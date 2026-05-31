Houston lanza la experiencia mundialista más ambiciosa: convierte a la Copa del Mundo en un festival de fútbol, tecnología y cultura local

Aficionados y visitantes podrán vivir la Copa del Mundo en Houston a través de actividades culturales, espectáculos y propuestas tecnológicas en distintos puntos de la ciudad (Maria Lysaker-Imagn Images/REUTERS)

El operativo de Houston para la Copa del Mundo de la FIFA este verano se apoya en una combinación inédita de cultura local, innovación tecnológica y hospitalidad extendida a escala de barrio.

La ciudad texana, que oficiará de sede para siete partidos en el NRG Stadium, incluido un cruce de octavos de final el 4 de julio, busca atraer y retener a los aficionados más allá del calendario deportivo.

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El corazón de la propuesta será un festival gratuito en East Downtown, donde se transmitirán los 34 partidos del torneo, de acuerdo con lo publicado por NBC News. El evento, diseñado por el comité organizador local, apunta a transformar la experiencia mundialista en una celebración colectiva que involucre tanto a visitantes como a la comunidad local.

El estadio será escenario de siete encuentros, incluido uno de octavos de final, y recibirá hinchas de todo el mundo durante el verano (Maria Lysaker-Imagn Images/REUTERS)

Festival gratuito y red de hospitalidad en East Downtown

El festival de aficionados tendrá capacidad para 7.500 personas y combinará transmisiones en vivo con propuestas culturales y gastronómicas. Quienes asistan podrán recorrer dos exhibiciones climatizadas y disfrutar de una programación artística diaria, mientras que la red de bares y restaurantes de la zona, integrada a la llamada “Football Fiesta”, permitirá expandir la capacidad de recepción mucho más allá del predio principal.

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Según explicó Patty Smith, integrante del comité organizador, en declaraciones recogidas por NBC News, la circulación de público entre el festival y los comercios del barrio duplicará holgadamente la cantidad de personas que podrán vivir la experiencia mundialista en Houston.

La ciudad es una de las 11 sedes estadounidenses del torneo, y según detalló Smith, el desafío logístico es comparable a organizar siete Super Bowls en menos de tres semanas. La dirigente subrayó ante NBC News que el impacto económico será considerable y que la oportunidad de recibir visitantes de todo el mundo coloca a Houston en el centro de la atención global.

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El evento central permitirá disfrutar de los partidos y de una amplia oferta gastronómica y artística, con locales del barrio integrados a la experiencia (@houstonmayor)

La experiencia espacial, el diferencial tecnológico del festival

El festival incorporará una instalación interactiva desarrollada por Space Center Houston como uno de sus principales atractivos. De acuerdo con lo informado por NBC News, la estructura exterior simulará una pelota gigante Adidas Trionda y en el interior ofrecerá una experiencia inmersiva de 360 grados.

Smith indicó que el contenido original creado por Space Center Houston combinará espacio, ciudad, fútbol y rendimiento humano en un espectáculo de cuatro minutos en formato 4D. Según la vocera, la propuesta busca emular el impacto de atracciones como la Sphere de Las Vegas o Spaceship Earth de Epcot en Disney.

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Junto a la experiencia espacial funcionará el Houston Hall, un pabellón dedicado a la cultura local, donde los visitantes podrán acercarse a distintas expresiones artísticas y tradiciones de la ciudad. Ambas instalaciones estarán equipadas con aire acondicionado para ofrecer alivio ante las altas temperaturas del verano texano.

Una instalación interactiva inspirada en la exploración espacial brindará un recorrido inmersivo en 360 grados, fusionando tecnología, ciencia y fútbol (Houston FIFA World Cup)

Diversidad artística y gastronomía para todos los públicos

La programación incluirá 34 artistas locales, uno por cada jornada del festival, seleccionados mediante una convocatoria abierta que el comité lanzó en febrero.

Smith relató a NBC News que entre los elegidos figuran bailarines indios, tragafuegos, grupos de danza china, bandas tejanas y cantantes de música country, reflejando la diversidad cultural de Houston.

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La propuesta gastronómica también fue pensada para un público global: en los partidos y el festival habrá opciones para quienes siguen dietas kosher o halal, según informó Smith en diálogo con NBC News. La inclusión de menús diversos responde a la expectativa de recibir hinchas de distintos países y religiones.

La programación diaria incluirá expresiones artísticas de distintas comunidades y una oferta culinaria apta para dietas kosher, halal y preferencias internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Smith afirmó a NBC News que la planificación de cada aspecto busca garantizar que la ciudad se muestre como una anfitriona inclusiva y preparada para un evento de escala mundial.

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“Estamos haciendo todo lo posible para que esta oportunidad única muestre nuestra mejor versión y logremos el mejor resultado posible”, sostuvo la dirigente local.

El festival gratuito, las exhibiciones tecnológicas y la red de comercios y artistas locales resumen la apuesta de Houston para convertir la Copa del Mundo en una celebración urbana de alcance global.

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