según reportó Telenoticias Megavisión.

PUBLICIDAD

Adaptación climática y expectativas de crecimiento sostienen el impulso del sector azucarero

En cuanto a las condiciones climáticas, Arroyo explicó que el sector aprovecha las lluvias actuales para la siembra y resaltó la capacidad de la caña de azúcar para resistir tanto el exceso como el déficit de humedad. El directivo expresó confianza en que el fenómeno de El Niño no provocará afectaciones significativas para el cultivo en el país centroamericano.

La Asociación Azucarera de El Salvador, por medio de su titular, sostiene que el comportamiento de los mercados internacionales, junto con la gestión eficiente de los recursos internos, permitirá que el sector mantenga una senda de crecimiento durante el resto del año. Las proyecciones optimistas se basan en un contexto favorable para la exportación y en la fortaleza de la industria local.