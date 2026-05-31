Cultura

Tras 700 años, sale a subasta uno de los manuscritos más raros del Rey Arturo

El manuscrito medieval Clermont-Tonnerre del ciclo del Grial, considerada una de las piezas más antiguas y completas del ciclo artúrico, podría alcanzar un valor histórico según expertos de Christie’s

Guardar
Google icon
Manuscrito medieval abierto, exhibiendo páginas amarillentas con texto en columnas y cuatro iniciales iluminadas. La encuadernación es verde oscuro con herrajes dorados
Tras 700 años, sale a subasta uno de los manuscritos más raros del Rey Arturo

El manuscrito medieval Clermont-Tonnerre del ciclo del Grial saldrá a subasta el 8 de julio en Londres tras haber permanecido 700 años en manos privadas, y expertos consultados por Christie’s estiman que podría alcanzar entre USD 2 y 3 millones, una cifra que refleja su rareza dentro de una tradición textual de la que sobreviven unas 200 copias institucionales y muy pocos ejemplares en colecciones particulares.

Según el catálogo de Christie’s, solo siete copias del ciclo artúrico medieval conocido como Lancelot-Grail Cycle o Vulgate Cycle se conservan completas y el resto son fragmentos. De todos los manuscritos conocidos de textos íntegros de ese ciclo, solo otros dos están en manos privadas, y el Clermont-Tonnerre Grail es el más antiguo de esos tres.

PUBLICIDAD

El volumen parece proceder de Metz hacia 1300 y contiene los tres primeros textos de la serie: la historia del Santo Grial, los orígenes de Merlín como figura mitad demonio y algunas de sus aventuras con el rey Arturo. Esos tres textos iniciales solían circular como un volumen independiente.

Ese carácter autónomo también aparece en la materialidad del objeto. El catálogo señala que la última página, en vitela en blanco, sugiere que sus creadores consideraban cerrada allí la obra.

PUBLICIDAD

Manuscrito medieval abierto con páginas de pergamino amarillo oscuro, mostrando texto manuscrito y dos grandes miniaturas iluminadas de figuras a caballo en combate
El Lancelot-Grail Cycle reúne algunos de los relatos más difundidos sobre el rey Arturo y su corte

El Lancelot-Grail Cycle reúne algunos de los relatos más difundidos sobre el rey Arturo y su corte, incluida la búsqueda del Santo Grial y las historias de personajes como Lanzarote y Merlín. Existen numerosas versiones atribuidas a distintos autores, una diversidad que vuelve especialmente importante el trabajo filológico.

Eugenio Donadoni, director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie’s, dijo que “las historias son universales y todavía tienen muchísimo que ofrecer en términos de investigación y disfrute”. En la misma declaración, citó una profecía atribuida a Merlín dentro del propio texto: “Y la historia será contada para siempre y escuchada con gusto mientras dure el mundo”.

El Clermont-Tonnerre Grail destaca además por tener 126 ilustraciones iluminadas de trazo minucioso, una cantidad superior a la media. La casa de subastas atribuye esos dibujos al Maestro del Apocalipsis de Lieja, un ilustrador anónimo reconocido que trabajó en el cambio del siglo XIV y fue nombrado a partir de un manuscrito religioso apocalíptico que le dio notoriedad.

Primer plano de un libro antiguo de tapa dura, con encuadernación de terciopelo verde y ornamentos dorados en las esquinas, mostrando la espina con el título 'ROMAN DE ARTUS'
El manuscrito medieval Clermont-Tonnerre del ciclo del Grial saldrá a subasta el 8 de julio en Londres

La atribución se apoya en rasgos estilísticos precisos: ojos negros punteados, mejillas rojas también punteadas y el uso de pan de oro bruñido de brillo intenso. Esos elementos aparecen a lo largo del manuscrito junto al texto en francés antiguo, según las imágenes y la descripción del lote.

La procedencia del libro recorre varios siglos y varios propietarios identificados. El maestro concejal de Metz Michel de Gronnais probablemente lo compró a otro habitante de esa ciudad en el siglo XV; después pasó al justador Michel de Chaverson, luego al conde de Clermont-Tonnerre, del que toma su nombre, más tarde al barón británico Thomas Phillipps y finalmente a Jean Lebaudy, industrial francés y veterano condecorado de las dos guerras mundiales.

La casa de subastas no reveló quién consignó el manuscrito para esta venta. Esa reserva contrasta con una cadena de propiedad que, según la propia firma, convierte al volumen en una pieza excepcional también por su historial de posesión.

Dos figuras masculinas con vestimentas medievales leen textos manuscritos en una inicial 'C' decorada con oro y árboles en un códice
El Clermont-Tonnerre Grail destaca además por tener 126 ilustraciones iluminadas de trazo minucioso, una cantidad superior a la media

La pregunta central que plantea esta venta es quién podría quedarse con uno de los manuscritos artúricos completos más escasos en manos privadas. Christie’s espera interés tanto de instituciones como de compradores particulares, mientras especialistas académicos expresan su preferencia por que la pieza pase a propiedad pública para facilitar su estudio.

Irene Fabry-Tehranchi, especialista en colecciones de la Universidad de Cambridge, dijo a The Guardian que sería “asombroso” que el manuscrito terminara en una colección pública y quedara disponible para la investigación. Esa valoración enlaza con el carácter casi desconocido del códice dentro de uno de los grandes romances medievales, según Donadoni.

Donadoni dijo que el manuscrito tiene múltiples atractivos: “históricos, de historia del arte, textuales y culturales”. Añadió que debería interesar a instituciones por tratarse de “un manuscrito prácticamente desconocido” de una de las mayores narraciones medievales, y también a compradores privados por las mismas razones que llevaron a una larga sucesión de dueños a conservarlo durante los últimos 700 años.

Temas Relacionados

Lancelot-Grail CycleChristie'sLiteratura Medievalrey arturoincunables

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 obras fundamentales de Julio Le Parc, del relieve óptico de 1960 a la escultura lumínica del Teatro Colón

El pionero del arte cinético y óptico deja como legado una serie de impresionantes creaciones, que abarca desde dispositivos participativos hasta instalaciones monumentales

Las 10 obras fundamentales de Julio Le Parc, del relieve óptico de 1960 a la escultura lumínica del Teatro Colón

Desde Mendoza hasta Madrid: la huella de Julio Le Parc es celebrada en redes sociales

La noticia de la muerte del artista provocó emotivas reacciones en todo el mundo, desde homenajes oficiales en España hasta palabras de admiración de colegas y figuras públicas de la cultura argentina

Desde Mendoza hasta Madrid: la huella de Julio Le Parc es celebrada en redes sociales

Eduardo Sacheri: “Los fundadores de la Argentina podían odiarse, pero acordaban en que íbamos a crecer vendiendo alimentos y trayendo capitales e inmigrantes”

El escritor publica “Los días de la Constitución”, su tercer libro de Historia. “Si no hicieron la Campaña del Desierto en 1820 no es porque no quisieran, es porque no podían”, dice

Eduardo Sacheri: “Los fundadores de la Argentina podían odiarse, pero acordaban en que íbamos a crecer vendiendo alimentos y trayendo capitales e inmigrantes”

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, el disco de Los Beatles que transformó la cultura rock para siempre

El séptimo álbum de la banda, publicado entre fines de mayo y comienzos de junio de 1967, fue una obra arriesgada y experimental con inspiradas canciones que definieron una época

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, el disco de Los Beatles que transformó la cultura rock para siempre

Star Wars regresó con una nueva película: ¿Debería importarle a alguien?

La esperada ‘The Mandalorian and Grogu’ que reúne a los personajes de la exitosa serie, reaviva el debate sobre la capacidad de la saga para adaptarse e ilusionar en una industria en constante transformación

Star Wars regresó con una nueva película: ¿Debería importarle a alguien?

DEPORTES

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

En una dramática definición, los Spurs de Wembanyama superaron al Thunder y jugarán las Finales de la NBA: la reacción de Manu Ginóbili

El drástico cambio de reglamento de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco

El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

La selección argentina partió para jugar el Mundial: los futbolistas que viajaron y quiénes se sumarán en EEUU

TELESHOW

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Nelly Láinez, la mujer que hizo reír al país mientras escondía una vida atravesada por la soledad y la pobreza

Marcos Carreras, el violinista argentino de 12 años que tocará a Piazzolla en Beijing: “No sé si soy un niño prodigio”

La confesión de Julieta Zylberberg sobre las relaciones: “Hay que ser valiente para dejar de amar”

Denise Dumas recordó la táctica que utilizó Campi para conquistarla: “Él se me hacía el langa”

INFOBAE AMÉRICA

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía